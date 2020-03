Beznaděj, hlavou vám letí kvanta myšlenek, říká žena o chvíli, kdy se dozvěděla o nákaze koronavirem

„Byl to šok, prožíváte beznaděj a hlavou vám letí kvanta myšlenek, co všechno to znamená. Co bude dál? Proč jsme první?“ říká žena z Lanškrouna o chvíli, kdy se dozvěděla, že její test na koronavirus byl pozitivní. Spolu s manželem jsou prvními nakaženými v oblasti. Východočeská hygiena jejich nákazu potvrdila v sobotu. „Fyzicky je nám fajn. Po psychické stránce na tom nejsme moc dobře,“ dodává v rozhovoru pro regionální web Listy Lanškrounska. Lanškroun 17:45 17. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Fyzicky je nám fajn. Po psychické stránce na tom nejsme moc dobře.“ (ilustrační foto) | Foto: Claudio Furlan | Zdroj: ČTK/AP

„Moje příznaky začaly tak, že mě bolela záda a cítila jsem se více unavená. Teplotu jsem neměla a vůbec jsem tomu nepřičítala žádnou větší váhu. Manžel měl už tři dny od pátku 6. března příznaky běžné virózy, škrábání v krku, rýma, únava,“ popsala pro web Listy Lanškrounska žena začátek nemoci.

V pondělí 9. března se proto její manžel obrátil na svého praktického lékaře, který mu nařídil domácí karanténu. Test na koronavirus tehdy ještě podle hygieniků nebyl na místě. Manželé se nevrátili z rizikové oblasti, ani nepatřili do ohrožené skupiny seniorů.

Dvojice totiž sice byla v Itálii na lyžích, ale už téměř před měsícem. „Inkubační doba je nejčastěji 7 až 10 dní. Hygiena nás momentálně vede jako pacienty s neznámým zdrojem nákazy,“ dodala žena.

Doma ale kvůli obavám z možného šíření nákazy nakonec zůstali po dohodě s lékaři oba. Žena i kvůli malým dětem, se kterými přichází v práci do kontaktu. Na testy manželé šli až 13. března poté, co se jejich stav zhoršil.

Náhlé zhoršení

„Bylo nám oběma celkem dobře. Neměla jsem rýmu ani kašel. Ve čtvrtek večer (12. března, pozn. red.) se nám najednou z ničeho nic přitížilo a objevila se horečka,“ popsala žena, která pracuje ve školství.

Lékaři manželské dvojice proto znovu kontaktovali hygienu, která muže a ženu otestovala. „Všechno zařídila děvčata na hygieně. Jsou úžasná. Uklidňovala nás, abychom nezmatkovali a neustále s námi byla ve spojení. Výtěr nám pak provedli z nosu a krku. Výsledky jsme se dozvěděli v sobotu večer,“ popsala žena pro web.

„Byl to šok, prožíváte beznaděj a hlavou vám letí kvanta myšlenek, co všechno to znamená. Co bude dál? Proč jsme první? Co naše rodina? Všichni okamžitě skončili na testech a jsou ve čtrnáctidenní karanténě,“ řekla pak o situaci bezprostředně po potvrzení nákazy.

Do karantény musely také děti, se kterými byla žena v kontaktu ve školní družině, a také jejich vlastní děti.

Nápor na psychiku

„Fyzicky je nám fajn. Po psychické stránce na tom nejsme moc dobře,“ řekla žena o aktuálním rozpoložení manželů. Lepší to nebylo ani v době, kdy ještě nebyla nákaza potvrzená.

„Trochu jsem se uklidnila, když řekli, že není potřeba, abychom byli testováni, zároveň jsem ale sháněla co nejvíc informací. Chtěli jsme si nechat udělat soukromé testy. Asi jsem trochu i panikařila, ale to je pochopitelné, pracuji s malými dětmi,“ podotkla.

Psychickému stavu podle manželů nepřidávají ani některé reakce z okolí. „Několik lidí nám vyhrožuje. Zatím si neumím představit, jak pak s manželem vyjdeme na ulici,“ řekla žena. Rodina a nejbližší přátelé jsou ale naopak pro manželé oporou.

„Kamarádky nám zajišťují nákupy. Rodiče dětí ze školy mi píšou povzbudivé SMS zprávy nebo mi volají. Drží nás to nad vodou,“ dodala.

