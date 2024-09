Lanovka na Petřín se znovu rozjede až po rekonstrukci. Lidé se s ní mohou přijít rozloučit

Kvůli pohybu petřínského svahu je dráha ve špatném technickém stavu. Lanovka se poprvé rozjela v létě 1891, v nynější podobě jezdí od roku 1985. Kromě nové trati bude mít lanovka také nové vozy podle designu studia Anna Marešová designers.

„Neustále se pohybujícímu petřínskému svahu, na kterém je postavena trať, a z toho důvodu nefungujícímu odvodnění, bohužel zasadilo poslední ránu nedávné extrémní množství srážek. Provedli jsme velmi detailní kontrolu tratě a vyhodnocení jejího technického stavu. Trať je na mnoha místech tak poškozena a podemleta, že přestalo například fungovat uchycení řady pražců. Trať se bohužel stala naprosto nesjízdnou. Kromě toho se na ni z podmáčené půdy zřítil strom, který trať ještě více poškodil, a hrozí pád dalších dřevin,“ uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský.

Oprava současné škody se nevyplatí

Opravit nynější škody na trati a uvést lanovku opět do provozu by podle něj zabralo zhruba jeden až půldruhého měsíce a náklady by se vyšplhaly na 12 až 15 milionů korun. Vzhledem k tomu, že DPP se chystá v březnu 2025 začít s kompletní opravou, rozhodl se dráhu v tuto chvíli již nezprovozňovat. „Nedává vůbec smysl vynakládat takové prostředky, abychom ještě nějaké dva tři měsíce mohli na Petřín jezdit,“ řekl Šurovský.

V listopadu a prosinci zahájí DPP přípravné práce k rekonstrukci. Nejprve bude muset odvézt oba vozy lanovky. Jeden zamíří do muzea MHD a druhý do Národního technického muzea, kde budou po nejnutnějších opravách a konzervaci součástí expozic. Poté podnik začne demontovat například lana a další součásti. Jakmile DPP vybere zhotovitele opravy, předá mu staveniště. Podnik rovněž plánuje v následujících týdnech objednat nové vozy pro petřínskou lanovku a zahájit tak fakticky jejich výrobu.

Rozloučení se starou lanovkou

DPP připravil pro veřejnost několik akcí, kdy bude možné lanovku ještě navštívit a symbolicky se s ní rozloučit, než začnou přípravné práce před samotnou rekonstrukcí tratě.

Pro zájemce připravil podnik na říjnové soboty komentované prohlídky horní stanice lanovky, včetně zázemí a strojovny i návštěvy kabiny řidiče s možností vyfotit se nad tratí s petřínským svahem. Návštěvníci navíc dostanou speciální rozlučkovou jízdenku, kterou si budou moct označit. Komentované prohlídky začnou vždy v celou hodinu od 9.00 do 18.00. Samotná prohlídka potrvá hodinu a vstupenka bude stát 60 korun. Komentované prohlídky bude možné zakoupit pouze on-line na Fanshopu DPP. Prodej začal v pátek 27. září 2024.