Kutnohorský léčitel netrpěl bludy, tvrdí znalec. ‚Paralelní vesmíry jsou reálná vědecká hypotéza,‘ řekl

Městský soud v Praze se ve středu opět zabýval smrtí kutnohorského léčitele a vůdce sekty Richarda Šiffera. Předvolaný psychiatr Ladislav Hosák stojí za svými závěry, že Šiffer ani jeho stoupenci netrpěli bludy, tedy nevyvratitelnými mylnými představami. Za blud nepovažuje ani to, že vůdce chtěl zemřít, aby se jeho duše přesunula do jiné dimenze. „Existence paralelních vesmírů je naprosto reálná vědecká hypotéza,“ prohlásil před soudem. KUTNOHORSKÁ SEKTA Praha 16:57 8. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžalovaná Irena, která pomohla Richardovi zemřít | Zdroj: koláž iROZHLAS.cz

Trpěly ženy obžalované z vraždy kutnohorského léčitele mylnými představami, které jim vnukl vůdce sekty Richard Šiffer? Na to se snažil pražský soud najít odpověď ve znaleckých posudcích. K dispozici jich má hned několik, jejich závěry se ale různí.

Zvrat v případu zabití vůdce kutnohorské sekty? Důchodkyně Irena měla bludy, tvrdí nový posudek Číst článek

Celým jednacím dnem nejvíce rezonovaly výroky psychiatra Ladislava Hosáka, u kterého si dříve soud objednal revizní znalecký posudek. Hosák došel k závěru, že zubařka Magdalena a penzistka Irena byly příčetné, takže by by byly za svůj čin trestně odpovědné. Znalec se vracel k tvrzení vůdce sekty, že po smrti si pro něj přijdou „kolegové“ a celé jeho tělo odvedou do jiné dimenze.

„Pan Šiffer byl takovým nositelem názoru, že existují paralelní vesmíry a paralelní světy a že je možné se do nich přesouvat. Opět jsem si nastudoval tuto myšlenku. V žádném případě nelze toto přesvědčení označovat za blud. Existence paralelních vesmírů je naprosto reálná vědecká hypotéza, kterou se zabývají fyzikové a astrofyzikové,“ řekl v ohrádce pro svědky Hosák a doplnil to citací z Wikipedie.

Psychiatr a soudní znalec Ladislav Hosák (vpravo) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

‚Dostanou Nobelovu cenu‘

A ve svém projevu nešetřil kritikou ani autory opozitního posudku ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, s jejichž závěry „kategoricky nesouhlasí“.

„Bohužel z celého posudku jsem nepochopil, co konkrétně znalecká komise považuje za bludy u pana Šiffera. Zabýval se myšlenkami, že existují paralelní vesmíry a lidská duše. No, tak pokud znalecká komise Všeobecné fakultní nemocnice má nezvratné argumenty, že neexistují paralelní vesmíry a neexistuje lidská duše, tak asi letos dostane Nobelovu cestu za fyziku,“ podotkl Hosák ironicky u soudu.

4:42 ‚Narcistická a na moc orientovaná mentalita.‘ Znalec popsal léčitele Šiffera, jeho nahrávky si ale neposlechl Číst článek

Právě Všeobecná fakultní nemocnice v Praze připravila na požadavek obhajoby revizní posudek, který se měl vyjádřit i ke všem dříve vytvořeným, tedy i psychiatra Hosáka.

Psychiatr Jiří Raboch se svým týmem došel k jednoznačnému závěru: obžalovaná Irena měla v době činu zcela vymizelé ovládací a rozpoznávací schopnosti. Šiffer ji tak podle něj zmanipuloval, že si myslela, že mu smrtí pomáhá.

„Zdá se, že paní obžalovaná opravdu byla bezvýhradně přesvědčená o tom, že panu Šifferovi pomáhá na druhou stranu. Jsou to už tendence k dovození, ale myslím si, že nebyla přesvědčená, že ho zabíjí, ale byla přesvědčená, že mu pomáhá se dostat do jiné sféry bytí,“ vyjádřil se spoluautor posudku psycholog Tomáš Kufa k motivu penzistky Ireny.

Znalci z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Tomáš Kufa (vlevo) a Jiří Raboch (vpravo) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Soudní senát po výslechu přehodnotil svůj dřívější postup, kdy zamítl vyjádření psychiatra Cyrila Höschla. Právě o jeho učebnici se totiž opíral v posudku znalec Hosák. Uznávaný psychiatr ale následně namítl, že se neztotožňuje s tím, jak jeho učebnici vykládá.

Spor o slovo vraždit

Velký spor nastal v soudní síni mezi soudkyní Daniellou Sarah Sotolářovou a obhajobou, kdy soudkyně ve spojitosti s obžalovanou Irenou několikrát vyslovila slovo „vraždit“. Obhajoba namítala, že by se soudkyně měla vyvarovat předčasnému hodnocení.

Vytvořili závěry, ale bez dostatečného oprávnění. V kauze kutnohorské sekty asi figuruje chybný posudek Číst článek

Předsedkyně senátu ale jakékoliv pochybení odmítla a uvedla, že pokud taková slova použila, tak pouze v souvislosti s tím, jak osudnou noc popisuje státní zástupkyně v obžalobě.

Obhajoba na konci jednání oznámila, že obžalovaná Irena by chtěla před soudem vypovídat, soud tento bod zařadil na program hned na čtvrteční ráno. Vyjádří se také k požadavku, aby byl stejný posudek, jako vypracovali lékaři na Irenu, zadaný soudem i na druhou obžalovanou Magdalenu.

To už ale například státní zástupkyně považuje za nadbytečné. „Závěry znaleckého posudku, který byl vypracován na obžalovanou Irenu, lze zcela jednoznačně vztáhnout i na obžalovanou Magdalenu. I když ji nevyšetřil. Tam jde o tu obecnou debatu, jde o to, jestli Šiffer trpěl bludem nebo ne. Na tom nic nezmění to, jestli vyšetří obžalovanou Magdalenu, nebo ne,“ řekla novinářům po skončení jednání s tím, že se se závěry pražské nemocnice neztotožňuje.

PŘÍPAD KUTNOHORSKÉ SETKY Kutnohorské společenství vešlo ve známost až poté, co zubařka Magdalena a důchodkyně Irena podle obžaloby usmrtily vůdce sekty Richarda Šiffera v noci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obě ženy stojí před Městským soudem v Praze obžalované z vraždy. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. Státní zástupkyně ženám navrhuje tresty od 12 do 16 let vězení. U soudu vyšlo najevo, že usmrcený padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Jednání soudu jsou aktuálně rozplánovaná až do března. Tři měsíce před úmrtím Šiffera ve společenství zemřeli dva muži. Oběma případy se stále zabývá policie. V souvislosti s úmrtím, ke kterému došlo v okolí hradu Český Šternberk již obvinila šest lidí z nejbližšího okruhu Šifferových stoupenců.