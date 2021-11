Ve věci přijetí eura rozpor byl, nakonec jsme se ale dohodli, říká Jurečka o vyjednávání o vládě

Nová česká vláda by měla mít 18 členů včetně premiéra. Nově by v ní měli zasednout ministři pro legislativu, Evropskou unii a pro vědu, výzkum a inovace. Po jednání to v úterý oznámil kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS). Bude nová vláda pracovat na přijetí eura? „Vstup do eurozóny za budoucí koaliční vlády není stihnutelný,“ řekl v ranním interview Radiožurnálu předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. RANNÍ INTERVIEW Praha 10:58 3. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marián Jurečka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

S koaličními partnery jste o budoucí vládě jednali okolo 13 hodin. Na čem bylo nejsložitější se domluvit?

Nemohu říct, že by byla specifická oblast, na které bychom hledali shodu výjimečně dlouho. V první části jsme jednali o tom, jak dobře nastavit rozdělení poměru a sil ve vládě. Většinu jednání jsme procházeli programové kapitoly jednotlivých resortů. Tam jednání trvalo dlouho, protože jsme probrali víc než 14 kapitol.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou

V uplynulých týdnech se ukázalo, že jsou mezi koalicemi určité rozpory ve finanční oblasti a v přístupu k rozpočtu na příští rok. Zatímco ODS chtěla ušetřit 100 miliard korun oproti návrhu současné vlády, Starostové uváděli, že je schodek možné snížit maximálně o 60. Tam jste našli shodu?

Našli jsme shodu, zrovna oblast týkající se ministerstva financí byla probírána na začátku. Nebylo tam nic, co by výrazně prodlužovalo jednání. Procházeli jsme jednotlivé body, které nám nabraly naše pracovní týmy. Řešili jsme otázku formulační, parametrickou. Ani to nebylo tak, že bychom se tam zasekli na dvě hodiny, to ne.

Ani v přístupu k přijetí eura? Tam je nějaký kompromis?

Přístup k euru byl konzultován, musím poctivě říct, že tam rozpor byl. Otázku eura jsme finišovali ještě v závěru jednání. Když jsme projednávali kapitolu financí, tak jsme si řekli, že je tam nějaký formulační návrh, že si ho necháme ještě projít hlavou během celého odpoledne. Vrátili jsme se k tomu na večer. Ale i tam jsme se dokázali shodnout na dobrém řešení. A především i na řešení praktickém, tedy abychom firmám umožnili, aby mohly platební styk se státem vést v eurech.

Takže euro za případné nové vlády koalic Spolu a PirStan bude, nebo nebude?

Vstup přímo do eurozóny za této budoucí koaliční vlády není reálně stihnutelný. Máme ale v programu věci, které hovoří o tom, že prostě chceme směřovat k tomu, abychom plnili ty závazky maastrichtských kritérií, abychom mohli v budoucnu do eurozóny směřovat. Ten směr tam popsán je.

Kolik z deseti ministerských postů pro koalici Spolu připadne KDU-ČSL? A o jaké resorty by mělo jít?

Opravdu jsme se dohodli, že toto se bude dojednávat během čtvrtka a pátku v jednotlivých stranách. Tyto informace budeme potom případně doplňovat v pondělí 8. listopadu, kdy budeme koaliční smlouvu podepisovat.

Ivan Bartoš (Piráti) řekl, že poměr mezi ministry Starostů a Pirátů je 4:3. Číslo byste nám říct mohl.

Moc se omlouvám, mějte s námi trpělivost. Napřed to chci říct našim lidem, kteří to musí schválit. Nechci jim to vzkazovat přes média, to si myslím, že je férové a slušné. Teď to ve vysílání říkat nechci.