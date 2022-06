Obviněný Redl, který má omezenou svéprávnost, se chce oženit a vyměnit opatrovníka

Navzdory tomu, že je podnikatel Michal Redl ve vazbě a obviněný z korupce v kauze pražského dopravního podniku, tak se chce oženit a také vyměnit svého opatrovníka, kterého má kvůli své údajné duševní chorobě. Žádosti dorazily na Okresní soud Plzeň-město krátce po policejní razii minulý týden. Vyplývá to z webové justiční databáze info-soud. Praha 15:02 23. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté odvádějí 17. června lobbistu Michala Redla u soudu, který rozhodoval o vazbě | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Plzeňský soud Redlovi omezil svéprávnost, protože podnikatel tvrdí, že je duševně nemocný. V minulosti se kvůli tomu dokonce vyhnul vězení v kauzách, které se týkaly uprchlého zločince Radovana Krejčíře. Kvůli své údajné nemoci musí mít Redl opatrovníka a také musí žádat soud o to, aby se mohl oženit.

První z návrhů, který se týká jmenování nového opatrovníka, na soud přišel tři dny po policejní razii, během které kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili desítku lidí kvůli manipulaci se zakázkami pražského dopravního podniku. Mezi nimi právě Redla, kterého považují za hlavu organizované skupiny, a dnes už bývalého náměstka pražského primátora za STAN Petra Hlubučka.

Další Redlův návrh týkající se povolení svatby přišel na soud pět dní po policejním zásahu.

„Obecně mohu říct, že když návrh dorazil na soud, tak v ten den bylo zahájeno soudní řízení. Věc dosud ještě nebyla vyřízena,“ potvrdil místopředseda plzeňského soudu pro věci civilní Jan Špalek. Konkrétní případ nechtěl komentovat, obecně popsal, že ani vazba, ve které Redl aktuálně je, nemůže nikomu zabránit, aby se oženil.

„Ani umístnění ve výkonu trestu nemůže být překážkou uzavření sňatku, čistě teoreticky se usnesení o zahájení trestního stíhání nijak nedotýká partnerského vztahu dvou lidí,“ uvedl. Na rozhodování soudu však podle něj obvinění vliv mít může.

„O tom bude rozhodovat jiný soudce než já, do rozhodovací činnosti mých kolegů zasahovat nemohu, ale obecně jako opatrovnický soudce říkám, že by to byl jeden z důkazů, které bych musel vyhodnotit,“ podotkl.

V JAKÝCH KAUZÁCH REDL FIGUROVAL? Michal Redl podle policie v roce 2002 přes úvěr poskytnutý firmě Technology Leasing tuneloval s Radovanem Krejčířem Českou spořitelnu. Podílet se měl i na půlmiliardovém daňovém úniku firmy M5.

Podle potvrzení lékařů je ale tak nemocný, že není schopen vnímat trestní řízení. Někteří policisté to považovali za účelovou výmluvu z trestního stíhání.

Kdo přesně návrhy podal, když je Redl ve vazbě, není jasné. Redlův advokát to nechtěl vůbec komentovat. „Jsem vázán zákonem o advokacii a nemohu se k tomu vyjadřovat,“ odvětil pouze.

Dalších pět let

O omezení svéprávnosti Michala Redla rozhodoval plzeňský soud naposledy letos 13. května, kdy mu soudkyně omezení prodloužila zatím nepravomocně o dalších pět let. V tu dobu už Redla prověřovala a také odposlouchávala policie. A na základě jeho sledování vyhodnotila, že má pochybnosti nad tím, zda je Redl skutečně nemocný. Podle kriminalistů v běžném životě funguje bez obtíží a nemá příznaky duševní poruchy.

„Jak je přitom patrné mj. z desítek schůzek, které proběhly v jím užívaných pražských bytech, Michal Redl absolvoval vedle dělení vybraných finančních prostředků, při nichž určoval, jaký kdo dostane díl, řadu jednání se všemi členy organizované zločinecké skupiny, přes další osoby nakupoval luxusní dovolené, byty, vozidla či hodinky atd,“ píšou kriminalisté v usnesení o zahájení trestného řízení.

Kromě toho prý běžně komunikoval s advokáty, bankéři či vrcholnými zástupci nadnárodních společností a nikdo podle detektivů nevyjádřil pochybnost nad tím, že by nebyl duševně v pořádku.

„Žádná z osob, se kterými Michal Redl jednal, neprojevila pochybnosti ohledně jeho duševního stavu, členové organizované zločinecké skupiny jednali podle jeho pokynů, které v rámci trestné činnosti organizované zločinecké skupiny dávaly smysl,“ píše dále policie.

Na postup soudu, který mu prodlužoval omezení svéprávnosti, si kvůli tomu chce posvítit ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Třináct obviněných

„Po poradě s pracovníky ministerstva jsem vydal pokyn k okamžitému zahájení dohledu nad postupem Okresního soudu Plzeň-město ve věci rozhodnutí o omezení svéprávnosti pana Michala Redla. Současně ministerstvo prověří i postup znalců v oboru psychiatrie ve stejném případu,“ uvedl nedávno Blažek.

Policie v případu obvinila celkem třináct lidí, čtyři z nich jsou ve vazbě. Skupina podle policie v posledních zhruba dvou letech postupně dosazovala své lidi na zásadní pozice ve vedení pražského dopravního podniku. Následně dle policejních zjištění ovlivňovali průběh některých veřejných zakázek.

Hlubučkův advokát Lukáš Trojan vinu svého klienta odmítá. „Zatímco v médiích je označován za, řekněme, spoluřídící osobu té skupiny, z usnesení o zahájení trestního stíhání nic takového jednoznačně nevyplývá. Jeho role je tam podle mého hodnocení spíše okrajová,“ zdůraznil Trojan.

Filozofie Redla a spol. je, jak poznamenávají kriminalisté, ale velmi dobře shrnutá ve výroku jednoho ze členů, obviněného podnikatele Pavla Dovhomilji: „My nekecáme do toho, co se bude dělat, ale hlídáme si, kdo to bude dělat.“