Praha chce nahradit čínské respirátory. Začne testovat polomasky, které vyvinulo ČVUT a Akademie věd

Hlavní město příští týden otestuje prvních 200 kusů polomasek s vyměnitelnými filtry s nanovrstvou, které vyvinulo České vysoké učení technické ve spolupráci s Akademií věd ČR. Po otestování bude magistrát usilovat o to, aby masky u pražských zdravotníků, sociálních pracovníků a dalších zaměstnanců nahradily asijské respirátory. Po čtvrtečním jednání pražského krizového štábu to řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Praha 18:14 9. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Respirátor z průmyslových 3D tiskáren, ČVUT. | Foto: Petr Kološ | Zdroj: Český rozhlas

Masky podle Hlubučka lépe sedí, jsou levnější a lze je používat opakovaně s nutností pouze měnit filtr.

Respirátor z 3D tiskárny, ‚šnorchlmaska‘ i ventilátor. ‚Lidé fantasticky pomáhají,‘ říká rektor ČVUT Číst článek

„Příští týden budeme vědět, v jakém množství budeme schopni tyto masky dodávat našim zdravotníkům a dalším lidem,“ řekl náměstek. Vyvinutá maska podle něj kopíruje tvar obličeje Evropana lépe než dovážené respirátory určené pro Asiaty.

Špatný tvar masky přitom může významně snížit kvalitu ochrany. „Pokud se prokáže v příštích dnech efektivita této ochrany, chtěl bych, aby Praha preferovala jednoznačně tuto českou variantu oproti dodávkám, které často nesplňují nároky na kvalitu ochrany,“ doplnil.

Výhodou masek je, že textilní filtr se dá snadno vyměnit a jeho cena se pohybuje v korunových hodnotách, řekl dále náměstek. Navíc je možné filtry pokrýt nanovrstvou, které dále zvyšují stupeň ochrany.

Cena masky, které se vyrábějí na 3D tiskárnách, se podle něj pohybuje kolem 200 korun, zatímco běžné FFP3 respirátory na jedno použití stojí více než dvojnásobek a FFP2 vyjdou na stokorunu.

Město FFP3 skoro nemá

Město podle Hlubučka týdně spotřebuje 130 000 až 150 000 respirátorů. Kdyby každý pracovník mohl mít jednu masku, kterou si pouze denně vydezinfikuje a vymění filtr, pro město by to znamenalo milionové úspory, vysvětlil.

Pozitivní stránka krize? Boj proti koronaviru může posunout českou vědu i spolupráci v byznysu Číst článek

Finální model masky stále není hotov, a tak zatím není jasné, jestli budou mít třídu FFP 2 nebo FFP3, dodal náměstek. I kdyby měly nižší stupeň ochrany, bude to však podle něj znamenat významnou pomoc i s ohledem na fakt, že město nyní v podstatě žádné FFP3 respirátory nemá, protože je stát dodává pouze do nemocnic. Zatím není jasné ani to, kdy by měla začít sériová výroba.

Hlavní město si od začátku šíření nového typu koronaviru a navázaných vládních opatření stěžovalo na nedostatek lékařských pomůcek. Situace se zlepšila po zahájení pravidelných dodávek z Číny, které rozděluje vláda.

Pomůcky nakupuje i sám magistrát, zatím objednal respirátory, dezinfekci či ochranné štíty za více než 80 milionů korun. Na největší dodávku půl milionu FFP2 respirátorů z Číny za 54,5 milionu korun město stále čeká, měla by dorazit příští týden.