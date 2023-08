Posedávání na balkonech a znečišťování domů překazí holubům v Praze sokolové. Čeká je výcvik

„Výcvik probíhá trošku odlišně od klasického sokolnického výcviku, kdy se dravec připravuje na lov zvěře, například bažanta nebo kachny. Tady se soustředí na lov holuba. Každý den dravec lítá a posiluje svoji fyzickou kondici. A v podstatě každý den by měl ulovit kořist a měl by se na ní nasytit. To je koloběh, který je v přírodě,“ vysvětluje sokolník Jan Šimánek, který právě mláďata na poli cvičí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výcvik mladých sokolů v reportáži Terezi Cedidlové

Mladý sokol, kterého má na ruce, bude ve výcviku ještě měsíc a půl. Nejedná se totiž o standardní sokolnický výcvik, který je o něco kratší. Celková doba, po kterou budou cvičeni tihle ptáci, je kolem tří měsíců.

Poblíž pole, kde právě trénink probíhá, jsou vidět paneláky. „Tady v okolí těchto panelových domů je poměrně velký výskyt městských holubů. Samozřejmě tam působí i největší problémy,“ říká sokolník.

„Lidem posedávají po balkónech a znečišťují jejich obydlí. Dravec, kromě toho, že tam má bezpečné místo k usednutí, k odpočinku, odtud vystartuje nebo provádí útočný let na vyhlédnutou kořist. A té je tady samozřejmě dostatek,“ odůvodňuje Šimánek, proč trénuje sokoly právě na tomto místě.

Na makety si holubi zvykli

Podle starosty Prahy 14 Jiřího Zajace (ODS) řeší přemnožení holubů v městské části dlouhodobě. Doteď na jejich zastrašení používali umělé napodobeniny ptáků. Ty už ale podle starosty nestačí.

Fotogalerie (5)







„Umístili jsme je na střechy některých našich budov a docela to zabralo. Holubi se tam přestali zdržovat. Nicméně postupem času si i ti holubi zvykli, že jsou to jenom makety,“ popisuje starosta.

„Řekli jsme si, že mezi makety pustíme na Praze 14 živé sokoly, aby ten holub nevěděl, který je živý, a který je maketa. Je to přírodní cesta, takže se nám to jevilo jako nejlepší možná varianta,“ doufá Zajac.

Kde přesně budou sokoli po skončení výcviku hnízdit, ještě není jasné. Jedním z možných míst je střecha budovy radnice Prahy 14.