Jurečka, Výborný, Čunek, nebo někdo jiný? Lidovci se sjíží do Olomouce rozhodnout, kdo je povede

V Olomouci v pátek začíná dvoudenní sjezd KDU-ČSL. A na rozdíl od jiných vládních stran se zatím dá jen těžko odhadnout, koho si lidovci zvolí za předsedu pro další dva roky. Zájem o funkci mají dosavadní předseda a vicepremiér Marian Jurečka, ministr zemědělství Marek Výborný, senátor Jiří Čunek, poslanec Šimon Heller a zastupitel Prahy 4 Tomáš Kaplan. Ve straně je poptávka po změně, protože jí klesají volební preference. Olomouc 5:00 18. října 2024

„Situace je specifická v tom, že se tak trošku čekalo, že přijde nějaká superstar. Žádná superstar ale nepřišla,“ komentuje pro Český rozhlas Jurečka kandidáty na post předsedy KDU-ČSL.

Marian Jurečka naráží třeba na nenaplněnou kandidaturu jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Zároveň ale upozornil, že velkou změnu si strana podle něj stejně dovolit nemůže.

„Strana je ve vládě, má vládní zodpovědnost, máme ve Sněmovně klíčové legislativní věci, které jsme řekli, že dotáhneme, a rozkolísat vládní koalici už není možné,“ dodává Jurečka.

Jurečka vede lidovce od ledna 2020. Začátkem letošního roku to ale vypadalo, že z funkce odejde předčasně, a to kvůli večírku na svém ministerstvu v době střelby na filozofické fakultě loni v prosinci. Nakonec ho ale strana podpořila a znovu kandiduje. Tvrdí, že chce na sjezdu složit účty.

„Myslím, že dokážu být do určité míry změnou. To, co si myslím, že jsou témata, na kterých musíme zapracovat, jsou určitá míra důvěryhodnosti strany, která je logicky spojena i s jejím lídrem,“ říká k volbě Marek Výborný, který plánuje být „sjednocujícím předsedou“.

Výborný, i když kvůli rodinným důvodům jen krátce, lidovce už v minulosti vedl, stejně jako další kandidát na předsedu Jiří Čunek.

„Není to jen naše účast ve vládě a její chybné kroky, které zapříčinily naší nepopularitu. Myslím, že jsme se odklonili od základů a základních kamenů lidové strany,“ líčí Čunek.

Kromě předsedy budou delegáti na sjezdu vybírat i prvního místopředsedu. O post se plánuje ucházet ministr životního prostředí Petr Hladík. Nominaci ale má třeba i předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Aleš Dufek.

„Budu to zvažovat do poslední chvíle a bude hodně záležet právě na situace na sjezdu, na momentálních okolnostech, jestli bych zvýšil svoji angažovanost. Je potřeba, aby se v předsednictvu strany koncentroval každý na něco jiného. To znamená, že někdo může být třeba ideolog strany, někdo se soustředit na kontakt s členskou základnou a někdo může být lepší tvář pro veřejnost,“ vysvětluje ke svojí nominaci.

Prvním místopředsedou KDU-ČSL je teď Jan Bartošek, znovu ale na post kandidovat nechce. Zájem má o funkci řadového místopředsedy.

„Souvisí to s jednou jedinou věcí. Dlouhodobě zastávám názor, že restart lidové strany musí souviset i s poměrně razantní obměnou vedení. Nemůžou to být pouze kosmetické změny a jsem přesvědčen, že to potřebuje novou sílu, novou energii do vedení strany. Ten tým se musí poskládat vyváženě, to znamená, musí tam být určitá část mladické dravosti, doplněná určitou zkušeností,“ říká místopředseda Bartošek.

Čtyři řadové místopředsedy by delegáti měli vybírat v sobotu. Kromě Bartoška kandiduje třeba náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník. Kandidáti se do funkcí případně můžou přihlásit i na místě.