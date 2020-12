PŘEHLEDNĚ: Vše o očkování proti koronaviru. První vakcíny by mohly dorazit na konci prosince

Podle odborníků je očkování cesta, jak se vyrovnat s epidemií koronaviru. Do Česka by mělo prvních skoro deset tisíc dávek vakcín dorazit koncem roku. Kdy se ale začne očkovat, není zatím jasné. Oficiální termín neexistuje, z pondělního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) vyplývá, že by „velká akce“ by mohla začít v lednu. Další odpovědi o očkování najdete v přehledu, který sestavil server iROZHLAS.cz. Otázky a odpovědi Praha 6:00 15. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Země po celém světě se připravují na očkování proti koronaviru, které má pomoci dostat nemoc pod kontrolu. Například Velká Británie s vakcínou Pfizer začala už před týdnem, do konce roku by mělo první fázi zahájit také Německo nebo Izrael.

V Česku je ale termín pro očkování stále zahalený mlhou. „Je to jedna z nejnáročnějších logistických operací v dějinách českého a možná i československého zdravotnictví,“ řekl v pátek na tiskové konferenci koordinátor očkování a exšéf Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta.

Že má ale Česko s „přípravou vakcinace zpoždění”, připustil i bývalý ministr zdravotnictví a premiérův poradce Roman Prymula (za ANO). Hotová ještě není ani analýza od poradenské firmy Ernst & Young, která má říct, jak se má země na „největší projekt této vlády” připravit.

O očkování by se nicméně podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měl v budoucnu starat nový vládní zmocněnec. Kdo se jím stane, zatím neupřesnil. „Oznámím to v nejbližších dnech,” řekl na pondělní tiskové konferenci. Právě jemu by měl předseda vlády předložit „velice podrobný plán”, který má vyjasnit, jak to s očkováním proti covidu-19 bude. Babiš ale neuvedl, kdy ohlásí jméno úředníka ani kdy mu dokument předá.

Co tedy víme o očkování, které je podle webu ministerstva zdravotnictví „nejefektivnějším způsobem, jak zastavit šíření pandemie”?

Pro koho je vakcína určená?

Očkování by mělo být postupně dostupné všem, kteří o něj budou mít zájem. Bude tedy dobrovolné. Vhodné nebude jen pro děti a těhotné ženy.

Podle vládní strategie by se v první řadě měla vakcína dostat k seniorům nad 65 let a také k chronicky nemocným lidem, kteří trpí třeba vážným onemocněním ledvin a jater, závažným typem cukrovky nebo těžkou obezitou.

Poté by se očkování mělo postupně dostat ke zdravotníkům, k pracovníkům v sociálních službách, ke krizovým složkám státu, jako je armáda, vláda nebo učitelé, a k zaměstnancům nejrůznějších státních inspekcí. Až poté se vakcinace dočká zbytek Čechů.

Očkovat by se měli nechat i lidé, kteří už koronavirus prodělali. K získání kolektivní imunity musí být proočkovaných 65 až 70 procent populace.

Jaká očkování budou dostupná?

Česko zatím objednalo 12 milionů dávek pro 6,9 milionu lidí a to od společností Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson& Johnson a CureVac. Většina vakcín se bude podávat ve dvou dávkách, jedna bude stačit pouze u té od firmy Johnson& Johnson. „Předpokládá se aplikace dvou dávek s odstupem 28 až 30 dnů,” píše se ve strategii ministerstva zdravotnictví.

Podobně jako například u očkování proti tuberkulóze lékař vstříkne látku do těla injekční stříkačkou, nejlépe do oblasti ramene. „Délka ochrany po vakcinaci není dosud známa. Potřeba přeočkování nebyla dosud stanovena,” uvádí se ve strategii očkování.

Přehled kandidátních vakcín proti nemoci covid-19 a současného stavu jejich vývoje (stav k 30.11. 2020) | Zdroj: Reprofoto www.koronavirus.mzcr.cz/

Kdy se budou moct lidé nechat očkovat?

„Kdy očkování začne, bude záviset na schválení vakcín Evropskou unií,” řekl v pátek na tiskové konferenci koordinátor očkování v Česku a exšéf Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by podle vedoucího pracovní epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví Romana Chlíbka mohla vakcíny schválit už 21. prosince.

