Lipavský jako nový Schwarzenberg? ‚Máme o něj zájem,‘ zní z TOP 09. Strana je s ním v kontaktu

Zahraniční politika reprezentovaná Karlem Schwarzenbergem byla pro TOP 09 před patnácti lety v době jejího vzniku jedním ze dvou hlavních politických pilířů, na kterých stála. Nyní TOP 09 láká do svých řad ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti), aby mohl jako nestraník dokončit celý čtyřletý mandát. Piráti jsou na odchodu z vlády, zatímco Lipavský by ve vládě rád zůstal a i jeho kolegové jsou s ním spokojení. Praha 17:35 26. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel, šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a Jan Lipavský | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Podle informací iROZHLAS.cz z vedení různých vládních stran je k případnému přetažení Lipavského nejblíže TOP 09, bez šancí ale nejsou ani Starostové. Zbylé vládní strany ODS a KDU-ČSL jeho ministerskou práci také oceňují, názorově jsou ale centristickému liberálovi Lipavskému vzdálenější.

Je evidentní, že Starostové budou ve vládě pokračovat, řekl Bartoš. Lipavský mu demisi zatím nepotvrdil Číst článek

Starostové měli o Lipavského zájem už dříve, ale až aktuální vládní roztržka pomohla rozběhnout námluvy. Ministrovi se totiž z vlády pryč nechce, chtěl by dokončit práci. Podporu má od premiéra Petra Fialy (ODS) i ostatních vládních stran a výměna by se nezamlouvala ani prezidentovi Petru Pavlovi, který by preferoval kontinuitu v zahraniční politice, tedy pokračování Lipavského.

Ticho z USA

„Vykopnutí z vlády“, jak události posledních dní nazývají Piráti, jejich ministra zastihlo na pracovní cestě v USA.

Před novináře předstoupil jen jednou, v úterý večer středoevropského času, kdy sdělil, že pokud si Piráti odhlasují odchod z vlády, podá demisi, zároveň by ale nejspíš odešel i ze strany.

„Pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, tak já jako člen Pirátské strany podám demisi. Na druhou stranu bych s tím asi spojil i odchod z této strany, protože v tuto chvíli už nevnímám, že to, co zaznělo na tiskové konferenci (Pirátů), bych byl schopen podepsat.“ Jan Lipavský (ministr zahraničí, Piráti, 24. 9. 2024)

Tato slova zájem o jeho služby mezi zbylými vládními stranami zintenzivnila. Podle informací iROZHLAS.cz a Radiožurnálu se jej snažili kontaktovat mnozí vládní kolegové. Například ministrovi pro evropské záležitosti Martinu Dvořákovi (STAN), který dříve pod Lipavským působil jako náměstek na ministerstvu zahraničních věcí, nezvedal telefon.

12:26 Dvořák: Mrzelo by mě, kdyby Lipavský vládu opustil. Nebylo by špatné, kdyby se ho ujala jiná strana Číst článek

„Co bude s kolegou Lipavským, s tím vám nepomůžu, i kdybych chtěl. Nejsem s ním v kontaktu od té doby, co odletěl do Ameriky. Docela bych si s ním rád popovídal,“ řekl Dvořák.

Úspěšnější byla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, které se s Lipavským podařilo spojit, jak potvrdila. „Komunikuji s ním pravidelně,“ uvedla. Během středečního telefonátu mu měla dle informací iROZHLAS.cz a Radiožurnálu předestřít nabídku, že by ve vládě zůstal jako nestraník nominovaný TOP 09.

„Hodně o něj stojíme. Máme velký zájem,“ potvrzuje zdroj blízký vedení TOP 09. „V posledních měsících od něj byla směrem k některým vládním stranám větší náklonnost než k Pirátům,“ doplňuje.

Podle informací iROZHLAS.cz a Radiožurnálu svou nespokojenost s fungováním Pirátské strany Lipavský svým vládním kolegům ventiloval už delší dobu. „Že se o tom bavil s jednotlivými představiteli vládních stran, vypovídá o tom, že byl opravdu hodně nespokojený a plánoval se s nimi dříve či později rozloučit,“ doplňuje zdroj.

Schwarzenbergův odkaz

Pokud by Lipavský jako nominant TOP 09 ve vládě zůstal, dávalo by to politický smysl i díky odkazu zakladatele strany, loni zesnulého Karla Schwarzenberga.

Fiala: Lipavský je výborný ministr zahraničí. O jeho budoucnosti se budeme bavit příští týden Číst článek

„Když TOP 09 vznikla, Karlovo zahraničí a Kalouskova ekonomika byly dva hlavní pilíře strany. To nám teď chybí a díky Lipavskému bychom to mohli získat zpět,“ doplňuje citovaný zdroj blízký stranickému vedení.

