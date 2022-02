Odměny na ministerstvech pod drobnohledem. Maláčová byla štědrá, Schillerová dodržela slib

Ministerstvo financí i přes výrazné výdaje za sebeprezentaci ušetřilo vloni na odměnách náměstků, a to téměř milion korun. Zato resort Jany Maláčové (ČSSD) byl štědrý a navzdory ekonomické krizi vyplatil vysoké prémie, ministerstvo vnitra odměnilo výrazně například Michala Haška. Server iROZHLAS.cz zmapoval vyplacené mimořádné odměny v loňském roce. Z analýzy vyplývá, že nejvýš odměnil své náměstky úřad vlády, jeden z nich získal 650 tisíc korun. Původní zpráva Praha 5:00 5. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exministryně práce Jana Maláčová z ČSSD a bývalá šéfka financí Alena Schillerová za ANO | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Samozřejmě, že musíme šetřit, ale nechceme se prošetřit krizí jako pravicové vlády, a prohloubit tak krizi,“ prohlásila již vloni na jaře tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

A svůj záměr zrealizovala minimálně na svém resortu. Meziročně totiž vyplatila svým úředníkům na mimořádných odměnách i o 100 tisíc korun více. Server iROZHLAS.cz s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím zmapoval, jaké prémie udělili za loňský rok odcházející ministři vlády Andreje Babiše (ANO) svým nejvýše postaveným úředníkům.

„Často to bývají platby za loajalitu, spolupráci s ministrem, než za agendu toho úřadu. Mohlo by se to vnímat i jako takové odchodné.“ Petr Leyer (ředitel Transparency International k odměnám )

A kdo si podle ministrů zasloužil nejvyšší odměny? Jeden z náměstků si za rok 2021 přilepšil k platu o dalších 465 tisíc korun. Sedm z osmi náměstků pak překročilo hranici 400 tisíc korun.

Důvod odměny mají všichni velmi podobný – za plnění mimořádných a zvlášť významných služebních a pracovních úkolů, i s ohledem na koronavirovou situaci. „Výše odměny byla nastavena s přihlédnutím k mimořádnému pracovnímu/služebnímu nasazení, množství plněných úkolů a míře odpovědnosti,“ napsali úředníci shodně do odůvodnění.

Nástupce bývalé ministryně za sociální demokraty Marian Jurečka (KDU-ČSL) nechtěl o oprávněnosti prémií spekulovat. „Na odměny v loňském roce se musíte ptát mojí předchůdkyně Jany Maláčové, která je podepisovala. Nechci se v tom šťourat,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Maláčová se k celé záležitosti už ale vyjádřit pravděpodobně nechce. Na opakované telefonování nereagovala a na otázky v SMS neodpověděla. „Nebere mi telefon,“ uvedla nakonec i mluvčí ČSSD Jitka Pavlíková.

Ředitelé a 450 tisíc

Bývalá ministryně a místopředsedkyně strany velmi štědře ohodnotila i ředitele jednotlivých odborů. V průměru tak získali přes 225 tisíc korun, dva dokonce „předběhli“ i své náměstky, když se jim na bankovní účet připsalo celkem 450 tisíc korun.

Podobně jako Maláčová postupoval i odcházející ministr dopravy Karel Havlíček (ANO). Tři z pěti náměstků odměnil téměř půl milionem korun.

Havlíčkův resort si na odůvodnění nedal moc záležet. Na devadesát dotazovaných pozic si vystačil s větou: „Odměny byly přiznány za úspěšné splnění mimořádných a zvláště významných služebních a pracovních úkolů na návrh náměstků/ministra.“

Nejvyšší odměnu však nevypsalo v loňském roce ani jedno z ministerstvo, nýbrž samotný úřad vlády. Jeden z náměstků získal 650 tisíc korun.

A opět: „Odměny byly vyplaceny za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů, a to podle konkrétní působnosti a zaměření pracovní činnosti jednotlivých zaměstnanců,“ popsali plošně vyplacené odměny. Není tak patrné, za jaké konkrétní úkoly je státní zaměstnanci získali.

Mluvčí vlády Václav Smolka na dotaz redakce, zda se takové částky dají předpokládat i v letošním roce, neodpověděl.

