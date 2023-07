Tisíce mandelinek zničily úrodu zahrádkářům na Strakonicku. Škůdci se přemnožili v teplých oblastech

Skleník paní Natálie z Albrechtic na Strakonicku je plný mandelinek, a to nejenom na zelenině. Tisíce uhynulých brouků leží i na cestičce mezi zasázenými rostlinami. „Některým sousedům to bere i rajčata, leze nám to až domů, po vsi, po silnici, prostě úplně všude,“ líčí.

Paní Natálie se s broukem snažila bojovat. Z boje ale vyšla jako poražená. „Stříkali jsme asi třikrát, ale prostě to vypadá takhle,“ rozhlíží se.

Stejnou zkušenost má zemědělec Jaromír Toman, který na Strakonicku pěstuje brambory na čtyřiceti hektarech.

„I na pozemku, který byl insekticidně ošetřen, se mandelinky vyskytují. Vidíme, že ani takový zásah není stoprocentní. Nedovedu si představit sběr, ani lidé, kteří mají mandelinky doma na pár brázdičkách, nejsou schopní je všechny posbírat,“ popisuje.

‚Je teplý rok‘

Masivní výskyt mandelinky bramborové na Strakonicku souvisí s počasím.

„Je teplý rok, který mandelince vyhovuje, takže je schopná udělat i druhou generaci. A pokud se zanedbá ochrana, dokáže se potom mandelinka namnožit do takto extrémního množství. Pokud byli dospělci na nějakém blízkém bramborovém poli, které bylo sklizeno, byli připraveni o potravu, tak se prostě přestěhovali na nejbližší živné rostliny,“ vysvětluje českobudějovický biolog Jiří Nermuť.

Podle Petra Doležala z Výzkumného ústavu bramborářského ale mandelinka není přemnožená v celé republice.

„Výskyt mandelinky bramborové v letošním roce je spíše průměrný. Ovšem lokálně, především v teplejších oblastech, byl zaznamenán výskyt vysoký. My například provádíme pokusy na jižní Moravě a tam bylo extrémní množství,“ říká.

Pokud zahrádkářům na záhonech ještě nějaká zelenina zbyla, odborníci radí mandelinku sesbírat a následně aplikovat další ochranný postřik.