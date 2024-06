Dostálová je kandidátem ANO na místopředsedkyni Evropského parlamentu, říká Pokorná Jermanová

Hnutí ANO bude při povolebních jednáních o postech v Evropském parlamentu (EP) usilovat o to, aby se místopředsedkyní parlamentu stala dosavadní místopředsedkyně Sněmovny a nově zvolená europoslankyně ANO Klára Dostálová. V nedělním diskusním pořadu Partie na CNN Prima News to řekla rovněž nově zvolená europoslankyně ANO Jaroslava Pokorná Jermanová. Praha 16:09 16. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klára Dostálová je kandidátem ANO na post místopředsedkyně Evropského parlamentu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na osobě nového českého eurokomisaře se diskutující v pořad Partie neshodli. Poslankyně STAN Michaela Šebelová v televizi řekla, že o nominacích rozhodne celostátní výbor STAN začátkem příštího týdne a že kandidáti jsou nejméně tři.

Stínová ministryně kultury Pokorná Jermanová řekla, že už nyní se odehrávají povolební jednání a pokračovat budou i v příštím týdnu. Na dotaz moderátorky, zda jednou z podmínek je, aby se Dostálová stala místopředsedkyní Evropského parlamentu, odpověděla, že to ANO považuje za přirozené.

„Tak my to považujeme za naprosto přirozené. Klára (Dostálová) je náš lídr a myslím si, že jako jeden z nejsilnějších na to nárok máme. Takže určitě o to budeme bojovat,“ řekla.

Sama Dostálová nechtěla tuto informaci komentovat. Uvedla pouze, že funkce ve vedení EP pro ni není prioritou, i když by to vzhledem k počtu mandátů za ANO bylo logické. Hnutí ANO bude mít sedm z 21 mandátů vyhrazených pro Českou republiku.

Čeští europoslanci už tuto funkci několikrát zastávali. Místopředsedou byl například Pirát Marcel Kolaja nebo Dita Charanzová, nestranička původně zvolená za ANO.

Dostálová ze Sněmovny

Ohledně náhradníka Dostálové ve funkci místopředsedy Sněmovny zvažuje hnutí ANO podle informací České televize tři kandidáty. Jsou jimi bývalý předsedy Sněmovny Radek Vondráček, bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec a stínový ministr práce Aleš Juchelka.

Vondráček v neděli v debatě řekl, že o tom dosud klub ANO nejednal. „Já jsem předseda ústavně právního výboru a myslím si, že je to pro mě důležitá práce,“ řekl.

Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda v debatě řekl, že mu žádné z těchto jmen nevadí.

Eurokomisař?

hledně kandidátů na eurokomisaře potvrdila Šebelová dřívější vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS), že navrhnout jméno na eurokomisaře má koalice Pirátů a STAN, respektive Starostové. Nejčastěji se spekuluje o nově zvolené europoslankyni Starostů Danuši Nerudové a ministrovi průmyslu Jozefu Síkelovi (STAN).

„Minimálně tři jména jsou ve hře,“ řekla Šebelová. V debatě zazněla ze strany moderátorky ještě jména náměstka ministra financí Marka Mory nebo velvyslankyně při Evropské unii Edity Hrdé.

Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda připomněl, že o nominaci bude rozhodovat vláda. „My respektujeme ten závazek, že navrhuje STAN,“ podotkl.

Debatu o případném náhradníkovi za Síkelu v jeho ministerské funkci označila Šebelová za předčasnou, ale ujistila, že by STAN vhodného kandidáta našel.

Benda připomněl, že kandidát na eurokomisaře za českou stranu se musí přijít představit poslancům z výboru pro evropské záležitosti. Výbor pak jeho nominaci projedná.