Takto vysoké odměny ve veřejné správě nejsou však podle ředitele Transparency International Petr Leyer odůvodnitelné. „To, že se to děje na různých ministerstvech, je smutná pravda. Často to bývají platby za loajalitu, spolupráci s ministrem, než za agendu toho úřadu. Mohlo by se to vnímat i jako takové odchodné,“ komentoval.

Odměny u Schillerové

Svůj slib z loňského roku dodržela exministryně financí Alena Schillerová (ANO). Poté, co loni v březnu server iROZHLAS.cz odtajnil, komu v roce 2020 vypsala rekordní odměny v hodnotě 715 tisíc korun, slíbila, že v dalším roce již takové odměny nevyplatí. „Byl to mimořádný rok, mimořádné odměny, které se samozřejmě opakovat nebudou,“ reagovala na kritiku v Otázkách Václava Moravce.

Odtajněno: rekordní bonusy brali na financích náměstci pro daně a rozpočet, pomohly jim cílové odměny Číst článek

V loňském roce tak ušetřila jen na odměnách svých osmi náměstků téměř jeden milion korun. Kolik peněz navíc jednotliví náměstci a šéfové odborů získali, nejde dovodit. Úředníci ministerstva odpovědi zcela zanonymizovali. Neznámá tak zůstává i nejvyšší vyplacená částka.

Milník čtyř sta tisíc padl i na ministerstvu vnitra. Odměnu přesahující čtvrt milionu korun obdržel Michal Hašek, kterého na konci dubna loňského roku přivedl tehdejší šéf resortu Jan Hamáček (ČSSD).

„Za zastupování a řízení Ústředního krizového štábu za ministra vnitra. Za spolupráci a přípravu analýzy zásahu složek integrovaného záchranného systému při živelné katastrofě tornádo JMK 2021. Za přípravu podkladů na jednání vlády a za analýzu postupu resortu a složek IZS při řešení pandemie Covid-19 v letech 2020-2021,“ píše se v odůvodnění Haškovy odměny čítající celkem 270 tisíc. Na vnitru už někdejší poslanec a hejtman Jihomoravského kraje od ledna nepůsobí.

Nejméně na zahraničí

Pozadu však nezůstaly ani ministerstvo zemědělství a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. I na prvním zmíněném resortu se náměstkům rozdávaly vysoké finanční bonusy.

Téměř všichni náměstci obdrželi prémie 440 tisíc korun a na ministerstvu školství dostali dva ještě o dvacet tisíc víc - tedy 460 tisíc.

Ministerstvo průmyslu obrátilo. Vyplacené odměny nejdříve tajilo, teď Nováková nařídila jejich zveřejnění Číst článek

Naopak nejhůře finančně ohodnocení úředníci nad rámec svých platů byli na ministerstvu zahraničí. Průměrná odměna řediteli odboru činila v loňském roce zhruba 75 tisíc korun. Stejně tak to platí pro náměstky - nejvyšší odměna činila 200 tisíc korun.

Odpor ministerstev

Tři ministerstva se však se zveřejněním informací - podle informačního zákona - zdráhaly. Ministerstvo průmyslu a obchodu jako jediné žádost zamítlo. A důvod? Úředníkům to podle svých slov neumožňuje zákon, a nevidí v tom veřejný zájem.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě, bez ohledu na osobu či politickou příslušnost ministryně/ministra, zastává názor, že informace o platu zaměstnance je osobní údaj, se kterým je nutné tak zacházet a bez svolení příslušného zaměstnance ho není možné zveřejnit, pokud v konkrétním případě nepřeváží ‚veřejný zájem‘. Něco takového lze při plošných dotazech na platové poměry vyšších desítek zaměstnanců jen obtížně dovodit,“ napsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí resortu Vojtěch Srnka.

Podobná situace se přitom stala již v roce 2019. Tehdy také ministerstvo odmítlo zveřejnit vyplacené odměny. Poté, co se ale server iROZHLAS.cz obrátil přímo na tehdejší ministryni Martu Novákovou (ANO), resort otočil a informace zveřejnil.

Na žádost vůbec nereagovalo ministerstvo zdravotnictví, ani mluvčí Ondřej Jakob na dotazy neodpověděl.