Hejtman Kuba: Babiše zkoušíme porazit na jihu Čech i bez Spolu. ODS má být catch-all strana

Sněmovní volby by na přelomu letošního ledna a února vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35 procent hlasů. Druhé ODS by dalo hlas 15,5 procenta voličů. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar. Proč tomu tak je? „Naše vláda ne úplně šťastně zvládá styl komunikace,“ hodnotí v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Martin Kuba (ODS), jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:19 13. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kuba | Foto: Milan Malíček | Zdroj: Právo / Profimedia

Čím to, že má ANO volební preference víc než dvakrát vyšší než ODS?

Vláda nevládne v jednoduchém období, na druhou stranu je také fakt, že si preference vytváříte tím, jakou politiku děláte, jak s lidmi komunikujete, jak na ně působíte. Vždycky je to více faktorů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Jsem zastáncem toho, že by ODS měla kandidovat sama,“ tvrdí jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS)

Není to jenom, že by si lidé pročítali programy nebo byli o něčem racionálně přesvědčeni. Vždycky je to celkový dojem z politické strany, z lídra a lidí, kteří politiku vytváří. Obávám se, že naše vláda ne úplně šťastně zvládá styl komunikace. To v politice hraje opravdu obrovskou roli.

Existuje alternativa povolební spolupráce ODS s hnutím ANO na vládní úrovni?

V tuto chvíli ji zatím nevidím. Myslím si ale, že politika před volbami by měla být o tom, že máte lidem představovat vizi svého světa. Politik by měl s vizí jít na politický trh, snažit se o ní přesvědčit lidi a nadchnout je.

Čím víc se dívám na českou politiku, trápí mě, že tady před volbami furt někdo s někým sedí a porovnává procenta, kdy to vyjde lepší a kdo by s kým měl spolupracovat.

Volby by vyhrálo ANO s 35 procenty, ODS posílila na 15,5 procenta. KDU-ČSL mimo Sněmovnu Číst článek

Před volbami bych se rád vracel k tomu, abychom se postavili vedle sebe, prezentovali buď svoji odvedenou práci, nebo vizi toho, jak bychom stát nebo kraj vedli a snažili se získat co nejvíc procent.

Už v listopadu jste prohlásil, že ODS musí umět porazit Babiše sama bez koalice. Jak?

Zkoušíme si to třeba v Jihočeském kraji nebo v Českých Budějovicích. Jsem zastáncem toho, že bychom měli kandidovat sami. A to děláme. Vezmu třeba dvoje poslední volby, za které se cítím zodpovědný. Byly krajské volby v roce 2020, kde jsme samostatně zůstali za ANO nějakého půl procenta.

Preferenčními hlasy jsem velmi výrazně přeskočil kandidáta ANO. Potom to byly komunální volby v krajském městě v Českých Budějovicích, kde jsme se současnou paní primátorkou porazili ANO velmi výrazně. Jako ODS jsme dosáhli skoro 30 procent.

Nepoužíváme metodu „anti-Babiš“. Snažím se držet toho, že bychom lidem měli říkat co, proč a jak chceme dělat. A když se do funkcí dostaneme, tak opravdu ty sliby splnit. Pokud se něco nedaří, tak to otevřeně říct.

Je to recept, který je třeba dělat na všech úrovních. Prostě pokud rezignujeme na to, že máme být velká catch-all strana, která má vládnout, tak nemůžeme být dlouhodobě smíření s tím, že má 14 procent. To nepatří do genetického fondu ODS.

Podpora eura

Pro deník Právo jste řekl, že funkce ministra pro evropské záležitosti je zbytečná. Na to jste přišel až teď?

Ne, ale hlavně se mě na to nikdo neptal. Kdyby se mě na to zeptali při tvorbě koalice, tak bych to řekl a řekl bych to i panu premiérovi. Považuji to za politicky vydohadované křeslo, které je daní za to, že je ve vládě pět politických subjektů. Vymyslelo se křeslo, protože to zapadalo do toho, že budeme předsednickou zemí Evropské unie.

Dvořák udělal chybu a podařilo se ji napravit. Koalice stanovila jízdní řád, zhodnotil ministr dopravy Číst článek

Co se vám nelíbí na záměru zřídit funkci zmocněnce pro zavedení eura? Od našeho vstupu do Unie existuje funkce národního koordinátora pro euro, ale v poslední době zůstává neobsazená.

Mně vůbec nevadí debata o euru. Dokonce si myslím, že řada členů ODS v tomto nevnímá to, co vnímají voliči ODS. Voliči ODS nemají s přijetím eura zdaleka takový problém. Nepatřím mezi ty zaťaté odpůrce eura. Myslím si, že je třeba o něm diskutovat.

Ale rozhodně to nemá začít tím, že se takto koaličně zřízený ministr na oko rozjede sám, aniž by se to oznámilo za celou koalici. Nebavím se o tom věcném záměru a nemám s tím žádný problém, ale vadí mi ten styl, protože je součástí PR kampaně.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.