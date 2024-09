Pirátský hejtman Špoták: Doufám, že emoce opadnou, Piráti by mohli ve vládě zůstat

Je jedním ze tří pirátských zastupitelů, kterým se podařilo během zářijových krajských voleb obhájit svůj mandát. Končící hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti) radí, aby jeho strana i navzdory odvolání pirátského lídra Ivana Bartoše z ministerské funkce ve vládě zůstala. „Snažil bych se teď zklidnit emoce, sednout si k jednacímu stolu, nastavit si vládní priority. Až potom se můžeme rozhodnout, co dál,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha/Plzeň 6:25 26. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňský exhejtman Rudolf Špoták (Piráti) je jeden ze tří členů Pirátské strany, kteří obhájili své mandáty v krajských volbách | Foto: Stanislava Benešová | Zdroj: Právo / Profimedia

Jak rozumíte úternímu nečekanému odvolání pirátského ministra pro místní rozvoj a dosluhujícího lídra strany Ivana Bartoše?

Hlavně nechápu ten způsob, jakým to pan premiér (Petr Fiala, ODS) udělal. Není to první a ani poslední personální změna v této vládě, ale vždycky k ní docházelo v rámci nějakého politického jednání na úrovni K5 a K15, kde bych pochopil, že by třeba mohl padnout návrh na odvolání pana ministra. Ale takový způsob, kdy pan premiér jednal sám na vlastní triko a oznamoval to svým partnerům telefonem... To mi připadá velmi nestandardní a takhle se premiér ke svým koaličním partnerům prostě chovat nemá.

Od ranní schůzky až po večerní tiskovky: jak probíhalo odvolání pirátského ministra Bartoše? Číst článek

Proč si myslíte, že premiér zvolil právě takový přístup?

Nevím. Asi jediný, kdo zná odpověď na tuto otázku, je pan premiér Fiala.

Jako důvod pro odvolání Ivana Bartoše uvedl předseda vlády nezvládnutou digitalizaci stavebního řízení. Je to podle vás legitimní důvod?

Svým způsobem respektuji to, jak to pan premiér vnímá. Rozumím i tomu, že ta digitalizace není ve fázi, ve které si ji určitě jako premiér představoval, ale to nemění nic na tom, že takovýmto způsobem se prostě ministři neodvolávají. Určitě to nemá fungovat tak, že se pan premiér vyspí a odvolá vicepremiéra vlády.

S ohledem na to: měli by Piráti zůstávat ve vládě?

Jsem přesvědčený o tom, že ve vládě bychom měli zůstat až do konce volebního období, protože je tam spousta projektů, které je potřeba dotáhnout do finálního konce. Bude spousta věcí, na kterých mají Piráti svůj podíl a kterými se vláda bude za rok před parlamentními volbami „chlubit“. Když to převedu do pirátské hantýrky: když je bouře a loď se začne potápět, tak z lodě utíkají pouze krysy a správný kapitán se snaží udělat všechno pro to, aby loď z té bouřky dokázal vyvést. A to si myslím, že je teď náš úkol.

Říká se ráno moudřejší večera. To, že @P_Fiala včera pokazil, co se dalo. To, že tiskovka vedení @PiratskaStrana byl emotivní výlev dlouhobé frustrace, je fakt. Teď je potřeba sednout ke stolu a bavit se o tom, co můžeme v tom posledním roce udělat smysluplného. — Rudolf Špoták (@spotakruda) September 25, 2024

A bude vůbec ještě možné ve vládě zůstat? Když jsme byli svědky té emotivní tiskové konference a silných prohlášení?

I pro mě osobně byla tisková konference vedení Pirátské strany příliš emotivní. Na druhou stranu jsem tam viděl i frustraci, která je asi logická. Protože si myslím, že v těch interních jednáních za poslední tři roky byla spousta křivd. Takže svým způsobem ty emoce chápu a myslím si, že na jejich spuštění má největší vinu přímo premiér Fiala tím, jakým způsobem to odvolání provedl.

