Lex Babiš II je potřeba, říká Pekarová Adamová. ‚Priority jsou jinde,‘ oponuje Válková

Novela známá jako lex Babiš II nebyla přijata korektně, a proto se ji Ústavní soud rozhodl zrušit. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) chce zákon znovu projednat a schválit. „Myslím, že se to dá stihnout v příštím roce, byť jsme v nejvíce obstruované Sněmovně v Evropě," říká v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. „Máme jiné priority než tento zákon," oponuje jí poslankyně Helena Válková (ANO). Pro a proti Praha 22:09 16. prosince 2024

Paní předsedkyně, vy jste v CNN Prima News prohlásila, že jste jednoznačně pro to, aby se ještě v tomto volebním období zákon o střetu zájmů projednal a schválil. Proč je to podle vás potřeba?

Pekarová Adamová: Protože je nutné, abychom stanovili jasně pravidla hry, kdo se má zbavit majetku ve chvíli, kdy vstupuje do exekutivní funkce. Neplatí to jen pro ty, kteří mají rozsáhlé majetky. Ale stačí i podíl v nějaké firmě. Vlastnictví médií pro politika znamená ohromnou výhodu. Je důležité to mít v zákoně.

Připomínám, že Ústavní soud nerozporoval obsah zpřísnění a vlastnictví médií politiky, ale formu, jakou byla tato část zákona schválena. Co říkáte, paní poslankyně, na slova vaší kolegyně, že bude chtít zákon v tomto volebním období schválit, že je to zpřísnění potřeba?

Válková: V úvodu bych chtěla říct, že máme jiné priority. Zpochybnění věcného obsahu Ústavní soud nemohl projednávat, protože se soustředil pouze na procesní nedostatky, které byly fatální. Přílepek byl totiž velmi nestandardně přijat na poslední chvíli.

Obstrukce

Nejsou tu skutečně jiné priority? A teď se tedy odvolávám i na slova předsedy vlády Petra Fialy (ODS), který zákon o střetu zájmů nemá za prioritu.

Pekarová Adamová: Vždycky máte i další priority. Je potřeba si zkrátka stanovit jejich pořadí, kdy se k tomu máme dostat a co má přednost před tímto zákonem o střetu zájmů.

Myslím, že se to dá stihnout v příštím roce. Byť chápu, že jsme v nejvíce obstruované Sněmovně v Evropě. Jednáme sice často a intenzivně, ale než se k některým vládním prioritám dostaneme, tak to trvá.

Záleží i na opozici, jestli bude ochotna přistupovat k jednání konstruktivně. Úplně to ve volebním roce neočekávám, ale na druhou stranu má i opozice tímto způsobem šanci ukázat, jestli jim jde skutečně o priority, které mají dopad na životy lidí, anebo jen o zájem jejich šéfa.

Udělali jste vy jako hnutí ANO nejvíce obstruovanou Sněmovnu v Evropě?

Válková: Někdy dochází ke zbytečnému plýtvání času, když třeba opozice podá nějaký návrh, ale stejný návrh si nakonec chtějí prosadit koaliční poslanci. Také jsme už někdy demokraticky zvolenou koalici prosili, aby nám zařadila aspoň bod věcný, který by respektovaly obě strany. Ale nestalo se tak.

Ženy napříč politickým spektrem

Vrátím se zpět k návrhu zákona známému jako lex Babiš II. Myslíte, že cesta takzvaného přílepku byla jediná možná, když docházelo k obstrukcím?

Pekarová Adamová: Přílepek předkládal pan poslanec Jakub Michálek (Piráti). Určitě nechci hovořit za něj, jestli byla jiná cesta. Myslím si ale, že v tu chvíli byla Sněmovna už natolik obstruovaná u této záležitosti v běžné novele, že si sám zvolil tuto cestu. A jak vidíme, nebyla správná. Rozhodl tak Ústavní soud.

Je ovšem potřeba říci i to, že sám Ústavní soud říká opakovaně ve svých nálezech, že není možné akceptovat takovou míru obstrukčního jednání ze strany opozice.

Je pravda, že Ústavní soud ve svém nálezu kritizoval přílišnou míru obstrukcí. Nenese tedy odpovědnost za cestu schválení přílepkem také hnutí ANO, a to právě kvůli obstruování, které donekonečna generuje?

Válková: Už se nechci opakovat, ale řeknu jeden pozitivní příklad z jara, kdy došlo k spolupráci ve Sněmovně napříč politickým spektrem, zejména tedy u žen.

I koaliční poslankyně se připojily k iniciativě, která vzešla z podvýboru pro prevenci sexuálního násilí, který vede Taťána Malá (ANO). Společně jsme prosadily redefinici znásilnění a sexuálních trestných činů. Ale to jsme tam opravdu jako ženy lítaly napříč politickým spektrem, včetně paní předsedkyně, která sedí tady naproti. A přemlouvaly jsme kolegy muže a vysvětlovaly jsme, že to opravdu potřebujeme a povedlo se to.

