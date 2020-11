Přípravy na lyžařskou sezónu v plném proudu: Stále není jasné, jak ji zasáhnou koronavirová opatření

Všichni mají rukavice, řada z nich také ochranu úst a nosu, a pohybují se pouze venku - podle provozovatelů horských středisek tak lyžaři automaticky perfektně splňují hygienická opatření. V pondělí se to budou snažit vysvětlit taky hygienikům. Lyžařská sezóna by už za pár dní měla podle kalendáře odstartovat, jenže nikdo zatím moc netuší, za jakých podmínek. Praha 9:18 23. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letošní lyžařskou sezónu zasáhnou koronavirová opatření. | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Uplynulý víkend se díky teplotám klesajícím místy i pod bod mrazu, roztočila v řadě lyžařských areálů sněžná děla. Jenže zatímco provozovatelé horských středisek dolaďují poslední detaily, ministerstvo průmyslu a obchodu ani resort zdravotnictví stále nemají jasno, jestli po zasněžených kopcích bude mít kdo jezdit.

Protiepidemický systém PES totiž na milovníky zimních radovánek nemyslel. Právě v pondělí podle informací Českého rozhlasu ministerstvo průmyslu jedná s hygieniky o speciálních opatřeních právě pro lyžaře.

Po sedmi letech provozu se letos v září rozhodl majitel lyžařské školy Japa sport Jakub Nykl poprvé zrušit lyžařské kurzy pro nasmlouvané školy. Bál se, že odvoláváním všeho na poslední chvíli by nakonec mohl přijít ještě o více peněz.

„Pro letošek jsme očekávali kolem tisíce dětí na lyžařských kurzech. Ve větších městech jako v Ostravě a Frýdku-Místku to celkem chápali a dalo se to očekávat, ale menší školy a školky tady na vesnicích nás přemlouvaly a přemlouvají, ať ještě něco uděláme,“ komentuje situaci Nykl.

Kromě lyžařské školy Nyklova firma obchoduje taky s lyžemi. Do těch musel investovat už koncem minulé zimní sezóny, jenže zájem o zimní výbavu má teď málokdo. „Máme v podstatě plné sklady. Máme asi dva kamiony lyží a lyžařského vybavení, protože dodáváme i pro půjčovny a velkoobchodně. Každopádně všichni čekají, nikdo nechce moc riskovat to, že by se zásobil a pak nebyla žádná sezóna,“ vysvětluje.

V nejistotě příliš nepomůže ani tabulka s opatřeními protiepidemického systému PES. Lyžováním ani dalšími zimními sporty se nezabývá, pouze uvádí, že při čtvrtém stupni opatření lze sportovat venku v počtu do šesti osob.

Co to znamená pro lyžaře, ale mluvčí resortu Barbora Peterová nespecifikovala. „Aktivity související se zimní sezónou budou odvislé od epidemiologické situace, ve které se budeme v danou chvíli nacházet. Konkrétní podobu opatření, která budou platit na sjezdovkách, proto není možné momentálně predikovat,“ uvedla Peterová.

Přitom návrhy na hygienická opatření ministerstvu zdravotnictví Asociace horských středisek doručila už v září. Úřady se jimi ale zabývají až nyní. „Na přesných podmínkách pro lyžařská střediska a vleky se v současné době pracuje,“ potvrzuje mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.

Inspiraci hledala Asociace horských středisek u svých kolegů v Rakousku nebo Itálii. Třeba na lanovce by měli mít všichni lyžaři nasazenou roušku – jde totiž o dopravní prostředek. „Ta sedačka jede pět, sedm minut, všichni mají roušky. Spíše jsou klíčové ty řady, a tam je třeba nastavit dva momenty. Rozestupy, tak aby to bylo zabezpečeno v každém případě, a za druhé roušky,“ vysvětluje ředitel asociace Libor Knot. Omezovat kapacitu ale nechce.

Kromě samotných lyžařů pak pravděpodobně budou muset rozestupy respektovat také instruktoři během výuky. Omezit by se podle Knota měla i velikost skupiny - a to maximálně na deset osob. „Učitel lyžování může učit bez roušky, ale v momentě, kdy se dostane pod tu vzdálenost jeden a půl metru, tak si holt roušku musí nasadit,“ dodává.

Ski areály by mohly fungovat bez omezení ve stupních rizika 1-3. Při zhoršení situace by pak střediska mohla pouze snížit počty lyžařů, o možnosti ale stále jednají s hygieniky.

Taková informace je ale důležitá třeba pro ta horská střediska, kde se běžně prodávají skipasy levněji v předprodejích na internetu, popisuje ředitel Ski areálu Špindlerův mlýn René Hroneš. „Máme připravenou celou řadu kompenzací jako například změnit si termín platnosti skipasů nebo možnost vrácení peněz za splnění určitých podmínek do kreditů na své konto a využití potom toho kreditu na nákup skipasů na alternativní termín,“ říká Hroneš.

Provozovatelé horských středisek nicméně počítají s tím, že první vleky a lanovky by se mohly rozjet do poloviny prosince.