Honsejková se ve 20 letech stala historicky nejmladší zastupitelkou. Chce do Libereckého kraje přilákat lidi

ODS si v letošních krajských volbách připsala jedno prvenství, má historicky nejmladšího krajského zastupitele - tedy zastupitelku Tinu Honsejkovou. Tou se ve svých 20 letech stala v Libereckém kraji. Překonala tak Terezu Hyťhovou (tehdy SPD), která byla ve 21 letech zastupitelkou Ústeckého kraje, uvádí Český statistický úřad. „Přála bych si, aby se mladí lidé vraceli do Libereckého kraje,“ řekla pro Radiožurnál Honsejková. Rozhovor Praha 20:26 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Určitě není mladých lidí v politice dost“ | Zdroj: ODS

Můžete mi potvrdit, že jste se skutečně stala zastupitelkou?

Ano, ano, je to tak.

Pecková: Spolu od nás dostalo důstojnou nabídku. Nenechat si hejtmanství by bylo nefér k voličům Číst článek

K tomu vám samozřejmě musím pogratulovat…

Děkuji.

Jaké jsou vaše dojmy, co se vám teď honí hlavou?

Je to obrovská radost, nebudu lhát. Snažila jsem se nic neočekávat, abych nebyla zklamaná, ale mám z toho obrovskou radost. Moc jsem si to přála a jsem ráda, že ve mě lidé, a i v nás (pozn. red. v koalici) Spolu, viděli potenciál a hodili nám to.

Čím jste se snažila zaujmout, měla jste nějakou vizi?

Myslím si, že největší roli hraje můj věk, že zastupuju mladé, ač je naše generace specifická v tom, že si zakládáme na nějaké individualitě, na svobodě toho, že můžeme být, kým chceme. Tak si myslím, že reprezentuju mladý hlas, protože politika je pověstná tím, že tam panuje určitá věková kategorie.

Jaká je podle vás role mladých v politice. A je jich tam dost?

Je naprosto důležitá, je naprosto klíčová, protože budoucnost, která je součástí každého volebního programu, je především naší budoucností. A tak bychom se na ním měli podílet jako mladí lidé. A určitě není mladých lidí v politice dost, určitě ne.

Je možné, že přijdou žaloby kvůli nepřístupnosti voleb, říká Brabec o hlasování během povodní Číst článek

Myslíte si, že i to byl jeden z důvodů, proč vás teď lidé zvolili?

Abych byla upřímná, nebylo to ono. Byl to spíš můj vztah ke kraji a k tomuto místu, ze kterého pocházím, a chtěla bych pro něj pracovat a udělat ho atraktivním pro mladé lidi.

Máte nějaký konkrétní plán, jak to budete v zastupitelstvu prosazovat?

Určitě se věnovat kultuře a přitáhnout sem mladé lidi. Tohle je způsob, jak se můžu zapojit, protože jsem součástí kulturních spolků. Přála bych si, aby se mladí lidé vraceli do Libereckého kraje, vytvořili si tady i plán do budoucna a zůstali tu.

Mám si představit třeba nějaké kulturní festivaly…?

Určitě, určitě. Moc bych si přála vlastně podpořit i ty projekty, které běží. Napadá mě nedávný Crystal Valley week. Přála bych si ho udělat - je to skvělý projekt - ještě maličko současnějším a tím pádem atraktivnějším pro mladé lidi.

Pokud se nepletu, tak jste ještě studentka. Jak to budete zvládat se školou?

No, uvidíme. Doufám, že dobře, protože škola je určitě na prvním místě. I když cítím samozřejmě obrovskou odpovědnost za tu pozici, co jsem získala.

Poslední otázka – nevadilo vám, že se říká, že politika je náročná, že se říká, že je „špinavá“?

V tomhle pro mě funguje můj osobní morální kompas a dokud jsem si jistá sama sebou a svými rozhodnutími, tak mi to nevadí.