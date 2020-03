Ubrousek s octem, homeopatikum nebo plné Riegrovy sady. Podívejte se na 8 ‚fake news‘ o koronaviru

Válka s Ruskem se blíží. Koronavirus slouží jako zástěrka pro transport vojenské techniky přes Slovensko na Ukrajinu, šíří se po sociálních sítích. Slovenské úřady ale jakékoliv tajné přesuny vojsk přes své území vyvracejí. Server iROZHLAS.cz prozkoumal osm fake news, které se kvůli šíření koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19 objevují na sociálních sítích. Praha 17:58 18. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Server iROZHLAS.cz se podíval a ověřil osm fake news, které se kvůli šíření koronaviru objevují na sociálních sítích | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Lidé v Praze nedodržují karanténu

Přestože vláda s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v čele vyhlásila v neděli v noci nad celou Českou republikou karanténu, na sociálních sítích se objevilo, že Pražané ji nedodržují. Důkazem mají být fotky z náměstí Jiřího z Poděbrad a hlavně z oblíbených Riegrových sadů v centru Prahy, kde měla být v pondělí doslova „hlava na hlavě“.

Fotografie sdílené na sítích ale nejsou aktuální. Důkazem je mimo jiné fotka reportéra České televize Jana Beránka, který byl na místě v pondělí. Tehdy byl park prakticky prázdný. Navíc nařízení vlády obsahuje výjimku na pobyt lidí v přírodě.

Riegrovy sady v Praze v pondělí 16. března 2020 | Foto: Jan Beránek | Zdroj: Česká televize

Pití alkoholu

„Alkohol je přece součástí všech dezinfekcí,“ argumentuje jeden z uživatelů facebooku v diskusi, jestli se pitím alkoholu lidé ochrání proti koronaviru. A to navzdory varování Světové zdravotnické organizace. Ta vyvracela tento mýtus minulý týden poté, co v Íránu zemřelo 44 lidí po vypití toxického metanolu, který považovali za etanol a prevenci proti koronaviru, informoval server USA Today.

„Alkohol je sice součástí dezinfekcí a alkohol funguje na koronavirus, ale musí ho být patřičná koncentrace. Většina dezinfekčních prostředků má koncentraci alkoholu na úrovní 70 až 80 procent,“ řekl serveru iROZHLAS.cz epidemiolog Rastislav Maďar.

Podle epidemiologa by ale nepomohlo ani pít silnější alkohol. „I kdyby se nějaké malé množství alkoholu aplikovalo v této koncentraci na sliznice, tak by to určitě nebylo dobré. Naopak klasický konzumní alkohol může mít i opačný efekt, to znamená, že může oslabovat imunitní systém a není proto dobré to přehánět,“ varuje Maďar s tím, že se na účinky pití alkoholu rozhodně nemůžeme spoléhat. Nejsou k tomu ani žádné testy.

Transporty techniky na Ukrajinu

„VÁLKA S RUSKEM SE BLÍŽÍ MÍLOVÝMI KROKY, NA UKRAJINĚ SE HROMADÍ AMERICKÁ POUŠTNÍ TECHNIKA Z IRÁKU! TRANSPORTY PROBÍHAJÍ ZA NEJPŘÍSNĚJŠÍHO UTAJENÍ V NOCI,“ píše slovenský Presstv.sk s odkazem na AE News.

Podle těchto zpráv americká armáda využívá pandemie koronaviru a přesouvá přes Slovensko takzvané temné vlaky s tanky M1A2 Abrams a obrněnými vozy pěchoty Bradley na Ukrajinu. Tato technika má pak být hlavní silou při útoku na Rusko.

Slovenské ministerstvo obrany ale tuto zprávu označilo za hoax. „Ministerstvo obrany o přesunech techniky spojenců nebo jiných zahraničních armád (všechny mají příslušné povolení) řádně dopředu informuje,“ napsalo na facebooku s tím, že všechny přesuny jsou zveřejněné na jejich stránkách.

Ubrousek pokropený octem

„Přátelé, nezoufejte! Rouška se dá vyrobit z ubrousku a pokropte ji octem! Ten vytváří sterilní prostředí a není škodlivý lidskému organismu! Možná je to i lepší než kupovaná rouška,“ radil jeden z uživatelů facebooku.

Nosit podobnou ochranu dýchacích cest by podle Maďara nebylo pohodlné. „Navíc by to měl navlhlé a připláclé víc k obličeji a víme, že když navlhne ochranná rouška nebo jiná bariéra, tak se zvyšuje její propustnost. Takže v tomto ohledu bych se na to nespoléhal,“ myslí si.