Na druhou stranu si myslím, že politik by v některých okamžicích, a já jsem to tak vždycky dělal, dokázal ty emoce potlačit. Nikdy jsem na veřejném fóru neřekl všechno, co si třeba jako člověk myslím. Je třeba se v takové chvíli chovat jako státník. A je taky důležité bavit se o pragmatických věcech. Tedy jakým způsobem pokračovat dál.

Dopis Fialovi. ‚Revoluci nechystáme, vyzvali jsme jen k ideové konferenci,‘ zní z moravskoslezské ODS Číst článek

Musím otázku zopakovat: Je možné zůstat ve vládě ve chvíli, kdy padla docela kategorická prohlášení o odchodu, o podrazu, o kmotrech natřených na fialovo? Je možné zůstat a nepůsobit při tom směšně?

Souhlasím, a proto říkám, že pro mě byla ta tisková konference zbytečně plná emocí. Teď se ale musíme především podívat na to, co jsou Piráti schopní pro lidi a pro vládu udělat. Myslím si, že některá svá slova bychom mohli přehodnotit, a předpokládám, že by své rozhodnutí mohl přehodnotit během jednání také premiér Fiala.

Myslíte tím, že by Ivan Bartoš zůstal v pozici ministra pro místní rozvoj?

Tak bavíme se o tom, že největším svárem je digitalizace stavebního řízení, kterou chce premiér předat k řízení panu ministru Martinu Kupkovi (ODS). Na druhou stranu na ministerstvu pro místní rozvoj je spousta dalších věcí, které Ivan Bartoš dělal velice dobře – například zákon o dostupném bydlení. Jde o věci, které se budou dále posouvat. Je to tedy o politické diskuzi.

Nechci vůbec předjímat výsledek jednání, samozřejmě se může stát, že všichni tři pirátští ministři podají demisi. Ale jak říkám, snažil bych se teď zklidnit emoce, sednout si k jednacímu stolu, nastavit si vládní priority. A jestli potom ve finále budou Piráti s těmito prioritami souznít jako členové vlády, nebo v té vládě vůbec nebudou, to se teprve můžeme rozhodnout.

Chápu rozjitřené emoce. Nechci je dále jitřit. Jsem jen překvapen z toho, jak rozdílně lze jednání mezi čtyřma očima interpretovat.



Ivan Bartoš si bohužel nebyl dosud schopen připustit, že digitalizace stavebního řízení je v rozkladu. Nebyl ani schopen reagovat na konkrétní… — Petr Fiala (@P_Fiala) September 24, 2024

Premiér Fiala ale jasně deklaroval, že ministra Bartoše z funkce odvolá. Diskusi v tomto ohledu nepřipouštěl. Je realistické si myslet, že by Bartoš mohl ministrem zůstat?

Jestli to je, nebo není reálné, rozhodují stranické špičky během jednání.

Měli by Piráti zůstat ve vládě i za podmínek, kdy by Ivan Bartoš musel ministerský post opravdu opustit?

To je věc, která je v jednání. Vyjednat se dá v uvozovkách cokoliv. K jednacímu stolu se zatím nezasedlo. Může se stát, že ta jednání k ničemu nepovedou a priority, které chtějí Piráti prosazovat, budou zadupány do země, pak by bylo jasné, že bychom v té vládě nebyli. Ale u toho jednacího stolu jsme zatím neseděli.

Takže radíte počkat do příštího týdne a rozhodnout se až po jednáních?

Určitě. Navíc si pan prezident pozval všechny předsedy koaličních stran až na příští pondělí. Myslím si, že ten termín na odvolání ministra Bartoše, který dal pan premiér k 30. září, je velice šibeniční. Zvláště když je prezident republiky mimo Česko. Takže já bych z tohoto hlediska určitě posečkal.