Provizorní náhrada za Libeňský most bude pro auta a chodce. S tramvajemi nepočítá

Provizorní most sloužící jako náhrada při opravě Libeňského mostu v Praze by měl stát proti proudu Vltavy vedle toho stávajícího. Měl by sloužit pro automobily a chodce. Souběžně by mohl vzniknout i most pro tramvaje. Novinářům to ve čtvrtek řekl primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Praha 15:38 11. října 2018

Podle dokumentu, který vypracovala Technická správa komunikací, bude příprava pro vybudování provizoria trvat 26 měsíců a stavební náklady budou asi 85 milionů korun. Libeňský most je v havarijním stavu.

„Podařilo se najít smysluplné a cenově přijatelné řešení,“ řekl Dolínek. Která varianta ale bude nakonec vybrána, bude podle něj záležet na rozhodnutí nového vedení města.

Správa komunikací pracovala původně se čtyřmi variantami. V první se uvažovalo o mostu v ose ulic Komunardů a U Náhonu a Thámova na Praze 8. Podle druhé varianty mělo provizorium vést z ulice Jateční v Holešovicích přes řeku do Urxovy v Karlíně a třetí z Jankovcovy k Invalidovně.

Poslední varianta počítá se stavbou provizoria podél Libeňského mostu proti proudu řeky. Tuto variantu vedení města správa komunikací doporučila jako nejvýhodnější.

Malá výška mostu

K vybranému řešení bylo vypracováno ještě několik variant. Jako nejpravděpodobnější se z nich jeví vybudování nízkého silničního provizorního mostu, který by sloužil v obou směrech pro automobily a chodce. Na most by mohly rovněž autobusy.

„Výhodou je zajištění relativně komfortního rychlého propojení břehů,“ řekl Dolínek. Nevýhodou je malá výška mostu, která by ho při začínající povodni vyřadila z provozu. S tramvajemi tato varianta nepočítá, proto by vedle vnikl ještě jednosměrný tramvajový most.

Kromě nákladů na samotné vybudování provizoria by Praha musela platit také přípravy projektu za 13 milionů a následně nájem skládacího mostu. Ten je podle správy komunikací odhadnut na 34 milionů. Stavbu provizorního mostu podporuje Praha 7.

Co nejméně problémů

„Podpoříme tu nejrychlejší variantu a tu, která bude garantovat veřejnou dopravu a přenese ji s co nejmenším počtem zásahů. Jak se to technicky udělá, je druhotné. Důležité je, aby to lidem přineslo co nejméně problémů,“ řekla radní Lenka Burgerová (Praha Sobě).

Libeňský most z roku 1928 je ve špatném stavu. Politici se v minulosti přeli, zda jej zbourat, nebo zrekonstruovat. Letos v lednu musel být zhruba na měsíc pro automobily a MHD uzavřen a následně podepřen.

Osud mostu v minulosti řešilo i ministerstvo kultury, památkou ho ale neprohlásilo. Nově vznikající koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) se ve středu na společném jednání shodla, že má být most opraven.