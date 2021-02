Menší balík peněz pro více zdravotníků? Odměny za druhou vlnu pandemie dostanou i lékárníci

Finanční odměnu za druhou vlnu koronavirové epidemie dostanou kromě zdravotníků v nemocnicích a praktických lékařů také lékárníci. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Zatímco bonusy za loňskou „jarní vlnu“ si rozdělilo zhruba 150 tisíc zdravotníků, v dubnu se budou peníze dělit mezi 214 tisíc lidí. Praha 7:10 11. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé lékárny u očkovacích center podle České lékárnické komory pomáhají s ředěním a přípravou očkovacích látek. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Na odměny za podzimní vlnu budou mít nárok všichni zdravotníci. Tedy i lékárníci,“ reagovala mluvčí na dotaz redakce.

Těch se přitom finanční bonus, který ministerstvo vyplácelo zdravotníkům loni za práci během první vlny koronavirové epidemie, netýkal, byť někteří jejich zástupci po odměnění volali třeba na sociální síti Twitter.

„Pracujeme v 1. linii a odměny žádné,“ napsal k tomu například předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel s tím, že o odměnách bude chtít s ministerstvem zdravotnictví jednat.

„A momentálně v nemocnicích lékárníci zajišťují logistiku vakcín. Opět bez odměn,“ přidal k tomu viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.

Na vysvětlenou: některé lékárny u očkovacích center pomáhají s ředěním a přípravou očkovacích látek proti nemoci covid-19.

Prezident lékárnické komory Aleš Krebs potvrdil, že odměny by se měly týkat i lékárníků. „Rozsah a forma mi zatím nejsou známy, budou předmětem dalších jednání,“ napsal.

Server iROZHLAS.cz se s dotazem na odměny obrátil i na předsedu Grémia majitelů lékáren Hampela. Ten do vydání článku nereagoval.

Peníze pro 214 tisíc lidí

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO) slíbili, že stát vyplatí odměny za druhou vlnu epidemie na jaře.

Zdravotníkům by peníze mohly přijít nejdříve v dubnu. Kolik by se ale mělo mezi zdravotnický personál rozdělovat, zatím není jisté.

„Sdělovat exaktní výši odměn by momentálně bylo předčasné. Konkrétní částka, která se bude rozdělovat, je v současné době předmětem intenzivního jednání,“ sdělila k tomu pouze Peterová. Ministr Blatný nicméně už v polovině ledna avizoval, že by se mělo jednat o zhruba 10 miliard korun.

Rozdělovat by se tento balík peněz tentokrát měl mezi větší počet zdravotníků, než tomu bylo loni na podzim, kdy dostali odměny za první vlnu koronavirové epidemie, jak potvrdila Peterová. Tehdy ministerstvo podle přijatých žádost vyplatilo bonus přes 150 tisícům zaměstnanců.

Odměna za druhou vlnu by se podle informací z resortu zdravotnictví měla dělit mezi 214 tisíc zdravotníků. Vyplácet by ji měly zdravotní pojišťovny a už dříve Blatný prohlásil, že peníze by měli dostat i zaměstnanci soukromých ordinací.

Na odměny za jarní vlnu pandemie, která Česko zasáhla v březnu až květnu 2020, vláda schválila 11,5 miliardy korun. Už teď je tedy jisté, že zdravotnický personál tentokrát dostane méně. Za březen až květen zdravotníci v nemocnicích obdrželi navíc 75 tisíc korun hrubého, ostatním pak náležela odměna 30 tisíc korun.

Například prezident České lékařské komory Milan Kubek ale už dříve v otevřeném dopise předsedům parlamentních stran navrhl, aby všichni zdravotníci - bez ohledu na to, zda se jedná o lékaře, sestry nebo sanitáře - dostali 50 tisíc korun. „Tato odměna by se měla týkat samozřejmě také soukromých lékařů a jejich zaměstnanců, kteří svojí prací ulehčují přeplněným nemocnicím," napsal v dopise. O lékárnících se nezmiňoval.

Server iROZHLAS.cz už dříve informoval o tom, že zatímco zdravotníci si budou muset na odměny počkat do jara, náměstci na ministerstvu zdravotnictví dostali za loňský rok i čtvrt milionu korun. Celkem jim Blatného resort přerozdělil čtyři miliony korun.