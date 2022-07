První bylo úspěšné, druhé bude lépe připravené, říkají autoři Milostivého léta. Exekutoři mají výhrady

V září začne druhé a poslední kolo takzvaného milostivého léta. Během tříměsíčního období se mohou dlužníci zbavit svých veřejnoprávních dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce nebo třeba vysoké úroky. Akci mohou od 1. září opět využít pouze fyzické osoby, které nejsou v insolvenci. V příštím roce by se pak podle politiků podobná akce mohla zopakovat i pro exekuce vzniklé ze správních a daňových dluhů. Doporučujeme Praha 6:00 5. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politici už věří, že se chybám prvního Milostivého léta vyhnou. Exekutoři předpovídají další problémy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od září až do konce listopadu. Tak dlouho má trvat druhé a zároveň i poslední kolo takzvaného Milostivého léta.

Sněmovna schválila opakování milostivého léta. Trvat má tři měsíce, začít v září, náhrada bude 1815 korun Číst článek

Akce umožňuje dlužníkům zbavit se svých dluhů u veřejnoprávních subjektů – typicky třeba těch, které vznikly jízdami načerno, neplacením nájmu nebo pojistného. Lidé tak mohou zastavit své probíhající exekuční řízení a to pouze uhrazením takzvané jistiny, tedy původní dlužné částky.

K ní se pak v prvním kole milostivého léta připočítával ještě takzvaný paušální poplatek exekutorům ve výši asi 750 korun bez DPH, ve druhém kole bude poplatek po námitkách exekutorů dvakrát vyšší. Ostatní částky, jako úroky nebo penále jsou dlužníkům naopak odpuštěny.

Exekutoři ale nejsou s odměnou pořád spokojení. „Částka 1500 korun je asi polovina toho, co jsme žádali. Chtěli jsme, aby se odvozovala od exekučního tarifu, kdy má exekutor nárok na minimální odměnu 2000 korun a náhradu hotových výdajů 3500 korun. Za aktivitu dlužníků jsme byli ochotní jít téměř na polovinu této částky, tedy souhrně zhruba na 3300 korun s DPH,“ říká prezident Exekutorské komory České republiky Jan Mlynarčík s tím, že exekuce jsou vedeny právě kvůli dlužníkům, měli by proto hradit i její náklady. Odpuštění příslušenství naopak šéfexekutor vítá.

Exekuce v obcích s rozšířenou působností

Politicky je prezenotvaný projekt prvního milostivého léta pozitivně. Oddlužením měly podle zveřejněných dat projít desítky tisíc lidí, na konci roku přitom bylo v exekuci asi 700 tisíc lidí. Podle dat České exekutorské komory z konce března odpustil stát lidem více než 1,5 miliardy korun na příslušenství a zastavil asi 50 tisíc exekucí.

Podle jednoho z autorů novely zákona Marka Výborného (KDU-ČSL) se ale počet zastavených exekucí stále dopočítává. Aktuálně jich je zastavených asi 60 tisíc.

Jak Výborný dodává, jde v tomto ohledu o úspěch. S tím ostatně souhlasí i Radek Hábl z neziskové organizace Institut prevence a řešení předlužení. Podle něj se obecně počítalo, že by milostivé léto mohlo zastavit asi 10-20 % probíhajících exekučních řízení týkajících se dluhů u veřejnoprávních subjektů.

Funguje Deštník proti drahotě? Příspěvek na bydlení je neúměrně složitý, upozorňuje dluhový expert Číst článek

Cílené pak je stále na lidi s maximálně dvěma exekucemi, které jsou splatitelné. Ostatní by měli podle Hábla zvážit vyhlášení osobního bankrotu.

„Ukazuje to na to, že lidé zkrátka nemají peníze na zaplacení třeba jen té jistiny – bavíme se třeba o dlužném nájmu nebo pojistném, které bylo často v řádech desítek tisíc. A tito lidé nemají peníze někde zašité pod polštářem, jsou závislí na externích dárcích, třeba podpoře rodiny. A pak teprve mohou Milostivé léto využít,“ vysvětluje Hábl.

I proto hodnotí první kolo akce jako úspěšné. A to přesto, že ještě nemá k dispozici finální čísla. „Víme, že minimálně 15 tisíc lidí se zbavilo všech svých exekucí, což si myslím, že je obrovský úspěch. Zároveň vidíme, že se do veřejných rozpočtů dostalo přes 500 milionů korun, které by se tam už zřejmě vůbec nedostaly,“ popsal Hábl s tím, že druhé kolo podle něj už tak úspěšné nejspíš nebude.

Milostivé léto 2022 se blíží a bude trvat tři měsíce: od začátku září do konce listopadu.

Máte dluhy vůči státu či jiným veřejnoprávním institucím? Nevíte si s nimi rady? Obraťte se na naše Poradenské centrum, které Vám sdělí bližší informace. https://t.co/1M2pzUOPr0 pic.twitter.com/jlHPchG0gt — Diecézní charita Litoměřice (@Dchltm) July 1, 2022

„Nehraje nám do karet ekonomická situace, krize, která aktuálně je. Máme vysokou inflaci, rostoucí ceny potravin, energií, benzínu, léků, do toho jsou vysoké úrokové sazby... Tím chci říci, že bude spousta lidí, kteří nebudou mít na to uhradit jistinu. Bavíme se totiž o lidech, kteří většinou nemají moc prostředků. A teď na tom budou ještě hůře,“ vysvětluje Hábl.

‚Porodní problémy‘

První kolo milostivého léta se podle něj neobešlo bez „porodních problémů“, které podobný vznikajícíc projekt nutně provázejí.

