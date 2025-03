Náhrada za Bradáčovou? Štěpánek je prý zdatný a poctivý, zachovat chce hlavně nezávislost

Odborně zdatný a hlavně poctivý člověk. Alespoň tak Zdeňka Štěpánka hodnotí pro iROZHLAS.cz coby svého možného nástupce v čele Vrchního státního zastupitelství v Praze Lenka Bradáčová. Žalobce specializující se na hospodářskou kriminalitu působí jako její náměstek, dosud ale nebyl příliš vidět. Štěpánkovou prioritou je zachovat nezávislost vrchních žalobců. Sám nyní dozoruje třeba kauzu soudce Sováka, tu by si chtěl podle svých slov ponechat. PROFIL Praha 6:00 30. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Štěpánek se dosud specializoval na závažné hospodářské a finanční trestné činy | Zdroj: Nejvyšší státní zastupitelství

„Zdeněk Štěpánek je respektovaným státním zástupcem nejen v očích nejbližších spolupracovníků, ale i profesních partnerů státního zastupitelství,“ uvedla končící pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová pro iROZHLAS.cz. V čele Vrchního státního zastupitelství v Praze by ji mohl Štěpánek nahradit od 1. dubna, tedy od úterý.

Dosud Štěpánek na Vrchním státním zastupitelství v Praze působil jako náměstek, tamní provoz tak dobře zná, sám ale navenek zatím příliš vidět nebyl. Do vedení se vyšvihl v roce 2022 poté, co post po boku Bradáčové opustil státní zástupce Adam Bašný, který se přesunul do evropské prokuratury. Štěpánek tehdy řídil odbor závažné hospodářské a finanční kriminality.

„Znám jej jako odborně zdatného, uvážlivého a především poctivého člověka, což dohromady pro mne představuje předpoklady pro to, aby ve funkci obstál,“ pokračovala Bradáčová s tím, že Štěpánek své manažerské schopnosti už prokázal jako její náměstek. Jeho možné jmenování tak označila za dobrou zprávu.

„A to jak z pohledu kontinuity dalšího fungování úřadu, tak další spolupráce v mé budoucí pozici,“ doplnila Bradáčová, která se po Igoru Střížovi a Pavlu Zemanovi stane další výraznou personou v čele Nejvyššího státního zastupitelství. Premiér Petr Fiala a ministr spravedlnosti Pavel Blažek (oba ODS) ji do funkce oficiálně jmenují v úterý v Brně.

Zachování nezávislosti

Právě kariérní postup Bradáčové je i důvod, proč se místo pražského vrchního žalobce uvolní. Nejvyšší státní zastupitelství kvůli jeho obsazení vypsalo výběrové řízení. O post se ale přihlásili pouze dva uchazeči, z nichž jeden nesplnil dvě ze zákonných podmínek, tedy působit jako státní zástupce a mít v tomto ohledu alespoň šestiletou praxi. Přihlášku druhého zájemce tak musela pětičlenná komise složená zejména ze špiček tuzemských žalobců vyřadit.

„Z hlediska dalšího vedení Vrchního státního zastupitelství v Praze považuji za jednu z nejdůležitějších priorit zachování jeho nezávislosti na případných vnějších vlivech a garanci nestranného rozhodování státních zástupců.“ Zdeněk Štepánek (náměstek, Vrchní státní zastupitelství v Praze)

K ústnímu pohovoru postoupil pouze Štěpánek. „Výběrová komise při osobním pohovoru postupovala plně v souladu s pravidly pro výběrová řízení na pozice vedoucích státních zástupců a jednomyslně se shodla na tom, že doporučí Zdeňka Štěpánka jako vhodného kandidáta na uvedenou pozici,“ přiblížil mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Štěpánek podle svých slov žádné zásadní změny neplánuje. Je tak otázka, zda se mu podaří vystoupit ze stínu Bradáčové. Nechal se slyšet, že se o místo pražského vrchního státního zástupce přihlásil hlavně proto, že by „chtěl v podstatných směrech zachovat kontinuitu vedení a řízení Vrchního státního zastupitelství v Praze“.

Ve vyjádření pro iROZHLAS.cz Štěpánek uvedl, že za jednu z nejdůležitějších priorit považuje zachování nezávislosti Vrchního státního zastupitelství v Praze „na případných vnějších vlivech a garanci nestranného rozhodování státních zástupců“.

