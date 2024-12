Vězení pro bezdomovce nemůže fungovat, míní expert Šimáček. ‚Vytěsníme je,‘ navrhuje senátor Čunek

Problém bezdomovectví nevyřeší hrozba vězení, složitou situaci lidí na ulici to podle ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka jenom zhorší. „Oni nebydlí, ale to není trestné,“ říká v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Ty, kteří si bezdomovectví vybrali jako životní styl, můžeme vytěsnit na místo, kde nikomu vadit nebudou, oponuje starosta Vsetína a senátor KDU-ČSL Jiří Čunek. Pro a proti Praha 20:23 6. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Téma pátečního Pro a proti: bezdomovectví | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Může pohrůžka vězením fungovat jako prostředek boje proti bezdomovectví?

Čunek: Myslím si, že v některých případech ano. Ale v mnoha případech, a myslím si, že to je většina, ne.

Šimáček: Nemůže to fungovat v žádném případě. Ti lidé jsou na ulici prostě proto, že spadli do kritické životní situace, často spojené s velkými problémy v oblasti zdraví. Na ulici v drtivé většině případů být nechtějí. Oni nebydlí. Ale to není nic trestného. Vězení pro ně nedává žádný smysl a situaci jenom zhorší.

Pane senátore, ve kterých případech by to mohlo být účinné?

Čunek: Víte, já jsem starostou 26 let. A protože Vsetín je okresní město, tak se do něj lidé bez domova stahují. Jde o lidi, kteří chtějí žít bez domova, ale ne bez lidské blízkosti. Protože domov není jenom místo, ale domov je to, kde se cítím dobře a máte tam svoje blízké. Vytvoří komunitu bezdomovců a část z nich nikdy nechce tento životní styl změnit.

Je otázka, co je k tomu přivedlo, jestli psychické problémy, kolaps partnerských vztahů a podobně. Jsem přesvědčený, že je mezi nimi dost velké procento těch, kteří prostě chtějí tímto stylem života žít, ať jim nabídnete cokoliv jiného.

Je to tak? Opravdu může být určité procento lidí, kteří si bezdomovectví zvolili jako životní styl?

Šimáček: Nepochybuji o tom, že bychom takové našli.

Ale pojďme se teď podívat na tu situaci očima těch, kteří jsou na ulici nedobrovolně. Je jich drtivá většina. A teď v zimních měsících jim navíc hrozí úmrtí, až přijdou mrazivé noci. Obvykle jich za sezonu desítky umírají. Například v Praze je kolem 5000 lidí bez domova.

Pomoct, nebo přemístit?

V čem je podle vás hlavní problém bezdomovectví pro společnost a město? Je to bezpečnostní problém, estetický, hygienický?

Čunek: Je standardní, že se člověk o sebe stará, nějak o sebe pečuje, pečuje o svoji rodinu, pracuje, vydělává, má odpovědnost. A samozřejmě, když jiní tohle nedělají a naopak vytváří nepříjemnou bariéru zápachu, žebrají, tak to lidi obtěžuje.

A ano, musíme se pokusit pomoct těm, kteří se do této situace dostali vnějším vlivem. Ty ostatní musíme vytěsnit a najít způsob, který jim bude vadit natolik, že od tohoto způsobu života upustí. Anebo se přemístí někam jinam, kde to nikomu nebude vadit.

Šimáček: Musím opravdu důrazně odmítnout členění na ty, kteří chtějí, a na ty, kteří nechtějí. Drtivá většina těch lidí je na ulici nedobrovolně. Oni se ze dne na den zpátky nezačlení. Ztratili důstojnost, sami sobě zapáchají, to není jednoduchý proces.

Přiměje tyto lidi ke změně života pohrůžka?

Šimáček: Nepřiměje. Oni jsou častokrát v tak zbědovaném stavu, že ani nerozumí, co jim říkáte. Zavřeme takovéhle lidi do vězení?

Čunek: Nemáme na to legislativu, ale když to dříve šlo, vykázali jsme je z města. Toho se báli.

Změna legislativy tedy může pomoci řešit bezdomovectví?

Šimáček: Ano, ale potřebujeme změnu legislativy v oblasti exekucí a insolvencí. A současně potřebujeme dostupné bydlení, což v Česku není.