Domnívá se také, že by ani nepomohlo, kdyby se ubrousek do octa nemočil a nechal uschnout: „Nejsou k tomu žádné objektivní údaje, takže pokud se udělá epidemiologická studie s odstupem času a bude analyzován vzorek tisíců takto upravených roušek, tak můžeme řešit, jestli to nějaký efekt mělo nebo ne.“

Homeopatikum

Levnou ochranou proti koronaviru je údajně také homeopatikum a to konkrétně Gelsemium sempervirens 30 CH. „Stačí jedna kulička na týden. Pro jistotu si dejte tři. Buďte zdraví do 100 Kč,“ radí uživatelka.

„Homeopatika jsou považována medicínou za čistý placebo efekt. Zatím skutečně nebylo prokázáno, že by homeopatie fungovala tam, kde placebo efekt nefunguje. Považuji to za něco, co neublíží,“ popsal epidemiolog Maďar.

Některým lidem by ale podle něj mohly pomoc a to hlavně psychicky. „Jsou lidé s úzkostnými stavy, kteří potřebují nějaký doplněk, kterým by se chránili nad rámec nějakých vitamínů a jiných forem zdravého stravování, pohybu a zdravého životního stylu. Pokud to těmto úzkostlivým osobám nebo jiným osobám s nějakými neurózami pomůže lépe spát a méně se stresovat, tak rozhodně si homeopatikum vzít mohou,“ vysvětlil s tím, že příliš homeopatikům důvěřovat a přestat si dávat pozor, by ale mohlo být nebezpečné.

Nebezpečné 5G sítě

Oblíbené téma takzvaných alternativních médií, tedy 5G sítě, jsou podle některých uživatelů odpovědné i za koronavirovou pandemii. Síť nové generace má totiž oslabovat lidskou imunitu.

Nic takového ale nebylo podle Rastislava Maďara nikdy potvrzeno: „Samozřejmě epidemiologové zkoumají vliv těchto elektromagnetických polí na lidské zdraví a žádné dramatické účinky se nikdy nezjistily. Považuji to za nejméně pravděpodobný hoax a výmysl.“

Roztok kyseliny chlorné

„Koronavirus – začíná jít o život. Chraňte se před touto nákazou! HOCl - nejsilnější netoxický dezinfekční prostředek na světě. Hubí viry, bakterie, plísně, salmonelu atd., již za 30 sekund !!! Příprava dezinfekce probíhá stisknutím jediného tlačítka na přístroji EcoBest. V EcoBest přístroji vzniká roztok kyseliny chlorné (HOCl). Stejný HOCl obsahují i bílé krvinky, díky kterému bojují proti virové nákaze,“ nabízí v řetězovém mailu svůj výrobek firma z Chlumce. Cena Přístroje EcoBest je 3 990 korun a lze jej prý odepsat z daní.

Přístroj EcoBest, který má pomoci proti koronaviru | Zdroj: EcoBest

„Tento popsaný účinek mi přijde jako naprosto nelogický a až neprokazatelný z hlediska výrobce tohoto přístroje,“ myslí si epidemiolog Maďar. „Určitě k tomu nemá výrobce odpovídající klinická data, dostatek klinického zkoušení, aby mohl říct, že na základě nějaké studie prokázal účinnost tohoto přístroje na prevenci nebo dokonce léčbu nějakých možných stavů.“

Podle Maďara jde jen o způsob, jak z lidí vytáhnout peníze: „Jde o to, že někdo bez nějakého zkoušení na pacientech nebo klinické studie vyrobil přístroj, který se teď snaží nějakým marketingovým tahem propagovat, aby využil tu větší či menší paniku v rámci populace, aby do toho lidé peníze investovali. Pokud k tomu nenese data, nedělá vůbec žádné studie a tvrdí takové zásadní věci, tak si myslím, že je to jenom způsob, jak vytáhnout z lidí peníze.“

Proměna hotelu v nemocnici

Původně šlo o senzační sdělení španělského deníku Marca, že jeden z nejlepších fotbalistů světa a hráč Juventusu Turín Cristiano Ronaldo plánuje proměnit jeden ze svých hotelů v rodném Portugalsku na nemocnici pro nakažené koronavirem.

Lidé na sociálních sítích za toto rozhodnutí bývalé hvězdě Realu Madrid, Manchesteru United a Sportingu Lisabon děkovali a opěvovali ji za to.

Později ale mluvčí lisabonského The Pestana CR7 Hotel v rozhovoru s nizozemským serverm RTL Nieuws tuto informaci popřel: „Jsme hotel. Nebudeme nemocnicí. Toto je den jako každý jiný, jsme a budeme hotelem.“ Později deník Marca smazal nejen článek, ale i veškeré posty s tímto sdělením na svých sociálních sítích.

Řada lidí ale nezaznamenala informaci o tom, že jde o fake news, a tak příběh o proměně hotelu na nemocnici žije dál svým životem.