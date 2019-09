Jaká je mladá generace v Česku? Skeptická k politické situaci, ale zároveň aktivní a odpovědná

Mají starost o životní prostředí, zajímá je, odkud pocházejí informace z médií a je pro ně důležitá účast ve volbách, ale nejsou spokojení se současnou politickou situací. Takové je svědectví o generaci mladých lidí, které nabízí průzkum studentů Univerzity Karlovy z iniciativy Svobodný listopad. Zapojilo se do něj přes tisíc respondentů ve věku od 18 do 30 let různého vzdělání a ze všech krajů, spolupracovala na něm i agentura Median.

