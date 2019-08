Primátor Prostějova na dvou židlích: Černošek nechce říct, komu vracel miliony na halu. Vám to přijde divné?

Prostějovské národní sportovní centrum, za nímž stojí jeden z nejvlivnějších mužů českého sportu Miroslav Černošek, je z většiny dotováno z veřejných peněz. Od koho ale pocházely miliony na stavbu, které bez vědomí zastupitelů ústně půjčil hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO), není schopen vysvětlit ani on, ani primátor města František Jura (ANO). Ten je podle zjištění serveru iROZHLAS.cz s Černoškem roky personálně propojen. Prostějov 12:22 12. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snímek ze slavnostního otevření Národního sportovního centra v Prostějově | Foto: Stanislav Heloňa/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Prostějovská multifunkční sportovní hala, více než sto miliony zaplacená z veřejných zdrojů, je naplněnou vizí vlivného sportovního manažera a prostějovského patriota Miroslava Černoška, který za vznik národního sportovního centra v rodném městě dlouhodobě lobboval.

Za tímto účelem založil společně s městem Prostějov a Olomouckým krajem zhruba před třemi roky spolek Prostějov olympijský, pod jehož patronátem velkolepá stavba vznikala.

Teprve před nedávnem spolek, respektive Prostějov, kraj a Černoškův Tenisový klub, splatil dluh 23 milionů. Nikdo ale neví komu. Peníze, jež šly na stavbu haly, jménem sdružení půjčil bez jakékoli písemné dohody a bez vědomí zastupitelů hejtman Ladislav Okleštěk. Od neznámého věřitele.

Spolek nejdříve tvrdil, že peníze poskytl Černoškův Tenisový klub. Z účetních závěrek klubu ale vyplývalo, že takovou sumu neměl k dispozici. Až posléze spolek zastoupený hejtmanem Oklešťkem, Černoškem a primátorem Prostějova Františkem Jurou přiznal, že miliony poskytnul člověk, který chce zůstat v anonymitě.

„Celé řešení projektu se přesunulo z veřejné sféry do sféry soukromé. Sportovní hala je pro nás něco jako černá díra,“ kritizoval postup spolku pro iROZHLAS.cz prostějovský zastupitel Aleš Matyášek (TOP 09).

Miroslav Černošek během slavnostního otevření Národního sportovního centra v Prostějově | Foto: Stanislav Heloňa/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Sedm milionů ze zmíněného dluhu zaplatil kraj, po šesti milionech daly město Prostějov a Černoškův klub. Zbylé čtyři miliony se podle vyjádření kraje doplatily už dříve z účtu spolku.

Projekt haly Červenec 2015 – vznikl spolek Prostějov olympijský sdružující Olomoucký kraj, město Prostějov a Tenisový klub Prostějov.

– vznikl spolek Prostějov olympijský sdružující Olomoucký kraj, město Prostějov a Tenisový klub Prostějov. Leden 2016 – první žádost o dotaci, která spadla pod stůl.

– první žádost o dotaci, která spadla pod stůl. Říjen 2016 – spolek začíná stavět, na konci měsíce posílá dopis Simona Kratochvílová, ve kterém informuje o záměru ministerstva školství projekt zařadit do nového investičního programu.

– spolek začíná stavět, na konci měsíce posílá dopis Simona Kratochvílová, ve kterém informuje o záměru ministerstva školství projekt zařadit do nového investičního programu. Únor 2017 – spolek měl dle dokumentů citovaných deníkem Právo schůzku s Kratochvílovou, na které byla přislíbena změna dotačního titulu tak, aby vyhovovala potřebám projektu. Hejtmanem se stává Ladislav Okleštěk.

– spolek měl dle dokumentů citovaných deníkem Právo schůzku s Kratochvílovou, na které byla přislíbena změna dotačního titulu tak, aby vyhovovala potřebám projektu. Hejtmanem se stává Ladislav Okleštěk. Březen 2017 – Simona Kratochvílová podle policejních odposlechů citovaných Ekonomickým deníkem probírala dotaci pro halu s Miroslavem Peltou, ten grant „schválil“; Kratochvílová o centru hovořila rovněž s Jaroslavem Faltýnkem. Ten si měl stěžovat na aktuálně chybějící miliony v již rozestavěném projektu.

– Simona Kratochvílová podle policejních odposlechů citovaných Ekonomickým deníkem probírala dotaci pro halu s Miroslavem Peltou, ten grant „schválil“; Kratochvílová o centru hovořila rovněž s Jaroslavem Faltýnkem. Ten si měl stěžovat na aktuálně chybějící miliony v již rozestavěném projektu. Duben 2017 – Okleštěk uzavírá ústní smlouvu na 23 milionů s Černoškovým tenisovým klubem, klub si peníze půjčuje od neznámého věřitele; proběhla policejní razie, při které skončili v poutech Miroslav Pelta i Simona Kratochvílová.

– Okleštěk uzavírá ústní smlouvu na 23 milionů s Černoškovým tenisovým klubem, klub si peníze půjčuje od neznámého věřitele; proběhla policejní razie, při které skončili v poutech Miroslav Pelta i Simona Kratochvílová. Listopad 2017 – spolek podruhé žádá o dotaci.

– spolek podruhé žádá o dotaci. Září 2018 - hala je v provozu.

- hala je v provozu. Projekt stál 143, 3 milionu, 110 miliony přispěl stát.

