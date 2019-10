Univerzita Karlova uzavřela partnerskou smlouvu s Home Creditem. Během tří let dostane 1,5 milionu korun

Spolupráce se soukromými firmami, jako je Home Credit, je podle Univerzity Karlovy důležitá zejména pro financování výzkumných a vědeckých projektů či zajišťování mezinárodních akcí. Univerzita to uvedla v tiskové zprávě na svých webových stránkách.

„Univerzita se snaží dlouhodobě diverzifikovat své financování. Kromě prostředků ze státního rozpočtu, z vědecké grantové činnosti, ze strukturálních fondů EU a souvisejících se snažíme získávat prostředky též od sponzorů, dárců i úspěšných absolventů,“ odůvodnil spolupráci kancléř Univerzity Karlovy Milan Prášil.

Čtyřstránková smlouva je uzavřená na další tři roky a byla podepsaná 30. září. Společnost Home Credit se v ní zavazuje, že v každém roce poskytne univerzitě půl milionu korun. Celkem tedy jeden a půl milionu.

Peníze na výzkum i marketing

Peníze má univerzita použít zejména na soutěž studentského aplikovaného výzkumu v programu Gama, podporu vzdělávání pro pracovníky rektorátu, pořízení systému osvětlení výstav do Karolina nebo výroční ples univerzity. Home Credit se zároveň zavazuje, že sežene pro univerzitu experta na marketing a sponzoring a také někoho, kdo ji pomůže zajistit vyšší pozici v žebříčku univerzit. O tom, kam peníze půjdou, bude rozhodovat pouze univerzita.

Společnost Home Credit spadá do investiční skupiny PPF Group vlastněnou Petrem Kellnerem. Ta na svém twitteru uvedla, že bude podporovat zejména Matematicko-fyzikální fakultu a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy.

Dohodly se i na tom, že se vzájemně zdrží všeho, co by mohlo poškodit jejich dobrou pověst. „Strany se zavazují zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich spolupráci,“ stojí ve smlouvě.

V tiskové zprávě univerzita ale uvádí, že „její znění vylučuje jakékoliv nároky společnosti ovlivňovat obsah či podobu univerzitního výzkumu, směřování a kvalitu vědy, cíle či záměry ve vědecké politice.“

Univerzita Karlova spolupracuje i s jinými soukromými firmami. Jejím generálním partnerem je například Česká spořitelna.