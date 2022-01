Milostivé léto končí. Oddlužení využily podle odhadů desítky tisíc lidí, cílem ale bylo 400 000

Pátkem končí takzvané Milostivé léto, tedy tříměsíční oddlužovací akce, díky které se mohli lidé zbavit svých exekucí u veřejných institucí, a to za výhodných podmínek. Podle dluhových poraden pomohl projekt desítkám tisíc lidí. Praha 10:12 28. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pátkem končí takzvané milostivé léto - tedy tříměsíční oddlužovací akce, díky které se mohli lidé zbavit svých exekucí u veřejných institucí, a to za výhodných podmínek (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Díky Milostivému létu se mohli svých exekucí zbavit lidé, kteří dlužili státu, kraji, nebo třeba obci.

„Nejčastěji to byly dluhy u dopravních podniků a na zdravotním pojištění. Ještě jsme hodně řešili například dluhy na nájemném u obecních bytů, kdy z původně nízkých částek se stávaly částky mnohonásobně vyšší. Potom tam byly nedoplatky za regulační poplatky,“ přiblížil Radiožurnálu ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl.

Akce začala loni 28. října a až do pátku mohli lidé uhradit původní dlužnou částku a odměnu 908 korun exekutorovi. Naopak úroky, penále a další poplatky jim stát odpustil.

Exekutorská komora zatím nezná celkový počet lidí, kteří Milostivé léto využili. Podrobné údaje by měla mít v březnu. Podle odhadů dluhových poraden to ale byly zhruba desítky tisíc lidí v Česku.

Původně však akce cílila až na 400 tisíc dlužníků. Neziskové organizace i přesto Milostivé léto chválí. Podle nich se totiž ze systému konečně dostaly exekuce, které se táhnou třeba i desítky let.

Druhé Milostivé léto

Ministerstvo spravedlnosti plánuje Milostivé léto znovu spustit letos na podzim.

„Druhé Milostivé léto by mělo začít platit od 1. září 2022. Akce by opět trvala tři měsíce, to znamená, do konce listopadu. Druhé Milostivé léto bychom chtěli zefektivnit, aby bylo zabráněno výkladovým nejasnostem,“ říká mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) se aktuálně o parametrech další oddlužovací akce jedná, a to s opozicí, dluhovými poradci nebo exekutorskou komorou. Resort plánuje navíc v únoru a březnu vyhodnotit výsledky nynějšího Milostivého léta. Pak připraví novelu exekučního řádu.

Nově by se oddlužení mohlo týkat taky soudních exekucí, zvýšit by se mohla třeba i odměna exekutorům. Ministr Blažek navrhuje, aby se ale poplatek maximálně zdvojnásobil, tedy na 1 816 korun.

Podle ředitele exekutorské komory Jana Mlynarčíka by ale ani to nestačilo: „Exekutoři musí dostat za svoji práci řádně zaplaceno a náklady na to by měly vycházet z výše uhrazené částky. Stále se totiž jedná o exekuci a náklady by měly odpovídat platnému exekučnímu tarifu.“

V plánu je i takzvané „soukromé Milostivé léto“ pro komerční podniky. Už v první vlně se do akce dobrovolně zapojily některé společnosti, třeba úvěrové firmy nebo banky. I těch by mohlo ve druhé pokračující fázi přibýt.