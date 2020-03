Respirátor z 3D tiskárny, ‚šnorchlmaska‘ i ventilátor. ‚Lidé fantasticky pomáhají,‘ říká rektor ČVUT

Respirátory tištěné na 3D tiskárnách, „šnorchlmasky“, plicní ventilátory, dezinfekce nebo mobilní aplikace, která má pomáhat dodržovat sociální distanc. Na tom všem se podíleli lidé z ČVUT. Zapomněla jsem na něco, co můžete nabídnout českým zdravotníkům?

Toto jsou hlavní programy, které běží. Zapomněla jste jen na jednu důležitou věc, která nebude tak velkosériová, ale je důležitá pro Nemocnici Na Bulovce. Dokončujeme vývoj robota „Pipeťáka“, který bude pomáhat laborantkám s pipetováním testů proti koronaviru. Bude hotový během dne nebo dvou. Pomůže s rutinní prací, která je ale velmi náročná na přesnost.

Jak bude robot vypadat?

K univerzálnímu robotickému ramenu je připojená speciální pipeta, kterou jsme si půjčili od kolegů z Ústavu jaderné fyziky. Kolegové robotici ho vyvíjeli během deseti dnů a vše se nyní testuje. Robot nasává vzorky testů. Je to zařízení, které jsme postavili z toho, co bylo. Ale myslím si, že už krásně funguje.

Účinná maska za necelý týden

Řada lidí si vás pamatuje kvůli ochranné masce z PET lahve. Stál jste prý také u zrodu nových celoobličejových masek s nejvyšší ochranou FFP3, jejichž základem je maska na šnorchlování. Je to pravda? Jak nápad vznikl?

S použitelným modelem výroby přišli kolegové ze sdružení Covid19cz. Přinesli vyzkoušený 3D model, který se tiskne na 3D tiskárnách. Tyto modely se pak namontují na masky a přidá se filtr. Na ČVUT jsme jim pomohli tím, že jsme objednali masky a vše pro kompletaci jsme zaplatili.

Kompletace probíhá u nás za pomoci dobrovolníků z farnosti Bubeneč. Výrobu chceme ještě zvětšit, proto jsme se domluvili s Prahou 6, která nám poskytne prostor k umístění 3D tiskárny. Díky tomu budeme rychle vyrábět nástavce, které propojí masku s filtrem.

Kolik kusů masek jste schopní vyrobit a jak rychle je dodáte do českých nemocnic?

V tuto chvíli máme mezi lékaře částečně rozdělených 2200 vyrobených kusů. Nyní stanovujeme potřebu. Příští týden nám kamion přiveze dalších 10 tisíc nových masek. Každý týden můžeme mít další kamion, ze kterého vyrobíme 10 tisíc kusů. Dodávka těch nových masek běží hladce a máme i předobjednané filtry.

Jak a kde jste sháněli masky na šnorchlování?

Prvních 2200 kusů jsme stahovali z obchodů v Česku a Polsku přes řetězce Sportisimo a Decathlon, které nám dodaly první dodávku.

K funkčnosti masky je potřeba také vojenský filtr. Kde jste je získali?

Takové filtry vyrábějí dvě firmy v Česku - jedna v Pardubicích a druhá je Sigma. Tyto univerzální filtry používá i integrovaný záchranný systém. Od těchto firem jsme objednali patřičné množství, které teď potřebujeme, a domlouváme s nimi další dodávku. Mimochodem stejný filtr používáme i u 3D respirátoru, který jsme také vyvinuli na ČVUT.

A těchto filtrů je zatím dostatek?

Filtrů je podle informací od mých kolegů dostatek. Firmy budou stíhat vyrábět tolik kusů, kolik v tuto chvíli potřebujeme. Pokud ale dojde z naší strany k navyšování výroby, pak bude potřeba zvýšit i výrobu filtrů. S firmami, které filtry vyrábějí, se ale o tom jedná.

Jak dlouho to trvalo od prvního nápadu na celoobličejové masky až po výrobu prvních kusů?

Bylo to méně než týden. U všech projektů, které jste zmiňovala, je to úžasná rychlost, jak byli kolegové schopní připravit produkty k výrobní fázi nebo aplikaci. V případě robota šlo zhruba o týden nebo deset dnů.

