Holčovické studny jsou mnohdy kontaminované. Lidé se sprchují v ‚povodňovém wellness centru‘

Bruntálské wellness centrum nabízí lidem z povodněmi postižených oblastí sprchy zdarma. Na mnoha místech stále nefunguje elektřina nebo plyn a vodu tam dodává Správa hmotných rezerv. A třeba v Holčovicích na Bruntálsku teď mají provizorní sdílené sprchy. Bruntál 14:46 25. září 2024

„Chybí mi teplá voda v domě. To ale dáme do pořádku. Časem přijde elektrika i voda, hasiči pomohou,“ říká Lenka, které velká voda zničila dům a teď se ho snaží dát do pořádku. Ruce má špinavé od bláta, vlasy stažené do gumičky už volají po šamponu.

Lidé se před obecní hospodou v Holčovicích na Bruntálsku chodí najíst nebo umýt do mobilních sprch

V Holčovicích před obecní hospodou funguje „povodňové wellness centrum“, místní tak s hořkou ironií říkají mobilním sprchám, voda do nich proudí z obří modré cisterny a provoz zajišťuje velká kontejnerová elektrocentrála, kterou dovezli hasiči, malé elektrocentrály by na to nestačily, vysvětluje mi místní elektrikář Pavel. „Ty malé jsou úplně k ničemu, na světla a vodárnu nestačí,“ vysvětluje.

Kontaminované studny

V malých obcích na Bruntálsku je přitom řada domácností odkázána na studny a ty se můžou být kontaminované. „Je tu studna, vodu z ní ale zatím nepijeme, bude to chtít rozbor. Je vyčerpaná, čekáme, až se v ní dočerpá spodní voda,“ připouští Filip z Linhartov.

Kdy by se chtěl vysprchovat trochu komfortněji musí podniknout po zničených cestách jízdu do Bruntálu do wellness centra, sprchování zdarma tam je až do neděle.

Opačný konec regionu – zaplavený Bohumín, zase trápí tuny povodňového odpadu. Technického služby svážejí promáčený nábytek nebo zničené spotřebiče z ulic, kam věci lidé vyhazují.

Nákladní auta pak kontaminovaný odpad vozí na skládku, která se začíná rychle plnit. Radnice zveřejnila prognózu, podle které městská skládka skončí už za pár měsíců, přitom podle původních odhadů ještě před záplavami se její kapacita měla naplnit až v roce 2026. Město tak zůstane v dohledné době odkázáno na externí skládky, respektive firmy, které je provozují.