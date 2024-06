Hledá se místopředseda Sněmovny. Dostálovou může nahradit Juchelka, Vondráček nebo Brabec

Uspěli v evropských volbách, s českou Sněmovnou se tak budou muset rozloučit. Čtveřici poslanců čeká od poloviny července nová role. Prázdná křesla po nich ale nezůstanou, do dolní komory nastoupí tři noví poslanci ANO a jeden za TOP 09. Mandát v Česku ztratí budoucí europoslanci nejpozději v polovině července, třeba Ondřej Kolář (TOP 09) už ale štafetu předal teď. Praha 17:58 16. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do dolní komory nastoupí tři noví poslanci ANO a jeden za TOP 09 | Zdroj: Koláž iROZHLAS

V pátek ráno přichází Ondřej Kolář do práce ještě jako poslanec. „Vyklízím kancelář tady ve Sněmovně. Dělám věci, které je potřeba předtím, než člověk do Bruselu odejde, podle pokynů, které mi přišly,“ popisuje.

Odpoledne už se s ostatními poslanci loučí. „Tímto se vzdávám mandátu člena Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Mějte se tady krásně a děkuji vám,“ pronesl u řečnického pultíku. V polovině července bude Kolář, stejně jako další zvolení europoslanci, skládat nový slib v Evropském parlamentu.

Kancelář ve Sněmovně už se chystá předat vysokoškolskému učiteli Martinu Dlouhému.

„Já jsem v zastupitelstvu Prahy se zabýval zdravotnictvím, sociálními věcmi a financemi, takže bych rád hodnotil legislativu v této oblasti. Navíc tím, že jsem učitel, se určitě budu bedlivě dívat na to, jaké novinky nás čekají ve školství,“ plánuje budoucí poslanec. Slib by měl složit na mimořádné schůzi v pátek.

ANO hledá náhradu

Kvůli evropským volbám čekají změny taky největší sněmovní klub hnutí ANO. Do Evropského parlamentu odchází Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Bžoch a taky Klára Dostálová.

Ta je teď ve Sněmovně výraznou tváří hnutí ANO a zastává post místopředsedkyně dolní komory. Má tedy přednostní právo a v rozpravě může vystoupit prakticky kdykoliv. Hnutí za ni proto hledá silnou osobnost, která toho naplno využije.

„Přednostní právo je důležité, protože člověk má možnost se vyjádřit neomezeně, není omezován a není limitován v rámci rozpravy. Takže nebudu zastírat, že i to je pro mě jako pro předsedkyni klubu jedno z kritérií,“ vysvětluje Alena Schillerová.

Na post místopředsedy by ANO mohlo navrhnout třeba poslance sociálního výboru Aleše Juchelku. Ve hře je také bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček a bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Já mám v hlavě už jenom jedno jméno a navrhnu ho klubu,“ říká Schillerová. K tomu by mohlo dojít už příští týden.

Nového místopředsedu pak bude volit celá Sněmovna. Předseda klubu ODS Marek Benda už avizoval, že vládní koalice hnutí ANO bránit ve volbě nebude. „Respektuji, že ANO mělo dva místopředsedy. Pokud navrhnou svého kandidáta, budu ve vládní koalici prosazovat, abychom ho podpořili,“ ujišťuje.

O post místopředsedy při předchozích výměnách neúspěšně usilovalo také hnutí SPD.

Do Sněmovny se nejpozději v září přidají za odcházející europoslance další náhradníci ANO, a to litvínovská starostka Kamila Bláhová, podnikatel a zastupitel Královéhradeckého kraje Jaromír Jedeček a středočeský krajský zastupitel Miroslav Samaš. S nimi se chce šéfka klubu ANO spojit a domluvit se, v jakých výborech by chtěli pracovat.