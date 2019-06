Nový systém financování ve školství pomůže malým školkám. Zohlední i odučené hodiny

Už za půl roku odstartuje revoluce ve financování českého školství. Dosud ředitelé dostávali od státu peníze takzvaně na hlavu, tedy za každého žáka. Nově ale bude systém zohledňovat počet odučených hodin. V případě mateřských škol se pak peníze budou posílat na konkrétní počet dětí ve třídě. Pokud ředitelé přiberou děti nad tuto optimální hranici, nedostanou za ně zaplaceno. Změna se ale nedotkne soukromých škol. Praha 18:51 8. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mateřská škola (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

„Jsme nyní de facto nuceni k tomu, abychom naplnili školu. Protože v případě, že nemáme dostatek dětí, se taky může stát, že nezaplatím všechny učitele a budu muset propouštět. To se mi stalo před x lety, kdy najednou mi chyběla patnáct dětí a vypadalo to, že jednu paní učitelku budu muset propustit,“ přibližuje pro Radiožurnál ředitelka dvou pražských mateřských škol Dana Moravcová, jakým způsobem v posledních letech dostává od státu peníze na provoz obou školek.

Od ledna 2020 začne platit nový systém financování regionálního školství. Jenže výhodný bude především pro soukromé školky. Téma Terezy Beránkové a Vojtěcha Tomáška

„Za každé dítě, které přijmeme, dostaneme obnos a s ním prostě pracujeme.,“ dodává. To se ale od nového roku změní. Spouští se totiž zcela nový systém financování.

„Díky reformě financování regionálního školství už školy nebudou dostávat peníze podle počtu žáků, ale podle rozsahu výuky a odučených hodin. To by mělo odstranit nedostatky současného systému, který nebere v potaz specifika jednotlivých regionů,“ vysvětluje Aneta Lednová z ministerstva školství.

A změn bude ještě víc. Zatímco teď školská zařízení dostávají peníze za každého žáka ve třídě, nově to bude za takzvaně optimálně naplněnou třídu. „V případě třeba mých dvou školek – každá má tři třídy, třída má 16,33 dítěte, takže tam je průměrný počet dítěte na třídu. Může být víc, ale nesmí být míň,“ dodává ředitelka Moravcová.

„Co bude přes, už nedostane škola uhrazeno, a tím pádem bude muset rozpočítat balík peněz na vícero žáků. Už pro ni nebude výhodné přijímat počet žáků, kteří přesáhnou optimálně stanovenou hranici,“ říká Bohumil Kartous z organizace Eduin a dodává, že výhodnější pak bude provozovat menší školky.

Soukromé školky

Zvláštní kategorií jsou potom školy a školky soukromé. „Soukromé školy by v tu chvíli požraly obrovské množství peněz, protože mají menší třídy a byly by na tom výrazně líp. To znamená, že z pohledu vládní strategie rozhodně dojde ke změně financování soukromých školek. Ale do budoucna,“ vysvětluje odbornice na problematiku vzdělávání Martina Běťáková.

Přitom soukromé školky teď získávají od krajů jen o zhruba 5 až 10 procent méně peněz, než ty veřejné. Soukromým zařízením už ale podle Běťákové na rozdíl od veřejných školek nepřispívá zřizovatel – tedy obec nebo město: „Je to někde mezi šesti a 18 tisíci na dítě na rok. To máte jako 500 na měsíc až 1800 na dítě.“

A podobnou částku – nejčastěji do tisícovky měsíčně – pak školce platí taky rodiče. Na rozdíl od soukromých školek, kde se měsíční poplatky často odvíjí od kupní síly obyvatel. Třeba ve velkých městech se tak mohou vyšplhat na víc než 15 tisíc korun měsíčně.