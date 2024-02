Dvořák: Překvapuje mě prudká reakce. Jmenování zmocněnce je v rámci ministerstev naprosto běžné

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) jmenoval svým zmocněncem pro přijetí eura ekonoma Petra Zahradníka. To ovšem vyvolalo první dohodovací řízení ve vládní koalici. Pro zřízení takové pozice jsou kromě STAN i Lidovci a TOP 09. Piráti by si dokonce přáli vládního koordinátora s podporou celé koalice, proti takové funkci je ale ODS. Právě ministr Dvořák sdělil pro Radiožurnál, co by nová funkce obnášela. Praha 21:29 5. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr Martin Dvořák (STAN) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Koalice se podle Petra Zahradníka neshodla na koordinátorovi pro euro, který by působil na ministerstvu financí. Dnes (v pondělí pozn. red.) jste ho tedy jmenoval svým zmocněncem vy. Není to trochu „truc akce“?

Ne, není to truc akce. Musím přiznat, že jsem trošku překvapen, možná až zaskočen tou podivnou reakcí, protože i vy jste pojmy koordinátor a zmocněnec, s prominutím, používala vlastně volně. Koordinátor je funkce, která je u pevně zakotvená ve strategii přijetí eura, kterou předložila Česká národní banka a Ministerstvo financí v roce 2003 nebo 2004, nevím přesně. Funkce koordinátora byla obsazena deset let a od roku 2017 a nyní bohužel obsazena není.

Několikrát jsme se v rámci této koalice domáhali toho, aby obsazena byla. Po původním téměř ročním odmítání, kdy se říkalo, že je na to ještě brzo, vrátíme se k tomu, tak od počátku letošního roku jsme se najednou začínali dozvídat, že vlastně koordinátor není na stole. Já jsem na situaci zkusil reagovat tím, že jsem jmenoval svého zmocněnce, což je moje výsostné právo a pravomoc každého ministra, zvolit si poradce či zmocněnce, jakkoli ho nazve.

Krom toho pan Zahradník, který je tím zmocněncem, tak už na ministerstvu pracoval a já jsem ho jenom požádal, aby se víc zaměřil na věcnou debatu o euru, která podle mého názoru už běží a je potřeba, aby do něj někdo objektivním, korektním způsobem vstupoval, protože my politici občas ztrácíme schopnost se navzájem poslouchat.

Ale přesto to vyvolalo docela pnutí v koalici, alespoň podle posledních informací. Tak nejednal jste tak trochu proti nebo bez stanoviska vlády?

No samozřejmě, že jsem jednal bez stanoviska vlády, protože každý ministr čas od času jmenuje některého ze svých kolegů a poradců zmocněncem. Takoví zmocněnci jsou na řadu oblastí na ministerstvu zahraničí, kde jsem pracoval předtím, je to úplně běžná praxe, že ministr má svoje zmocněnce pro indo-pacifik, sociální otázky Jižní Ameriky atd., je to výsostné právo každého ministra. Proto mě překvapuje ta poněkud prudká a podle mého názoru ne úplně adekvátní reakce, protože je to moje právo.

Já jsem respektoval to, že se vláda rozhodla neobsadit funkci koordinátora. Je mi to líto, ale já jsem v tuto chvíli opravdu agendou eura vyloženě zavalen, protože ta debata běží, je strašně intenzivní a jeden člověk už to nemůže fyzicky zvládnout. Takže já budu rád, když za mě pan kolega Zahradník občas půjde na nějaký panel nebo kulatý stůl, případně mi připraví podklady.

No, a pokud tedy není zmocněnec pro euro výsledkem nějaké dohody ve vládní koalici, nebude mít příliš svázané ruce? Jaké má vlastně v tuto chvíli možnosti působení, když s ním nesouhlasí jedna silná vládní, která navíc má ministerstvo financí?

Vládní strana s tím, zopakuji, nemá co souhlasit nebo nesouhlasit.

Jmenoval jsem svého poradce Petra Zahradníka zmocněncem pro vstup ERM II a přijetí eura. Hnutí @STANcz dlouhodobě usiluje o obsazení pozice národního koordinátora pro přijetí eura, na čemž ale zatím nepanuje shoda. S ohledem na probíhající debatu o euru jsem se rozhodl jmenovat… pic.twitter.com/uEt4nvJXDO — Martin Dvořák (@_MartinDvorak) February 5, 2024

Tomu rozumím, ale mně jde o možnosti působení, když je to tak trochu nechtěný zmocněnec, byť pod vaším pod vaším ministerstvem?

To bychom mohli spekulovat o tom, jestli není nechtěné celé ministerstvo. Myslím ale, že pokud je naší rolí se eurem zabývat, tak je mojí povinností mít k tomu dostatečnou kapacitu. Mimochodem, na konferenci, kterou jsme měli asi před čtrnácti dny, tak paní poslankyně Decroix za ODS na dotaz, jestli bude nebo nebude koordinátor, říkala, na co bychom měli koordinátora, vždyť máme ministerstvo. Bral jsem to jako jasnou výzvu, že v této věci mám volné ruce, a že to mám řešit po své linii. Uvidíme, co si řekneme zítra. Já mám skutečně pocit, že se jedná o nedorozumění nebo zbytečně přepjatou reakci.