Očkovat by se podle dřívějších vyjádření ministra Blatného v Česku mohlo začít do šesti až osmi týdnů od tohoto data. Na pondělní tiskové konferenci datum neupřesnil, ale naznačil, že očkovat by se mohlo v lednu. „Určitě bude pro naše občany všechno připraveno tak, aby první vzorky dávek mohly být očkovány,” prohlásil.

Blahuta pak v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že nevidí důvod, „proč by se očkování nedalo stihnout do 250 až 270 dnů“.

Podle Chlíbka nejdříve do Česka dorazí vakcína od firmy Pfizer. První dávky by měly dorazit do konce letošního roku. „28. prosince by mohlo být prvních 4875 dávek v Praze a 4875 dávek v Brně,” napsal na twitter Chlíbek. Další potom budou přicházet v průběhu celého příštího roku. Tuto informaci potvrdil v pondělí večer i ministr Blatný. „Mohlo by to být po 28. prosinci. Je to spíš symbolická dávka, pro všechny evropské země stejná. V dalších týdnech budou přicházet další dávky,“ prohlásil Blatný.

Vypadá to velmi nadějně. EMA by mohla vydat povolení pro Covid vakcínu Pfizer již 21.12. a 28.12. by mohlo být prvních 4875 dávek v Praze a 4875 dávek v Brně. — Roman Chlíbek (@RomanChlibek) December 14, 2020

Kam zajít?

Některé z vakcín musí být uchovávané v hlubokém mrazu, v první fázi bude proto očkování probíhat v nemocnicích, zdravotních ústavech a také ve Státním zdravotním ústavu. „Současná strategie, která bude dokončena v nižší úrovni před Vánoci, nepočítá s očkovacími centry na stadionech,” upřesnil Blatný na pondělní tiskové konferenci.

Poté dojde i na praktické lékaře. „V současné době počítáme s desítkami, respektive stovkami, zdravotnických zařízení a daleko větším počtem praktických lékařů, případně ambulantních specialistů, s nimiž to konzultujeme,” dodal.

„V České republice jsou definována vakcinační centra tří úrovní. Od velkých nemocnic až po praktické lékaře. Není pravda, že by to všechno mělo záležet jen na praktických lékařích nebo ambulantních specialistech,” řekl minulý týden ministr. Do ordinací podle něj bude směřovat až vakcína, která nebude vyžadovat skladování při velmi nízkých teplotách.

Do očkování se zapojí i ministerstvo vnitra, kraje, armáda, distributoři léčiv a zdravotnická zařízení.

Řada českých nemocnic se na proces přitom ještě podle České televize nezačala připravovat, chybí detailní pokyny od státu. „Jsme v přípravné fázi, ale zatím k tomu máme málo informací,“ sdělila například mluvčí Fakultní nemocnice v Motole Pavlína Danková. A na nedostatek informací si stěžovala i Monika Richterová ze sekretariátu Sdružení praktických lékařů.

A co kampaň?

Ani s blížícím se termínem dodání prvních vakcín v Česku neprobíhá kampaň, která by lidi seznamovala s výhodami očkování. Podle odborníků přitom měla už dávno běžet. „Nenapadá mě země, kromě Běloruska, kde by osvětová kampaň neprobíhala,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus člen poslaneckého zdravotního výboru Vlastimil Válek.

„Měla u nás začít už dříve, bylo připraveno vyvracení dezinformační kampaně, ale pak se objevil nový ministr zdravotnictví a na kampaň se rezignovalo. Ministerstvo v tomto směru selhalo,” dodal.

Resort zdravotnictví si minulý týden nicméně nechal vyrobit novinový inzerát, ve kterém uvádí důvody, proč by se lidé měli nechat očkovat proti onemocnění covid-19. Zároveň v něm odmítá nepravdivá tvrzení o očkování. Setkal se ale s kritikou, která poukazovala na grafickou podobu inzerátu i na jeho nevhodnou formu.

Vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová na twitteru napsala, že titulky inzerátu mohou působit tak, že vypadá jako zaměřený proti očkování.

Inzerát nakonec odsoudil i premiér. „Musí připravit nějakou kampaň. Doufejme, že bude vypadat jinak než ten inzerát, který jsem viděl, který byl úplně katastrofální,“ poznamenal Babiš.

Resort zároveň vyvrací dezinformace o koronaviru na svém webu, například vysvětluje, proč je vakcína účinná a že není nebezpečná.

@ZdravkoOnline Určitě jste to mysleli dobře. Proč je to tedy špatně? pic.twitter.com/VpUDceGdL9 — Denisa Hejlova (@DenisaHejlova) December 10, 2020