Linserka ožívá. Rozsáhlá přestavba bývalé továrny v Liberci na kulturně kreativní centrum začala

Oprava bývalé slévárny by měla být hotová v polovině roku 2025. Za přestavbu továrny na kulturně kreativní centrum vedení Liberce zaplatí přibližně 40 milionů korun. Část nákladů pokryje 31milionovou dotací z Národního plánu obnovy.

Vítěznou firmu magistrát vybral až napodruhé. Do prvního kola se totiž nikdo nepřihlásil, takže město muselo zvýšit maximální cenu zakázky. Současně bylo pod časovým tlakem, protože pokud by ani v druhém kole firmu nevybralo, dotaci by nezískalo.

Co bude v Linserce nového

Celá budova by měla nově fungovat jako kulturně kreativní centrum, kde se budou potkávat lidé z různých tvůrčích oborů. Podle mluvčí magistrátu Jany Kodymové vzniknou v prvním a druhém patře ateliéry, dílny a taky galerie. V přízemí budovy by měla být kavárna. Počítá se s výměnou podlahy, oken, zateplením, kompletní modernizací elektrorozvodů i výtahu.

Bývalá slévárna Linser je posledním pozůstatkem továrny založené v polovině 19. století Christianem Linserem. Původně se slévárna zaměřovala na textilní průmysl a zařízení pro pivovary, později se tam vyráběly automobily. V posledních letech ale budova především chátrala a využití měla jen příležitostně, například při festivalu Art week.

Město počítá se zařazením Linserky do nové čtvrti, která má vzniknout na současném Papírovém náměstí. Podle primátorova náměstka Jiřího Janďourka za Starosty pro Liberecký kraj by nové centrum mělo být pomyslnou první částí rozvoje dolní čtvrti zvané Papírák.

Vedení města už má k dispozici architektonicko-urbanistickou studii, podle které by v lokalitě měly vzniknout bytové domy, ale taky řada náměstí, městské terasy nebo vodních prvky. Parkování by v lokalitě měly zajistit dva parkovací domy. Jeden by měl vzniknout poblíž obchodu s potravinami a druhý vedle už zmiňované Linserky.