No, pokud té funkci, a teď řeknu koordinátora, i když zatím mluvíme ve vašem případě o zmocněnci, tak pokud té funkci dobře rozumím, tak by měl vést určitou odborně politickou debatu, koordinovat postup mezi Ministerstvem financí a Českou národní bankou, Evropskou centrální bankou…

Ne, ne, ne. Tohle nebude jeho role. To je role koordinátora. Znova považuji za nutné říct, že ve chvíli, kdyby byl jmenován koordinátor jako vládní úředník, a já doufám, že by se to stát mohlo, tak pro tu agendu nemám nejmenší důvod držet dál nějakého speciálního zmocněnce, ale protože to vláda neřeší, tak se snažím mít dostatečnou kapacitu, abych to mohl dělat tak, jak je potřeba.

Vy jste před tím svým krokem toto konzultoval třeba právě s dalšími koaličními stranami?

Nekonzultoval, protože mě k tomu nic nenutí.

Já tomu rozumím, ale přesto se ptám, jestli jste to nějak předjednával? Protože víme oba, že pan euro je poněkud výbušné téma.

Tak já vám řeknu, jak je to přesně. My jsme, my jsme se tou myšlenkou zabývali zejména poslední měsíc, kdy se ukázalo, že ODS ještě přitvrdila to odmítavé stanovisko a že koordinátor nebude, což byla naše cílová představa. Začali jsme tedy připravovat tento krok, ale bohužel se nám přihodilo to, co jsme si nepřáli, tedy že se to dostalo mezi novináře a média a my jsme nechtěli, aby se to naši partneři dozvěděli z médií.

Stejně tak jsme ale nechtěli médiím lhát. Pokud by padla otázka „Chystáte něco takového?,“ já nejsem z těch, který umí říct ne a za dva dny to udělat. Takže jsme chtěli tomuto předejít a jen tak tak jsme tu akci stihli dokončit. Už na naší signálové skupině ministrům ke kolegům a kolegyním jsem sdělil, že se toto stane. Varoval jsem je. Připravil jsem se i na to, že mohou padat dotazy. To, že byla jejich následná reakce prudší, než jsem čekal – s tím já bohužel nic nenadělám.

Upravuje mimochodem tu funkci vládního koordinátora pro euro nějak buď koaliční smlouva nebo programové prohlášení vlády?

Ne, neupravuje. Alespoň pokud vím. V koaličním prohlášení nebo v programovém prohlášení vlády je, že co nejrychleji naplníme maastrichtská kritéria – ta jsou čtyři. Tři z nich plníme nebo budeme plnit nejpozději v roce 2025 a čtvrté je vstup do systému ERM, který stabilizuje kurzy a přivazuje nějakým způsobem ke kurzu eura. To je poslední krok, který je potřeba splnit předtím, než se rozhodne o tom, zda euro přijmout, nebo nepřijmout.

Už z toho, co popisuji, je zjevné, že jenom ta zahájení přístupových jednání, respektive případný vstup do systému ERM II se nestihne velmi pravděpodobně v tomto volebním období, a je proto podle našeho názoru dobré, aby ta příští vláda už alespoň tyto první krůčky měla odbyté a mohla se rovnou zabývat tím, jestli do eura vstoupit nebo nevstoupit.

Když teď vidíte, co jmenování vašeho zmocněnce pro euro zatím způsobilo, nemáte obavy, že ten krok vyvolal rozpory v koalici a přinese spíš škodu než užitek? A to možná jak pro přijetí eura budoucí, tak pro samotnou koalici?

Já se od rána pokouším vysvětlovat, že toto není a nebylo naším cílem. Naopak. Já si myslím, že vést odbornou kvalifikovanou debatu je potřeba a pan kolega Zahradník je zrovna tím člověkem, který je velmi konciliantní, moderátní a určitě je schopen tu debatu vést.

Při nástupu funkce mi řekl: „Já ale nebudu propagátor eura, já budu hledat objektivní argumenty pro a proti a chci, aby se ta debata vedla férově a slušně,“ což je podle mého názoru přesně to, co od něj očekávám já. Takže my jsme v tomto zajedno a bylo by mi moc líto, kdyby se kvůli tomu koalice nějakým způsobem začala štěpit, protože podle mého názoru neděláme nic, co by nebylo předem v souladu s programovým prohlášením.

Jaké by tedy mělo být podle vás téma a výsledek toho dohadovacího řízení?

Já k němu nevidím důvod, to je první věc. Nevidím důvod, proč najednou budeme kvůli jmenování jednoho zmocněnce dělat dohodovací řízení. Jsou ministři, kteří mají několik zmocněnců, a nikoho to dodneška nezajímalo. Na druhou stranu, kdybych si měl vysnít, jak by mohlo to zítřejší jednání skončit, tak by se mi nejvíc líbilo, kdybychom se dohodli na tom, že mít koordinátora je vlastně docela pěkný a úplně bezbolestný první krok k dalšímu postupu vůči euru. A pokud bychom koordinátora případně byli ochotni stanovit, tak nemám problém svého zmocněnce v tu chvíli zrušit.