Schwarzenberg byl dvojnásobným ministrem zahraničí, v 80. letech předsedou Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva a v 90. letech kancléřem prezidenta Václava Havla. Měl mimořádné kontakty v evropské i světové politice.

A svou autoritou navíc Lipavského v minulosti i veřejně podpořil. Oba muži si byli blízcí z minulého sněmovního období, kdy spolu seděli v zahraničním výboru. Když v prosinci 2021 tehdejší prezident Miloš Zeman nechtěl Lipavského jmenovat ministrem, Schwarzenberg jej vychválil.

„Považuji ho za rozumného a nadaného, kladl vždy správné otázky. Cenil jsem si ho, a proto jsem ho na sněmu TOP 09 podpořil, že za ním máme stát. Považuji ho z možných adeptů v této generaci za nejlepšího,“ řekl tehdy Schwarzenberg Právu.

Karel Schwarzenberg představoval jednu z největších politických osobností naší doby. Jeho odchod představuje nenahraditelnou ztrátu pro celou českou společnost. Velmi jsem si vážil jeho práce pro demokracii, hodnotových principů i přístupu k životu. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 12, 2023

Jak již bylo řečeno, TOP 09 není ale jediným zájemcem. Lipavský už měl být v kontaktu i s předsedou Starostů Vítem Rakušanem.

„Byla by škoda nevyužít jeho kapacitu a drive, který zahraniční politice dává svou osobností a hodnotovým zakotvením,“ zmínil jiný starostenský ministr Dvořák s tím, že by mu naopak bylo líto, kdyby Lipavský vládu opustil.

1:55 Pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, podám demisi, řekl Lipavský. Odešel by i ze strany Číst článek

„Uvidíme, jak se situace vyřeší. Pokud se některá strana rozhodne ujmout Jana Lipavského a mít ho jako svého člověka ve vládě, myslím si, že by to nebylo špatné, i když nestandardní řešení,“ dodal Dvořák.

Lipavský ale ve svém úterním vyjádření nechtěl spekulovat o své stranické příslušnosti po případném odchodu od Pirátů. „Tohle není fotbal, abych tři sezony běhal za Spartu a pak nastoupil za Slavii. Neumím si to úplně představit. Uvidíme, co přinese příští týden," řekl.

I proto by preferoval setrvání ve vládě jakožto nestraník nominovaný jednou z koaličních stran, což by mu umožnilo mít pro následující měsíce otevřená vrátka.

„Dovedu si představit, že Lipavský zůstane ve vládě. Dokonce to nevidím ani nijak katastrofálně, že by házel Piráty přes palubu, aby tam mohl zůstat. On je nyní mimo to současné dění a vidí pozitivní ohlas, který jde na jeho činnost jak ze strany vlády Petra Fialy, tak i z hlediska EU,“ komentoval ve vysílání Českého rozhlasu Plus Lukáš Novotný z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Rozkol s Piráty

Pavel v pondělí postupně přijme šéfy všech koaličních stran. K odvolání Bartoše zatím nezaujal stanovisko Číst článek

„Piráti odcházejí z vlády, Lipavský je nominant za Piráty. Nevím, jak to bude dál,“ odpověděl Bartoš na otázku Radiožurnálu, zda by mohl Lipavský zůstat ve vládě. „Měli jsme možnost mluvit spolu po tom, co nás ODS vyklopla z vlády,“ přiblížil s tím, že komunikace s ministrem v Americe není snadná ani kvůli jiným časovým zónám.

Lipavského nespokojenost s Piráty trvala dlouhodobě. Nejprve se snažil prosazovat rychlejší reformy vnitřního fungování strany, v poslední době už ale byl smířen s tím, že ve straně nemá budoucnost.

Dokonce svým spolustraníkům před časem oznámil, že nechce v příštích parlamentních volbách kandidovat.

O mnohém pak vypovídalo jeho víkendové vyjádření, které přišlo po pirátské prohře v krajských volbách: „Piráti se musí zbavit komoušů a ultralevičáků. A vypnout fórum. Není možné, aby členská základna progresivní a liberální strany nebyla schopna přistoupit na jakékoli reformy.“

Do Prahy se šéf diplomacie i prezident Petr Pavel vrací začátkem příštího týdne. Hlava státu už oznámila, že v pondělí odpoledne postupně přijme šéfy všech pěti koaličních stran. Pavel s nimi chce jednat kvůli koaliční krizi.

Jan Lipavský míří na jednání vlády | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz