Zemřel Vlado Milunić. Architektovi Tančícího domu bylo 81 let

Po dlouhé nemoci zemřel architekt Vlado Milunić, bylo mu 81 let. Českému rozhlasu to potvrdila jeho rodina. Miluničovou nejslavnější stavbou je Tančící dům na pražském Rašínově nábřeží, za který dostal několik ocenění. V 90. letech taky zrekonstruoval Dům U Zlatého prstenu v Praze. Milunić navíc pracoval i jako pedagog na ČVUT, kde v šedesátých letech vystudoval architekturu.

Tančící dům vznikl v polovině 90. let minulého století a stal se jedním ze symbolů Prahy. Stavbě je přezdíváno také Ginger a Fred podle tvaru jeho věží ty totiž připomínají slavný taneční pár Freda Astaira a Ginger Rogersovou.

„Chtěl jsem, aby budova odrážela situaci československé společnosti během sametové revoluce. Dvě části. Jako společnost, která zapomněla na svou totalitní minulost, ta tvoří statickou část, a společnost, která sice zapomněla na svou totalitní minulost, ale směřovala do světa plného změn. To byla hlavní myšlenka. Jsou to dvě různé části v dialogu, v napětí, jako plus a minus, jako jang a jin, jako muž a žena,“ řekl Milunić o své legendární stavbě pro Radio Prague International.

Vlado Milunić se na stavbě podílel spolu s americko-kanadským architektem Frankem Gehrym. Právě ten je autorem v zahraničí známé přezdívky Ginger a Fred.

V Česku Tančící dům zpočátku vyvolával rozporuplné reakce. Mnozí považovali jeho zasazení mezi historické domy za nevhodné. Dnes ovšem patří mezi nejvyhledávanější turistické cíle Praze.

Dalším výrazným počinem architekta je obytný areál Hvězda na sídlišti Petřiny v Praze. Toto netypické barevné sídliště je řadou odborníků ceněno jako ukázkový protiklad šedivých betonových sídlišť.