„Nicméně s ohledem na to, že ministr spravedlnosti dosud o mém jmenování nerozhodl, považuji za korektní vyjádřit se blíže k prioritám až po mém případném jmenování,“ doplnil Štěpánek s poukazem na to, že ministr spravedlnost Blažek jeho jmenování do funkce nového vrchního žalobce stále stoprocentně nepotvrdil.

Dlouholetý žalobce

Kariéru státního zástupce započal Štěpánek na Okresním státním zastupitelství v Havlíčkově Brodě. Krátce po dokončení práv na brněnské Masarykově univerzitě tam nastoupil nejdříve na tříletou čekatelskou praxi a poté začal působit v roce 2005 jako žalobce. Hned o rok později byl jmenován náměstkem místní okresní státní zástupkyně.

kauza soudce Sováka Náměstek pražského vrchního státního zastupitelství Zdeněk Štěpánek má aktuálně na starosti třeba kauzu bývalého soudce Zdeňka Sováka. Ten měl podle obžaloby se svým někdejším komplicem a spoluobžalovaným Milanem Bíbou žádat milionové úplatky za ovlivňování rozsudků. Další jednání je nařízeno na toto pondělí, líčení má probíhat minimálně do června.

Případ se u soudu kvůli špatnému zdravotnímu stavu obžalovaných táhne. Jen obžaloby musel Štěpánek u soudu číst natřikrát, soudní jednání se kvůli chatrnému zdraví Sováka s Bíbou přerušovalo. Několikrát musela přijet i záchranka. Průtahy přitom provázely i samotný začátek líčení, ten se musel na základě lékařských posudků o dva měsíce odložit.

„Nevím, co k tomu říct, no. Mně nepřísluší komentovat ty lékařské zprávy. Nicméně co jsem zaslechl, tak z toho vyplývá, že jsou to převážně chronické problémy, takže každý ať si udělá na to názor,“ komentoval to loni v březnu Štěpánek, který jinak mimo zdi soudní síně s novináři příliš nekomunikuje.

Po čtyřech letech byl jmenován státním zástupcem na Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové, kde působil devět let. Odtud pak zamířil do Prahy na Vrchní státní zastupitelství. Přes pozici náměstka dnes již nové nastupující nejvyšší státní žalobkyně Bradáčové se za šest let vypracoval až na špičku tohoto úřadu, který jeho předchůdkyně řídila bezmála třináct let.

Štěpánek je mimo justiční kruhy spíše neznámý a proto také zřejmě nevyvolává žádné kontroverze. Podle registru justičních činitelů nebyl před rokem 1989 členem komunistické strany. Proti jeho jmenování se nevyslovila ani opozice. „Můj postoj je neutrální. Osobně jeho práci neznám,“ okomentoval Štěpánkovu volbu například poslanec hnutí ANO a předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček.

Další opoziční poslanec a předseda klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že osobně Štěpánka sice nezná, ale že pražské vrchní státní zastupitelství podle něj dělá dobrou práci. „Řeší ty nejsložitější kauzy a držím jim palce, aby je i nadále rozkrývali a šetřili tak miliardy všech daňových poplatníků,“ napsal v SMS.

Štěpánek se během dvaceti let své justiční kariéry neobjevil u mnoha mediálně známých případů. V roce 2020 měl na starosti případ Čecha, který schvaloval teroristické útoky Anderse Breivika v Norsku. A v poslední době řeší případ bývalého soudce Zdeňka Sováka, který aktuálně dozoruje. Ten by si chtěl ponechat. „Pokud jde o trestní věc, kterou aktuálně zastupuji před Městským soudem v Praze, je mým záměrem si tuto ponechat i nadále,“ uvedl Štěpánek pro iROZHLAS.cz.

Dosluhující šéfžalobce Igor Stříž Štěpánka každopádně doporučil na základě výběrového řízení do funkce jmenovat. Smýšlí o něm přitom podobně jako Bradáčová. „U všech vrchních státních zástupců, se kterými jsem pracoval anebo je navrhoval do funkce, jsem žádal, aby to byli slušní lidé. A totéž si myslím i o stávajícím náměstkovi vrchní státní zástupkyně Zdeňku Štěpánkovi,“ řekl Stříž deníku Právo.

Nyní je tak na tahu ministr Blažek, který minulou neděli pro Českou televizi uvedl, že „nevidí zatím důvod, proč by ho neměl jmenovat“. V pondělí se dvojice také osobně sešla, výsledek schůzky ale Blažek nekomunikoval s tím, že ho oznámí v následujících dnech. K tomu ale zatím nedošlo, proč otálí, není jasné.