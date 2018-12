Kdo jsou ‚čučkaři‘? ‚Jde o nespisovný výraz původem z Moravy,‘ říká jazykovědec Oliva

„Já jsem jim zadal jeden jediný úkol, a sice úkol odhalovat islámské teroristy na českém území. Víte, co se stalo? V těch šesti letech mě dobromyslná BIS neustále upozorňovala v rámci plnění tohoto úkolu na to, že muslimská obec je naprosto mírumilovná a že se tady nic neděje. Až se najednou stalo, že hlava této muslimské obce, která se jmenuje imám, uprchl do zahraničí a bylo po něm vyhlášeno pátrání a je obviněn z podpory a dokonce z financování terorismu. Tohle se ve veřejné a dokonce ani neveřejné zprávě BIS vůbec neobjevovalo. Takže dovolte mi říci slovo, které možná nebude vulgární, ale nebude zdvořilé. Jsou to „čučkaři“, protože tam, kde mají najít teroristu a on opravdu existoval a ostatně i Národní centrála pro odhalování organizováno zločinu říká, že u nás jsou islámští teroristé, tam nikoho nenajdou. Vymýšlejí si špiony.“

prezident Miloš Zeman (O čučkařích na televizi Barrandov)