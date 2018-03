31. 1. 2015 |Lenka Jansová |Zprávy z domova

Jak zprůhlednit financování politických stran? To by si měli ve středu vyjasňovat šéfové vládních stran. Novela o sdružování v politických stranách a hnutích umožní podle vládní koalice lépe čelit korupci. Úprava by měla třeba určit, kolik peněz nejvíc může člověk nebo firma věnovat politické straně.