Šetrný ventilátor

A nové plicní ventilátory CoroVent?

Vedoucí odborného týmu z Fakulty biomedicínského inženýrství profesor Karel Roubík dělá na velmi šetrné plicní ventilaci více než 20 let. Je to specialista, má velmi dobře vybavenou laboratoř a tým. Provádí vývoj specializovaných plicních ventilátorů po velmi dlouhou dobu.

Pan profesor a jeho tým byl připraven. Teď v době potřeby dali společně s Covid19cz velmi rychle dohromady z toho, co je k dispozici, návrh specializovaného ventilátoru, který bere v úvahu, jak nemoc Covid-19 poškozuje plíce, proto je velmi šetrný. A když se to spojí s nadšenými podnikateli a lidmi, kteří chtějí pomoci, tak to šlo velmi rychle.

Jaký je rozdíl oproti ventilátorům, které již v Česku fungují?

Je potřeba velmi přesně dodržovat tlakové režimy toho, jak je plíce nucena se nafukovat a vyfukovat. Pan profesor používá maloobjemovou vysokofrekvenční ventilaci, kdy se plíce se nenafukují do velkých objemů, ale používá se vyšší frekvence vzduchu.

10 milionů od dárců

Někteří lidé na sociálních sítích pak zmiňují, že až stát bude chtít zase šetřit na vědě, má si vzpomenout na tuhle situaci, kdy nám výzkum hodně pomáhá. Souhlasíte?

Myslím, že je to tvrzení velmi pravdivé. V tuto chvíli si ale hlavně musíme pomoci sami. Na realizaci první stovky plicních ventilátorů jsme vybrali peníze během dne. Výrobu můžeme nastartovat den po ukončení sběru financí. Je to úžasná rychlost. Lidé si fantasticky pomáhají, firmy nás podpořily velkými částkami. Budeme posléze jednat se státem, aby také něco zafinancoval, a doufám, že tak učiní.

Kolik peněz jste na plicní ventilátory vybrali?

Bylo to realizováno pomocí crowdfundingu. V tuto chvíli jsme nad potřebnými deseti miliony. U ostatních projektů využíváme jiné než crowdfundingové zdroje. Je na zvážení týmů, které na tom pracují, jestli se obrátíme na veřejnost. Prozatím ty věci financuje a zálohuje univerzita. Na jeden z projektů přislíbila pomoc také jedna banka.

Česká věda pomáhá. Technologii pro výrobu respirátorů RP 95 z pracoviště Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky z ČVUT budou obratem bezplatně využívat v Itálii. Dnes jsem o tom jednal s italským ministrem hospodářství S.Patuanellim. pic.twitter.com/syrcoL5NYp — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) March 26, 2020

Nezmínil jste žádné peníze od státu.

V tuto chvíli pracujeme bez financí od státu. Jde nám o dny a hodiny. Musíme rychle vyrábět a nějakým způsobem to teď zafinancovat. Později si to, doufám, se státem vyúčtujeme. Stát připravil programy, které trochu trvají.

Vyrábíte produkty, které jdou primárně zdravotníkům. Pomáháte jim. Neměl stát zareagovat rychleji a připravit financování už dřív?

Je fér říct, že připravit program na financování není věc, která by se dala stihnout za jeden nebo dva dny. Potřebuje to delší úřední administrativní procedury. A myslím, že například na ministerstvu průmyslu a obchodu je teď maximálně zrychlují. Úřední proces trvá nepatrně déle. Myslím, že v tuto chvíli to předfinancováváme, a doufám, že stát to později bude financovat ze zdrojů, které se vytvářejí trochu pomalejším tempem. Ale není to nic, co by se nedalo očekávat. Když se dělá program financování, tak to chvilku trvá.

Pomohly peníze ze soukromých zdrojů dotáhnout projekty, aby vůbec mohly vzniknout, například i plicní ventilátor?

Naprosto zásadně. Deset milionů je hodně peněz. V tuto chvíli bychom bez rychlé reakce lidí nemohli vyrábět, ale teď to můžeme rozeběhnout.