Milostivé léto pomohlo patnácti tisícům dlužníků, na podzim by se oddlužovací akce mohla zopakovat Číst článek

K prodlevám a komplikacím docházelo zejména v prvním měsíci celé akce. Proces oddlužení například záměrně, ale i nezáměrně kvůli náhlému nárůstu nové agendy, zdržovali exekutoři a exekutorské úřady.

„Dělali určité problémy, trvali na různých formalitách. Navíc se nedodržovaly lhůty, protože na to nebyly exekutorské úřady vůbec připravené. V některých případech trvala odpověď na žádost dlužníka i dva měsíce,“ popisuje Hábl s tím, že byly i problémy s tím, že si exekutoři účtovali vyšší poplatky, než na jaký měli reálně nárok.

To ale odmítá prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík. Podle něj exekutoři postupovali podle zákona. Jen nestíhali s mimořádnou agendou pracovat.

„V Česku máme 160 soudních exekutorů. Jejich úřady nejsou stejné, to znamená, že každý z nich má různý počet živých exekucí. U těch velkých to mohou být až desetitisíce. Tam ten nápor dlužníků byl daleko větší. A pokud na tuto mimořádnou agendu máte vyčlenit personál, tak běžnou agendu není možné stíhat,“ vysvětluje prezident exekutorů s tím, že úřady navíc byly zavaleny i dotazy lidí, kteří na účast v Milostivém létě vůbec neměli právo.

Naopak poukázal na to, že zákon nebyl kvalitně připravený. A v tomto důsledku vznikaly třeba i další problémy, které zákonodárci museli řešit třeba se zdravotními pojišťovnami. Ty z počátku milostivého léta trvaly na tom, že penále k dlužnému pojistnému bude vymáháno jako jistina, která se neodpouští a je třeba ho také zaplatit.

„Trvalo asi měsíc nebo měsíc a půl než zdravotní pojišťovny začaly akceptovat, že to penále je skutečně příslušenstvím,“ dodává Hábl s tím, že i toto jistě ovlivnilo některé dlužníky v tom, že se Milostivého léta nakonec neúčastnili.

Problémům se vyvarujeme

Jak vysvětluje spoluautor zákona, opoziční poslanec Patrik Nacher (ANO), tentokrát by se už měli dlužníci podobným problémům vyhnout.

Milostivé léto končí. Oddlužení využily podle odhadů desítky tisíc lidí, cílem ale bylo 400 000 Číst článek

„Myslím si, že už k tomu nedojde. Protože, když děláte pokračování takového projektu, tak se poučíte z chyb. Upřesnili jsme si základní věci. Tedy, že penále u zdravotních pojišťoven je skutečně příslušenství, aby se kolem toho zase měsíc nedebatovalo. Protože potom ty lidi znejistíte, nejsou si jistí, že jim to zastaví ty exekuce a tak dále,“ přiblížil Nacher.

Podle Výborného se pak podařil vyřešit právě i problém s exekutory. „Shodli jsme se, že tam bude nově stanovená lhůta na odpověď patnáct dnů. S tím, že pokud do patnácti dnů exekutor neodpoví, tak pro případ milostivého léta se ta lhůta bude prodlužovat nad rámec těch stanovených tří mesíců,“ popsal poslanec.

To potvrzuje i Nacher. „Milostivé léto je norma, která platí od 1. září do 30. listopadu a nevratně skončí. To znamená, že když ten exekutor odpoví o deset dnů později, než měl, tak se dlužníkovi těch deset dnů přičte po tom 30. listopadu,“ dovysvětlil poslanec.

‚Ojedinělá pochybení‘

Tuto úpravu si pochvalují i sami exekutoři. Už proto, že na vyřizování žádostí budou mít na daleko více času.

Milostivého léta mohou k oddlužení využít i klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny, oznámil šéf Kabátek Číst článek

„Jsme rádi, že prošla námi navrhovaná úprava, že ten dotaz dlužníka už nebude neformální, ale bude splňovat konkrétní zákonem stanovené náležitosti. Důležité je, že je tam zakotvená ta patnáctidenní lhůta. A exekutor ví, že pokud ji překročí, pro konkrétního dlužníka se o tuto prodlevu Milostivé léto prodlouží,“ popisuje šéf exekutorů.

Největší počet žádostí o vyčíslení jistiny očekávají exekutoři v září a říjnu. V posledním měsíci plánují spíše kontrolovat náležitosti žádostí – tedy jestli má konkrétní dlužník na účast v Milostivém létě právo. Díky stanovené lhůtě už podle Mlynarčíka vše záleží pouze na aktivitě samotných dlužníků.

Jak Mlynarčík dodává, exekutoři podle něj záměrně Milostivé léto sabotovat neplánují. Uznává ale, že ojedinělými případy záměrných komplikací exekutory se v prvním kole komora zabývala.

„Ukazuje to na to, že lidé zkrátka nemají peníze na zaplacení třeba jen té jistiny – bavíme se třeba o dlužném nájmu nebo pojistném, které bylo často v řádech desítek tisíc. A tito lidé nemají peníze někde zašité pod polštářem, jsou závislí na externích dárcích, třeba podpoře rodiny. A pak teprve mohou Milostivé léto využít.“ Radek Hábl (expert na dluhovou problematiku)

„Zaznamenali jsme některé stížnosti nebo podněty spíše na sociálních sítích nebo z médií. Chtěl bych ocenit zejména práci neziskových organizací, které se obracely na komoru s dotazy, proč se tak děje. Šlo o ojedinělé případy, které se nám podařilo vyřešit. Lidé, nebo právě ty neziskové organizace se v takových případech musejí obracet na dohledové orgány s konkrétním podnětem,“ dodává.