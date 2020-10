Kantar: Hnutí ANO zaznamenalo nejhorší výsledek od voleb, výrazně si polepšili Starostové a nezávislí

Volby do Poslanecké sněmovny by v září podle modelu agentury Kantar CZ vyhrálo se 24,5 % hlasů hnutí ANO, dál ale ztrácí. Aktuální zisk je nejhorší od voleb v roce 2017. Druhé místo drží s 19 % Piráti a třetí je ODS s 13,5 %, obě strany si mírně pohoršily. Na čtvrté místo se dostalo Hnutí STAN, které od srpna posílilo na 9,5 procenta. Hranici pěti procent, která je nutná pro vstup do sněmovny, překročilo sedm politických uskupení. Praha 14:18 18. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební model Kantar CZ pro Českou televizi, přelom září-říjen 2020 | Zdroj: Infogram/iROZHLAS.cz

Podle nejnovějšího průzkumu Trendy Česka by vládní hnutí ANO podpořilo 24,5 procenta dotázaných. Oproti srpnu ztrácí tři procentní body.

Volební model zpracovaný pro Českou televizi ukázal, že zářijové preference byly pro ANO nejhorší od parlamentních voleb 2017.

Piráti se s mírnou půlprocentní ztrátou na srpnový volební model drží na druhé příčce. Hlas by jim v září odevzdalo 19 procent respondentů. Třetí ODS dosáhlo 13,5 procenta hlasů, což je o jedna a půl procent méně, než kolik by strana získala v srpnu.

Čtvrtou příčku obsadili Starostové a nezávislí, kterým model připsal 9,5 procenta hlasů. Oproti srpnu tak posílili o tři procenta. „Za tímto výsledkem pravděpodobně stojí krajské a senátní volby, které probíhaly v době sběru dat a ve kterých hnutí STAN dosáhlo velmi dobrého výsledku,“ konstatují autoři výzkumu.

Neměnné preference předpověděl model pro hnutí SPD, které by jako v srpnu získalo osm procent hlasů. Do dolní komory Parlamentu by se tentokrát dostala i KDU-ČSL, která by si oproti srpnu polepšila o dva procentní body na celkových šest procent.

Poslední stranou ve sněmovně by pak byla TOP 09, jejíž preference v novém modelu stouply na 5,5 procenta.

Ve volebním modelu z přelomu září a října by neuspěla KSČM. Obdržela by 4,5 procenta hlasů, stejně jako v předchozím modelu. Do sněmovny by se nedostala ani ČSSD, která se propadla na celková čtyři procenta. Posílila Trikolóra, která se dostala na tři procenta hlasů.

Statistická chyba volebního modelu se v aktuální vlně měření pohybuje u stran s nízkým ziskem v rozmezí +/- 1,1 a u stran s vysokým ziskem až 2,8 procentního bodu. Průzkum se konal od 21. září do 9. října a účastnilo se ho 1200 respondentů.