Padla předběžná dohoda. Nemocnice v Brně vymění ivermektin za huvemec s delší expirací a další léky

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně se předběžně dohodla s bulharským dodavatelem na výměně léku huvemec s ivermektinem, kterému v srpnu končí expirace. Na skladě má 2500 balení. Část vymění za stejné léky s delší dobou expirace, část za jiné léky. Novinářům to v úterý řekl ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák. Svatá Anna používala ivermektin jako součást léčby pacientů s nemocí covid-19. Podala ho 150 lidem. Praha 6:42 11. srpna 2021

Nemocnice podala ivermektin poprvé loni na konci roku asi 30 pacientům s koronavirem, přičemž zdravotní stav většiny se ve spojení s další léčbou zlepšil. Proto nemocnice v prvním čtvrtletí letošního roku koupila za 12,5 milionu korun z Bulharska 10 000 balení léku huvemec obsahujícího ivermektin.

Ivermektin je přípravkem proti parazitům a používá se převážně u zvířat. Jeho použití u lidí s koronavirem kritizovali někteří odborníci včetně tehdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Vajdák uvedl, že pokud by se situace opakovala a jeho lékaři by za ním přišli s tvrzením, že lék pacientům pomáhá, udělal by to znovu a koupil by ho.

Samotná nemocnice podala lék 150 pacientům, dále jej distribuovala dalším nemocnicím i lékárnám. „Zůstala nám čtvrtina zásoby. Máme předběžnou dohodu s dodavatelem, že to vezmou zpátky. Část vyměníme za šarži, která bude použitelná déle. A hledáme i způsob, jak to uplatnit za jiné léky, aby nevznikla nějaká škoda,“ řekl Vajdák.

Na to, že ivermektin s expirací v srpnu nemocnici zbývá, upozornil na začátku června server iROZHLAS.cz. Už tehdy mluvčí nemocnice Dana Lipovská řekla, že budou jednat o výměně léku za jiný.

Studie na ivermektin

Vajdák zároveň uvedl, že nemocnice dělá na ivermektin studii, ale nyní ho nemá komu podávat, protože žádné pacienty s koronavirem nemá.

Loni se starala o pacienty s covidem v těžkém stavu, protože má přístroje ECMO pro mimotělní oběh, nemocnice ale nemá infekční oddělení, a proto se o současné pacienty s covidem stará Fakultní nemocnice Brno. Kromě toho svatá Anna používala u pacientů léky remdesivir, bamlanivimab nebo regeneron.

Svatoanenská nemocnice má i se svým výzkumným centrem asi 3200 zaměstnanců. Podle Vajdáka je očkovaných proti koronaviru 90 procent lékařů, 70 procent sester a 60 procent sanitářů.