PŘEHLEDNĚ: Podívejte se, kdy se otevřou restaurace, bazény, památky i kadeřnictví

Zdá se, že epidemická situace se zlepšuje. Index rizika za poslední týden klesl ze 70 až na pondělních 57. Vláda v čele s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) začíná pomalu rozvolňovat opatření. Zkrátil se zákaz vycházení a prodlužila doba, po kterou mohou být otevřené obchody a výdejní okénka restaurací. Co bude dál? iROZHLAS.cz sestavil přehled podmínek, za kterých se otevřou například hospody, nebo se vrátí středoškoláci do lavic. Praha 8:02 24. listopadu 2020

Základní umělecké školy

Konzultace „jeden na jednoho“ – tedy žák a učitel – začnou od středy 25. listopadu, jinak výuka probíhá distančně, informovali v pátek na tiskové konferenci Blatný a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Prezenční výuka bude možná až od stupně tři.

Střední a vysoké školy

I studenti posledních ročníků středních škol se do lavic vrátí ve středu 25. listopadu. Vysokoškoláci v posledním ročníku se pak od tohoto data budou moc vzdělávat ve skupinách po 20 lidech – platí to ale pouze pro laboratorní, praktickou nebo uměleckou výuku.

Celé rozvolnění je založená na takzvaném Protiepidemickém systému ČR, kterému se ale zkráceně přezdívá PES. V něm jsou popsány opatření, která je v jednotlivých stupních nutné dodržovat. Aktuálně se Česká republika nachází ve druhém nejvyšším stupni – čtvrtém. Přechod do nižšího stupně vyžaduje kromě schválení vládou také udržet index rizika po dobu jednoho týdne ve vymezeném rozmezí.

K dalšímu rozvolnění dojde až ve stupni tři systému PES. Do něj by Česká republika mohla podle pátečního Havlíčkova vyjádření přejít – pokud se situace nezhorší – příští pondělí. Střední a vyšší odborné školy by měly začít fungovat v takzvaném rotačním režimu, kdy se studenti budou na prezenční výuce po týdnu střídat. Studenti prvního ročníku vysokých škol by se pak měli vrátit do prezenční výuky. U ostatních zůstane distanční výuka.

Všichni žáci a studenti základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol se pak k prezenčnímu studiu vrátí až ve druhém stupni.

Diváci v divadlech

Také divadla s diváky začnou fungovat až od druhého stupně systému PES. Do toho se ale pravděpodobně do konce roku nedostaneme.

„Vývoj situace naznačuje, že v průběhu vánočního období budeme ve stupni 3. Pokud by došlo k příliš rychlému poklesu do hodnot, které jsou v rizikovém stupni pod tři, došlo by k takovému rozvolnění, které by s ohledem na zimní období a respiračním onemocněním mohlo velmi pravděpodobně vést k opětovnému zvýšení počtu pozitivních případů,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Jitka Nováčková z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Tělocvičny pro amatérské sportovce

Rekreačně sportovat bude možné od stupně tři, kterého by podle vicepremiéra Havlíčka mohla Česká republika dosáhnout už příští týden. Je „pouze“ potřeba, aby se index rizika nevrátil nad 60 po dobu jednoho týdne. Pak by se pro individuální sporty do deseti osob otevřela i vnitřní sportoviště.

Bazény

Pro bazény a wellness centra platí stejná pravidla, jako pro pořádání hromadných vnitřních akcí. V třetím stupni je tak povolena účast deseti lidí, ve druhém 50 a v prvním maximálně 100 lidí, dodala Nováčková.

Restaurace

I v tomto případě by se restaurace a další stravovací zařízení měly otevřít ve třetím stupni. Provozovny ale budou muset být uzavřené od 22 do 6 hodin, všichni hosté budou muset sedět a u stolu budou maximálně čtyři. Restaurace budou moci být naplněné maximálně z poloviny.

Památky

Většina památek už v tomto roce neotevře, protože většinou dříve ukončily sezonu. Některé – například zámky Dobříš a Zbiroh – ale fungují celoročně. Ty pak budou od třetího stupně moc provázet skupiny o maximálně deseti lidech. Tento počet by se pak měl ve druhém stupni zvýšil na 30.

Kadeřnictví a kosmetiky

Také v tomto případě bude klíčový přechod země na stupeň tři, potvrdila Nováčková. Teprve tehdy bude možné s určitými omezeními a za dodržování přísných hygienických pravidel otevřít provozovny veškerých služeb.

Konec nouzového stavu

Poslanecká sněmovna prodloužila aktuálně platný nouzový stav do 12. prosince. Nejpozději toho dne bude nutné požádat dolní komoru Parlamentu o další prodloužení, jinak všechna opatření přestanou platit. Celý systém PES totiž vyžaduje, aby byl v zemi vyhlášen nouzový stav. Blatný ale na žádost poslanců slíbil, že systém přepracuje tak, aby minimálně při stupni jedna nebyl nutný nouzový stav. Pokud ale má podle vyjádření ministerstva zdravotnictví pokračovat stupeň tři i přes vánoční svátky, bude muset vláda opět požádat o prodloužení nouzové stavu.