Nejsem žádný udavač, lidem chybí sebevědomí ozvat se proti autoritám, říká Jakub Čech

Aktivista a středoškolský student Jakub Čech letos získal jednu z Cen za odvahu od Nadačního fondu proti korupci. Oceněn byl za to, že dlouhodobě upozorňuje na problémy především na prostějovské radnici. „Lidem chybí sebevědomí ozvat se proti nějaké instituci nebo politikovi. Od Rakouska-Uherska v sobě máme úctu k autoritám. Mladí už se ale tolik nebojí,“ říká Čech, který se už dlouho setkává s tím, že mu lidé říkají, že je kverulant a udavač. ROZHOVOR Praha 16:10 12. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aktivista a středoškolský student Jakub Čech | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rohlas

„Přijde mi naprosto směšné, že si to někdo může myslet. Dotýká se mě to, vždy ale záleží na konkrétních okolnostech. Někdy nad tím mávnu rukou, ale velmi se mě dotklo, když to o mně do úředního podání napsal náměstek prostějovské primátorky.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Interview Plus s Jakubem Čechem

Právě primátorka Alena Rašková z ČSSD je přesvědčena, že ji Jakub Čech hrubě urazil a znevážil postavení úřední osoby, a podala proti němu trestní oznámení. Spor se týká výhodného pronájmu městských prostor pro Střední školu automobilní, které je Rašková spolumajitelkou.

„Padesát tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy jí platit nebudu, uplatňuje je v přestupkovém řízení, což nelze. Svědčí to o její nekompetentnosti,“ tvrdí Čech. Sedmnáctiletý student ví celkem o třech trestních oznámeních proti své osobě, všechny je ale považuje za absurdní.

Jdu po smyslu problému

Kolika kauzami se dosud zabýval, nemá přesně spočítáno. „Nejde mi ani tak o to, že ti lidé dostanou pokutu, ale že se o těch věcech začne veřejně mluvit. Třeba u bývalého tajemníka magistrátu jsem upozornil na to, že měl vedlejšák v městské firmě za 156 tisíc ročně, aniž by bylo zdokumentované, že by tam něco dělal,“ tvrdí.

Tajemník následně dostal pokutu za to, že příjem neuvedl v majetkovém přiznání, a na funkci rezignoval. Čech dosáhl i dalších úspěchů při upozorňování na porušování zákonů a předpisů. Neobává se ale toho, že ho to strhne k tomu, že bude hledat nepravosti i tam, kde nejsou?

„Vždy jdu po smyslu toho problému. Přemýšlím, jestli nedošlo třeba jen k nějakému formálnímu pochybení, nebo jestli je to úplně špatně. A zajímá mě i globální hledisko. To, co dělám v komunále, lze aplikovat i obecně,“ uzavírá Čech.