Babiš získal z Bulharska ivermektin ‚proti covidu‘. Před užitím léku ale varují odborníci i sám výrobce

Lék ivermektin vzbudil velkou pozornost poté, co premiér Babiš pomohl získat deset tisíc balení pro brněnskou Fakultní nemocnici u svaté Anny. Toto antiparazitikum, běžně používané na lidech i zvířatech, ale v Česku není registrované. Proti jeho užití k léčbě covidu varoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), lékaři i samotný výrobce, firma Merck. Ve svém prohlášení upozorňuje na „znepokojující nedostatek dat o bezpečnosti" takové léčby. Praha, Brno 5:00 4. března 2021

Nemocnice u svaté Anny ivermektin používá už od loňského listopadu. Primář I. interní kardioangiologické kliniky nemocnice Michal Rezek je s výsledky spokojený, zatím lék dostalo 30 pacientů. Nejnovější zásilku nemocnice získala za pomoci premiéra z Bulharska, kde se vyrábí, zjistil iROZHLAS.cz.

„Zatím se jedná o malý počet pacientů na to, abychom mohli dělat ucelené závěry. Nicméně tolerance léčby byla velmi dobrá, nežádoucí účinky minimální, zdravotní stav velké většiny pacientů se po užívání ivermektinu a ve spojení s další léčbou podařilo zlepšit natolik, že mohli být propuštěni domů,“ uvedl primář Rezek pro ČTK.

„Motivací bylo, že současná veškerá léčba pacientů s těžkými formami covidu-19, což nejčastěji byly kortikoidy a u některých remdesivir a další podpůrná terapie, je nadále neuspokojivá z hlediska poměrně vysoké úmrtnosti pacientů. Hledáme cesty, jak výsledky léčby zlepšit,“ doplnil Rezek pro iROZHLAS.cz.

Vysvětlil, že ivermektin nepovažuje za zázračný lék na covid-19, ale mohl by podle něj být důležitou součástí léčby. „Samozřejmě bychom ho radši použili s velkou a jasnou klinickou studií v zádech podporující jeho užití, nicméně ta zatím není k dispozici,“ uvedl primář.

Nemocnice nyní čeká na oficiální povolení ministerstva k distribuci léků. „Očekáváme, že bychom již během zítřka (ve čtvrtek – pozn. red.) mohli lék začít distribuovat minimálně po území Jihomoravského kraje,“ uvedla ve středu večer mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

„Státní úřad pro kontrolu léčiv se ivermektinem zabývá.“ Klára Brunclíková (mluvčí SÚKL)

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) potvrzuje, že ivermektin není v Česku registrovaným léčivem, odpovědnost za jeho užití při léčbě nese nemocnice.

„Je tu však možnost individuálního dovozu léčivého přípravku, který je pro humánní použití registrován v jiné zemi. Pokud ošetřující lékař vyhodnotí, že pacient bude z léčby ivermektinem profitovat, může jej předepsat nebo použít jako neregistrovaný léčivý přípravek. Použití takového neregistrovaného léčivého přípravku je pak třeba nahlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. V takovém případě nese zodpovědnost poskytovatel zdravotních služeb,“ napsala redakci mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

„K použití ivermektinu pro léčbu nemoci covid-19 chyběla data, dosud tak nebylo možné ho k této léčbě ani doporučit, ani nedoporučit, situace se však může změnit. SÚKL se ivermektinem taktéž zabývá,“ dodala.

Stanovisko odborníků

V odbornících ale vzbuzuje obavy fakt, že je ivermektin málo vyzkoušený. „Klinické studie s podáváním přípravku u covidu-19 vykazují protichůdné výsledky a jsou kritizovány pro malé počty pacientů a metodické chyby. Stávající stav odborného poznání neumožňuje formulovat jednoznačné doporučení k jeho podávání,“ stojí v mezioborovém stanovisku, které minulé pondělí vydaly některé přední lékařské společnosti.

Praktici a ivermektin Ivermektin, který už několik měsíců ‚léčí‘ covid v Bolívii, Peru nebo na Slovensku, by mohli předepisovat také praktici. Oznámil to v úterý předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

V prohlášení, které podepsali představitelé Společnosti infekčního lékařství (SIL), České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) nebo České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM), se experti vyjadřují skepticky k účinnosti léku. Svůj podpis připojil jako předseda výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) také Vladimír Černý, náměstek ministra zdravotnictví a hlavní koordinátor lůžkové péče. Pro server iROZHLAS.cz to odmítl komentovat.

„Ivermektin prokazuje v laboratorních podmínkách účinek na množení viru, k jeho dosažení je ale zapotřebí podat až stonásobek běžné dávky,“ píše se ve stanovisku.

„Stojím si za tím,“ řekl serveru iROZHLAS.cz v úterý předseda výboru ČSIM Vladimír Šrámek a přednosta Anesteziologicko-resuscitační kliniky Nemocnice u svaté Anny. „Myslím si, že tento jako každý jiný takzvaný nadějný lék by měl být používán v rámci klinických studií. Aktivita okolo něj je přehnaná, mělo by se postupovat racionálně,“ vyjádřil se.

„Na jaře jsme takto léčili plaquenilem a ukázalo se, že může nemocné v některých situacích spíše poškodit,“ připomněl lékař.

Klinická studie

Na to samé upozornil v dopise ministerstvu zdravotnictví Milan Kubek, prezident České lékařské komory. „Ivermektin v indikaci u pacientů s covidem-19 představuje experimentální léčbu, jejíž účinnost, pokud vím, nebyla prokázána žádnou relevantní klinickou studií,“ psal v neděli ministru zdravotnictví Blatnému (za ANO).

