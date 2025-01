Jsou školy připravené na útoky žáků? ‚Je otázka času, než se stane něco hodně vážného,‘ říká ředitel

Ve školách v posledních dnech rezonují události, kdy žáci chtěli napadnout spolužáky a učitele. Policie zadržela celkem 10 osob a zajistila jednu střelnou zbraň, dva zásobníky, dva nože, sekeru a maketu revolveru. Jsou na tyto události školy připravené? „Situace se opravdu zhoršuje a je to jen otázka času, až se stane něco hodně vážného,“ říká pro Radiožurnál místopředseda Unie školských asociací ČR - CZESHA Jiří Nekuda. Praha 10:34 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie minulý týden řešila deset případů, kdy žáci chtěli napadnout spolužáky a učitele (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rostou podle vás jako zástupce ředitelů škol takové případy, kdy žáci vyhrožují učitelům anebo svým spolužákům?

Bohužel v posledních dnech vidíme, že tomu přibývá a je potřeba to nepodceňovat. Situace se opravdu zhoršuje a je to jen otázka času, až se stane něco hodně vážného.

Co je podle vás za touto stoupající agresivitou dětí?

Já si myslím, že celkově psychický stav dětí se hodně změnil, zejména po covidu. Vidíme, že děti mají problémy, nevědí si se sebou rady a hledají realizaci, kde se dá. Bohužel i v takových oblastech, jako teď řešíme a vidíme na školách.

Probíráte toto jako téma prevence na vaší škole?

Nejenom probíráme, ale děláme i opatření. Teď jsme v poslední době s naším zřizovatelem udělali generální klíč, aby každý učitel měl šanci se kdekoli zamknout včetně záchodů. Připravujeme vstupní systémy do škol, ale zabránit se tomu nedá. Jestli si někdo myslí, že to vyřeší vstupní rámy, tak to určitě není.

Jsou na tyto události školy připravené? Například školením učitelů?

My jako škola už jsme prošli dokonce nácvikem s Policií ČR. Nacvičovali jsme situaci, kdy je škola napadena útočníkem zvenku nebo zevnitř. Mluvíme o tom i se žáky. Pozitivní je to, že žáci to nepodceňují, a když nějaký takový případ je, objeví se nějaké signály na sociálních sítích, tak to hlásí.

Jak by měl v takových případech učitel reagovat?

Musíme to okamžitě hlásit. Po incidentu na filozofické fakultě policie případná hlášení ve školách začala brát vážně, což bohužel nebývalo. Mnohdy bylo i zpochybňováno, jestli je nutné, aby policie zasahovala. Dneska policie reaguje. Pokud máme signály, například co se objeví na sociální sítích nebo žáci něco přinesou, hned se to hlásí na policii a policie reaguje.

Budete jednat s ministerstvem školství o nějakých opatřeních nebo případných školeních?

Ministerstvo školství těsně před Vánoci vydalo svůj standard bezpečnosti, což je taková kuchařka. Jsou tam popsané věci typu, jak budova vypadá, aby integrovaný záchranný systém věděl, jak postupovat. Dá se tomu částečně předejít, ale jsou věci, kterým nezabráníme. Pokud si útočník opatří nějakou zbraň přímo ve škole, u nás třeba v kuchyni, kde jsou nože, tak tomu nezabráníme.

Je ve školách podle vás dostatečná psychologická péče, aby se takovým případům mohlo také předcházet?

Bohužel to je asi jedna z největších slabin. Všeobecně víme, že školní psychologové nejsou na trhu práce. My jako velká škola taky nemáme sílu psychologa. Když nějaké případy nastanou, tak žádáme o intervenci na vojenské poradně, která má svých starostí dost.

Pozitivní informací je shodou okolností to, že minulý týden byl schválen další prvek, který bude vyhlášený s OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský). Při poradnách a speciálních střediscích by měly vznikat intervenční týmy, které by byly obsazeny specialisty a mohly by vyjíždět do škol a pomáhat nám s věcmi, se kterými si nevíme rady.