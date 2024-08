Lehátka, slunečníky, molo a schody k vodě. Na břehu Labe chtějí Pardubice vybudovat sluneční pláž

Na břehu Labe v Pardubicích nedaleko sídliště Polabiny by mohla být od příštího roku pláž. Schůdky k vodě, molo, lehátka, posezení nebo zázemí s ohništěm tam vedení městského obvodu II plánuje už od roku 2020. Má hotový projekt, chyběla ale dohoda s Povodím Labe, které pozemky vlastní. Pardubice 13:45 19. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Schodiště na nábřeží Labe | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Projekt už má město hotový poměrně dlouho, stále ještě chyběla dohoda s majitelem pozemků, kterým je Povodí Labe. A dalo by se říct, že státní podnik je připraven dát projektu zelenou. Mluví o tom mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

„Ke sluneční pláži u Labe v Pardubicích vydá Povodí Labe souhlas, až skončí majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v majetku státu, s nimiž má právo hospodařit státní podnik Povodí Labe. Majetkoprávního vypořádání se budou týkat čtyři smlouvy. Bude to smlouva o právu stavby, smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o nájmu pozemku a smlouva o vypořádání za rušenou část vodního díla,“ upřesnila Bendová.

Všechny smlouvy jsou už připravené a čeká se jen na schválení rady a zastupitelstva Pardubic a pak je ještě potřeba povolení od ministerstva zemědělství jako zřizovatele Povodí Labe. Vedoucí oddělení pozemku a převodu nemovitostí pardubického Magistrátu Miroslav Macela odhaduje, že by už neměl vzniknout žádný problém a schválené a podepsané by vše mělo být do začátku listopadu letošního roku.

Podle projektu by pláž měli vybudovat na nábřeží nedaleko letního kina mezi mosty Pavla Wonky a Kapitána Bartoše. A vedla by k ní nová mlatová cesta pro pěší i cyklisty. Centrem pláže má být dřevěná terasa s lehátky a pod ní schodiště vedoucí do vody. Podél cesty jsou podle projektu v plánu lavičky, prostory pro piknik, nedaleko od nich je navržené taky kruhové posezení s ohništěm atd.

Město plánuje hned po podpisu smlouvy vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele a začít stavět co nejdřív, aby pláž skutečně mohla být hotová už od příští letní sezóny.