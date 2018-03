16. 10. 2016 | ČTK |Zprávy ze světa

Klaun. To slovo by mělo lidem vykouzlit na tváři široký úsměv při představě postavičky, která šmajdá v příliš velkých botách, s očima vytřeštěnýma permanentním údivem a grimasami zvýrazněnými namalovaným širokým úsměvem - nebo naopak svěšenými koutky úst. Ovšem stejně jako postavy zlobivých, zlověstných i vysloveně zlých klaunů pronikly do populární kultury, tak se pravidelně zlí klauni objevují i v ulicích měst - a zdá se, že období před Halloweenem je obzvlášť přitahuje.