Restaurátoři zjišťují rozsah škod na Karlově mostě. Chemie z čistění graffiti zřejmě vnikla do kamenů

Obří nápis, který na pilíři Karlova mostu vytvořila dvojice Němců, o víkendu zmizel. Zatím není známo, kdo ho odstranil a jak. Restaurátoři tak o dalším postupu rozhodnou až podle výsledků laboratorního rozboru. Poškození mostu, pokud nějaké je, je podle nich latentní. Restaurátoři jsou přesvědčení, že odstranění graffiti někdo provedl pomocí chemie, která vnikla do kamene. Vodou by prý nebylo možné takový nápis odstranit. Praha 18:32 29. července 2019

Podle Alexandry Burešové z Národního památkového ústavu (NPÚ) při neodborném odstranění hrozí, že bude památka poškozena.

Na zdi zůstaly zbytky zateklé barvy. Restaurátoři mají nyní pomocí laboratorních testů zjistit, jaký prostředek byl k očištění kamene použit.

„Poškození mostu je nepozorovatelné, protože chemie, kterou někdo na vyčištění nejspíše použil, vnikla do kamene,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz restaurátor Jan Mjartan, jenž měl odstranění graffiti na starost.

Podle něj jiná možnost, než odstranění pomocí chemie, není, protože tak silný proud vody, který by to mohl dokázat, by kámen poškodil.

„To už jsme v sobotu zkoušeli a zdálo se, že je to velice rezistentní. A kdyby to byla horká parní vapka, ta taky nedává takový výkon. Musel by mít přístroj, který neznáme,“ je přesvědčen.