Je to greenwashing. Tanečky kolem jádra jsou politika, kritizuje expert plán Evropské unie

Evropská komise chce zařadit jádro a plyn dočasně mezi čisté zdroje, vyplývá z dokumentu, který určuje udržitelnost projektů, bude to mít ale přísné podmínky. „Chceme rozšířit Jadernou elektrárnu Dukovany. I za stávajících podmínek stanovených taxonomií je to pro náš region zpráva pozitivní," těší předsedu sdružení Energetické Třebíčsko Vítězslava Jonáše (ODS). Energetický konzultant organizace Calla Edvard Sequens s tím nesouhlasí. Praha 20:52 6. ledna 2022

„Je to v podstatě greenwashing, pokud tam zůstane,“ říká pro Český rozhlas Plus Sequens na adresu evropské podpory jádra a upozorňuje:

„Taxonomie platí už od poloviny roku 2020 a v Česku bylo doteď ticho. Ještě nedávno nikdo nevěděl, co je to evropská taxonomie udržitelných technologií, najednou je kolem toho velké haló.“

Podle něj Evropská komise ustoupila silnému tlaku několika jaderných zemí. „Ty se spojily se státy, které potřebují rozvíjet plynovou energetiku, a dosáhli zařazení jádra a plynu do taxonomie. Mohlo by to být pro Česko vítězství, ale bude muset splnit přísné podmínky pro plyn i jádro, což nebude lehké,“ tvrdí Sequens.

Jak rozhodnout o úložišti

Jonáš, který je také místopředsedou Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů, upozorňuje, že hlavní podmínkou pro jádro je včasná dostupnost úložiště odpadu.

„Je to pro nás výzva a musíme urychlit přípravy, abychom v roce 2030 měli vybranou jednu lokalitu a další záložní,“ popisuje.

A uznává, že najít místo pro úložiště může být velmi problematické:

„Ale stát to musí řešit a rozhodnout třeba i přes nesouhlas některých lokalit, protože mu nic jiného nezbývá.“

Před takovým postupem Sequens varuje a usuzuje: „V rozvoji alternativ ke klasické fosilní energetice jsme v minulých letech zaspali. Jádro nám naší energetickou budoucnost nevyřeší, je potřeba rychle obrátit v podpoře obnovitelných zdrojů a energetické efektivitě.“

Zmiňuje také, že cílem úniku dokument Evropské komise, který s jádrem počítá, byly peníze, tedy evropská podpora pro jádro. „Kdyby ty obrovské balíky peněz nesměřovaly do obnovitelné energetiky, ale do jádra, bylo by to riziko,“ varuje.

S tím místopředseda Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů nesouhlasí, jaderná energie nijak neohrožuje rozvoj obnovitelných zdrojů.

„Výstavba nového bloku Dukovan bude nejdříve v roce 2035 a v té době bychom měli mít 3 500 MW z jádra, což nebudeme mít. Takže základním kamenem vedle jádra musí být obnovitelné zdroje,“ shrnuje Vítězslav Jonáš (ODS).

„Původní taxonomie měla být založena na vědeckých poznatcích, tanečky kolem jádra a plynu ukazují, že jde spíš o politiku. Česko navíc nemá novou energetickou koncepci, která počítá s různými variantami vývoje. Říkáme to roky a teď to říká už i energetický průmysl. Bez toho nebudeme vědět, jestli obnovitelné zdroje mohou nahradit postupně jádro,“ varuje Edvard Sequens.

