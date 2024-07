Jdeme směrem chytré regulace drog, míní Mravčík. ‚Hlavní je směr prevence,‘ reaguje Philipp

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS) k 31. srpnu končí ve funkci. Vláda zatím jeho nástupce nevybrala. Premiér Petr Fiala (ODS) se domnívá, že protidrogová politika je dostatečně rozpracovaná. „Ubíráme se směrem chytré regulace,“ komentuje Vobořilův poradce a epidemiolog Viktor Mravčík. „Česko se musí vydat hlavně směrem prevence,“ nabádá poslanec a místopředseda KDU-ČSL Tom Philipp v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Pro a proti Praha 21:35 22. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Určitě jsem pro chytrou regulaci, ale je třeba si vyjasnit, co za ni považujeme, popisuje Phillip (ilustrační foto) | Foto: Alex Mihai C | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash,©

Ohrozí Vobořilův odchod celou koordinaci domácí protidrogové politiky?

Tom Philipp: Z mého pohledu se na scéně nic zvláštního neděje. Jindřich Vobořil se prostě rozhodl, že už nechce svou pozici zastávat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdo zkoordinuje českou debatu o drogách?

Předpokládám, že ředitelka odboru protidrogové politiky Lucia Kiššová, která už je možná jmenovaná jako náhradník za Jindřicha Vobořila, bude pokračovat v započaté práci. To znamená, že se bude snažit drogovou scénu regulovat tak, aby byla pro stát co nejpřijatelnější.

Viktor Mravčík: Doufám, že změny, které jsme nastartovali v posledních dvou nebo třech letech, a samotné směřování české drogové politiky, která je posledních letech velmi racionální, bude pokračovat.

Jindřich Vobořil je zkušený odborník v oblasti závislostí a byl do značné míry zárukou moderního směřování drogové politiky. Jeho odchod tedy vyvolal obavy.

Šlo ovšem o odchod po dohodě a Jindřich Vobořil zůstane poradcem pana premiéra. Pravomoci národního koordinátora by měly částečně přejít právě na ředitelku Kiššovou, která v této oblasti také působí dlouho. Takže i po Vobořilově odchodu by základní směr protidrogové politiky měl pokračovat. Ale ano, je to prvek, který bude chybět.

Na čem stojí česká protidrogová politika?

Mravčík: Poslední strategie a akční plány se ubírají směrem chytré regulace, to znamená regulaci dostupnosti psychoaktivních látek podle jejich rizikovosti. Je to samozřejmě komplikované, protože ty látky mají různý statut i z hlediska mezinárodního práva.

Hollan: Odchod Vobořila může ohrozit protidrogovou politiku. Stabilizaci by zajistila nová legislativa Číst článek

Máme tu takzvané nelegální drogy, které jsou předmětem přísné prohibice. Máme tu alkohol, jehož dostupnost je třeba v České republice vlastně neomezená. Alkohol přitom není méně škodlivá látka než řada látek, které jsou předmětem oné přísné prohibice.

Existuje tedy řada faktorů, které limitují náš manévrovací prostor, ale my jsme se správně rozhodli jít cestou rozumné, přísné, chytré regulace, která vyváží všechna pro a proti a veškerá rizika. Včetně rizik pro děti a mladistvé.

Základem všech našich návrhů je zákaz prodeje a nedostupnost těchto látek pro nezletilé.

Česko a alkohol

Co stojí za benevolentním přístupem k alkoholu? KDU-ČSL nadále odmítá zdanit tiché víno.

Philipp: Nemyslím si, že je to pravda. Debata na toto téma se stále vede. A jakmile budou známy definitivní návrhy, pak se můžeme vyjádřit k otázce, jak by to mělo být uděláno správně.

Já jako lékař a člověk, který má ve svém portfoliu především zdravotnictví, jsem jednoznačně pro všechny možnosti, jak omezit naprosto bezbřehé pití alkoholu, a to jak piva, tak tvrdého alkoholu, tak vína.

V České republice je možná 1,5 milionu lidí, kteří jsou ohrožení nadužíváním alkoholu. Žije tu řádově statisíce lidí, kteří jsou přímo v závislosti na alkoholu. Pro naši společnost je velmi špatná vizitka, že se s tímto fenoménem neumíme vyrovnat stejně jako například v případu tabákových výrobků.

‚Koalice vyvinula silný tlak.‘ Novinářka o náročném boji krotitele drog Vobořila a jeho konci Číst článek

Mravčík: Měli bychom s tím něco udělat i vzhledem k relativní škodlivosti jednotlivých nápojů. Ty škody jsou obrovské, odhadem jde o více než 80 miliard korun ročně. Pokud to vyjádříte v penězích na spotřební dani, vybere se něco přes 10 miliard. To je velký nepoměr.

Ale neměřme to jen penězi – co se týče lidských životů, jde zhruba o 5 procent celkové úmrtnosti v České republice. U závislých na alkoholu se ztrácí až 25 produktivních let. Je to opravdu značný veřejnozdravotní problém a zaslouží si změny zásadnějšího charakteru, a to i v daňové oblasti.

Jak na prevenci

Existuje v Česku jasná koncepce protidrogové politiky?

Philipp: Určitě jsem pro chytrou regulaci, ale je třeba si vyjasnit, co za ni považujeme. Jde rozhodně o důležitý a správný směr, který prosazuje pan Mravčík nebo Vobořil. Jde ale o míru a o to, co přesně chytrá regulace znamená.

Prevence je v medicíně zásadní. Dnes jsme schopni léčit celou řadu nemocí jak závislostního, tak somatického charakteru a mnohdy jsme schopni je vyléčit. Ale prevence chybějící jak v somatické, tak v závislostní oblasti je naprosto zásadní. Česká republika se musí vydat především směrem prevence.

To mi chybělo právě v komunikaci s panem Vobořilem. My jsme se stále bavili o jeho návrzích, jakým způsobem regulovat trh s konopím. Ale aby přišel s návrhem na to, jak ho jako poslanci máme podpořit v protidrogové politice v oblasti prevence? Tyto debaty byly minimální.

Záznam celého Pro a proti si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku. Moderuje Karolína Koubová.