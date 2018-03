Litoměřice

2. 6. 2014 |Jan Bachorík |Regiony

Od roku 2018 by mohli lidé v Litoměřicích vytápět své byty teplem z nitra země. To je optimistický termín, odkdy by se mohly naplno spustit chystané vrty. Záměr na vytápění zemským teplem ale bude tak nákladný, že s ním pomůžou i vědci. Peníze by se totiž díky nim sháněly snadněji.