„Považuji za potřebné připomenout hydroxychlorochin (účinná látka léku plaquenil – pozn. red.), do kterého byly vkládány naděje na jaře. Nakonec se však ukázalo to, že tento lék nejenomže nepomáhá, ale dokonce pacientům s covidem škodí,“ připomněl v dopise, kterým zažádal ministerstvo o zorganizování klinické studie za účelem ověření bezpečnosti a účinnosti podávání léku ivermektin u pacientů s nemocí covid-19.

„Dovoluji si Vás požádat, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR bez zbytečného odkladu vybralo relevantní instituci, která zorganizuje klinickou studii, v jejímž rámci by lékaři, kteří o to budou mít zájem, mohli pacientům s nemocí covid-19, kteří s tím vysloví souhlas, lék ivermektin podávat,“ psal Kubek Blatnému.

Ministerstvo: Nelze ho ignorovat

Server iROZHLAS.cz se na lék ivermektin dotázal ministerstva zdravotnictví. Mluvčí Barbora Peterová redakci v odpovědi upozornila na některé studie, které podle ní naznačují potenciální přínos jeho použití u pacientů s covidem.

„I přesto, že se jedná o experimentální léčbu bez dostatečného množství důkazů zjištěných medicinálními metodami, nelze existenci určitých náznaků o možné prospěšnosti léku u léčby pacientů s covidem-19 ignorovat. Klinická skupina proto požádala ministra zdravotnictví o souhlas s nákupem omezeného množství tohoto léčivého přípravku a ten tomuto požadavku vyhověl,“ napsala.

Andrej Babiš, který v úterý na svém twitteru slavil doručení léků do Česka, přitom před časem tlumočil názor ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové. Ta podle premiéra podotkla, že je většina studií k tomuto léku neúplná.

Andrej Babiš, který v úterý na svém twitteru slavil doručení léků do Česka, přitom před časem tlumočil názor ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové. Ta podle premiéra podotkla, že je většina studií k tomuto léku neúplná.

I ministr zdravotnictví podle Babiše ještě nedávno nepovažoval ivermektin za vhodný ani efektivní pro léčbu covidu-19. „Ale my říkáme, nebudeme čekat na klinické studie, zkusme to aplikovat,“ uvedl premiér. V úterý na twitter umístil fotku s dodávkou léku a slovy o „skvělé zprávě“.

Jak je to na Slovensku?

Jedním z argumentů pro běžné užívání ivermektinu je pozitivní zkušenost ze Slovenska. Například vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) oznámil, že „je (lék) na Slovensku nasazován velice úspěšně“.

„Výrazný efekt zlepšování stavu pacientů nevidíme.“ Peter Visolajský k ivermektinu (šéf lékařských odborů na Slovensku)

„Úspěch ještě není zdokumentovaný. Všichni na podobnou studii čekáme, zatím je to tedy v rovině předpokladů, že by to mohlo fungovat, výrazný efekt zlepšování stavu pacientů ale nevidíme,“ popsal situaci pro server iROZHLAS.cz šéf lékařských odborů na Slovensku Peter Visolajský.

„Veřejnost od ivermektinu a podobných léků očekává zázraky, nemáme ale jasné údaje o tom, že by skutečně pomáhaly. Pokud by měly takový účinek, jak se píše na facebooku a v médiích, viděli bychom to na počtu úmrtí, ale bohužel nám počet úmrtí neklesá na Slovensku ani v jiných zemích, kde ivermektin víc používají. Také samotný výrobce upozorňuje na to, že nejsou dostatečné důkazy k tomu, aby mohl být široce používaný,“ řekl Visolajský.

Farmaceutická společnost Merck, která ivermektin vyrábí, již na začátku února informovala v prohlášení, že toto antiparazitikum není prokazatelně účinným lékem na covid-19. „Z předklinických studií neplynou žádné vědecké podklady pro to, že by měl ivermektin potenciálně léčivé účinky proti covidu-19,“ napsala firma. Dále v prohlášení varovala před „znepokojujícím nedostatkem dat o bezpečnosti“ užití léku na covid.

Podle Visolajského politici špatně popisují to, co léčivo dokáže. „Ministr to veřejnosti komunikoval tak, že schválil látku ‚na léčbu covidu‘, přestože to není dokázané. To dalo signál obyvatelstvu, aby se léku dožadovalo, ale zodpovědnost předali na lékaře, který to má pacientům předepsat,“ popsal situaci na Slovensku.

Své o tom ví čeští veterináři. „Už jsem z toho zoufalá, dnes a denně mi volají cizí lidé a chtějí si koupit odčervovací pastu s ivermektinem,“ řekla serveru Lidovky.cz koňská veterinářka Markéta Petráňová.

„Vyloženě lžou a vymýšlí si, že mají koně. Pak se jich zeptám, jaké plemeno vlastní, kolik váží a kde mají zvíře ustájené. Začnou mlžit a já poznám, že neříkají pravdu,“ popsala zvěrolékařka.

Podle jejích slov musela kvůli ivermektinu jen za minulý pátek padesátkrát zvednout telefon a odepsat na třicet e-mailů. „Pacienti“ Petráňovou kvůli koňskému léku prý také citově vydírají. „Lidé mě dokonce obviňují, že kvůli mně zemřou na covid, že za to budu zodpovědná a podobně,“ postěžovala si.