Všechno ale mělo být jinak. Okleštěk zastupitelům tvrdil, že peníze musel spolek sehnat během deseti dnů kvůli „vypadlému financování“ a že dluh, stejně jako celý projekt, zaplatí stát.

„Hlavní důvod, který uváděl, byl výpadek financování státního rozpočtu. Měli rozjetou stavbu, neměli na úhradu faktur a potřebovali rychle půjčit peníze. Byl si jistý, že peníze ministerstvo po vyřešení problémů uvolní, takže půjčku bude z čeho zaplatit,“ řekl serveru iROZHLAS.cz zastupitel Olomouckého kraje Ivo Slavotínek z KDU-ČSL.

Z dokumentů, které server iROZHLAS.cz k případu nashromáždil, ovšem vyplývá, že spolek už od začátku věděl, že 23 milionů bude muset zaplatit ze svého. Ve chvíli, kdy začal stavět a vzal si ústní úvěr, navíc žádné dotace schválené neměl. A stavěl bez jakýchkoliv záruk.

Hejtman Okleštěk se k otázkám redakce týkajícím se půjčky ani po týdnu nevyjádřil.

‚Démonizovaná půjčka‘

O nutnosti spolufinancování částkou 23 milionů se píše už v první žádosti o dotaci z ledna roku 2016. Žádost podepsali Černošek a tehdejší hejtman Jiří Rozbořil z ČSSD, a to více než rok před Oklešťkovou ústní dohodou.

„Opakovaně vysvětlováno a vysvětleno, ale klidně posté: protože vypadlo financování z ministerstva a hrozilo, že celá stavba zkolabuje. Díky démonizované půjčce se tak nestalo,“ reagoval Miroslav Černošek na dotaz, proč sháněli věřitele během deseti dnů, když o požadované spoluúčasti věděli rok dopředu.

Otázkou zůstává, jaké Černoškem zmiňované financování vypadlo. Jelikož spolek nebyl schopen dodat potřebnou dokumentaci k první žádosti o dotaci (především studii proveditelnosti), spadla pod stůl. Mimo jiné proto, že projekt podmínky nesplňoval. Druhou žádost o dotaci, podepsanou Černoškem a tentokrát i Oklešťkem, spolek podal až půl roku poté, co si vzal půjčku. A rok nato, co začal stavět. I zde byla podmínka spolufinancování.

Jediný dokument, který měl spolek ve chvíli, kdy si bral půjčku, v ruce, byl dopis podepsaný náměstkyní ministryně školství Simonou Kratochvílovou. Ten ale informoval pouze o záměru ministerstva zařadit projekt do nového investičního programu, nikoli o přidělení dotace.

Miroslav Černošek (uprostřed) s Miroslavem Peltou během finále Fed Cupu 2015 | Foto: Pavel Mazáč/CNC | Zdroj: Profimedia

Kratochvílová je spolu se sportovními bossy Miroslavem Peltou či Miroslavem Janstou obviněna v kauze přerozdělování sportovních dotací. Právě razie zaměřená na tuto skupinu měla podle spolku Prostějov olympijský za následek „vypadnutí financování“.

Deník Právo v minulosti informoval, že prostějovské sportovní centrum bylo projektem, které školství v čele s Kratochvílovou zřejmě „ušilo na míru“. Projekt u „Mirka Černoška“ navíc, dle policejních odposlechů citovaných Ekonomickým deníkem, Kratochvílová s Peltou probírala, přičemž Pelta jeho financování z dotací, které náměstkyně měla na starosti, schválil slovem „proplácet“.

Miroslav Černošek Vlastní nejlepší tenisové kluby v Česku – Prostějov a Spartu Praha, které odchovaly hvězdy Tomáše Berdycha či Petru Kvitovou. Stará se také o hokejovou legendu Jaromíra Jágra.

V nedávném rozhovoru pro server Aktuálně.cz uvedl, že má v plánu Spartu opustit.

Ovládá dvě marketingové agentury - TK Plus a Českou sportovní.

V Česku zajišťuje významné sportovní projekty Davis Cup, Fed Cup nebo Zlatá tretra.

Prostějovský tenisový klub, který ovládá, se v minulosti přejmenoval na TK Agrofert Prostějov. Právě Agrofert je hlavním partnerem klubu.

Černošek má blízko k druhému muži hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi, který v představenstvu Agrofertu řadu let působil.

V březnu policisté v souvislosti s kauzou mýto zasahovali jak u Černoška, tak u Faltýnka. Černošek byl, dle deníku Právo, prostředníkem mezi Faltýnkem a Feixem v jejich jednáních týkajících se mýtného systému.

Společnost Kapsch je rovněž partnerem sportovních akcí, které Černošek pořádá.

S Kratochvílovou se o prostějovském centru bavil rovněž místopředseda hnutí ANO a Černoškův přítel Jaroslav Faltýnek. Ten v souvislosti s prostějovskou halou vypovídal i na policii.

Město podle zjištění serveru iROZHLAS.cz navíc ani není schopno doložit přijetí 23 milionů na účet spolku, ačkoliv k němu má prokazatelně přístup.

„Kopii bankovního výpisu z účtu, která by zachycovala přijetí částky 23 milionů spolkem, město bohužel nemá k dispozici," odpověděla samospráva na dotaz jedné z tamních zastupitelek. Jiné bankovní podklady týkající se spolku ale město poskytlo.

‚O co vám jde?‘

Informace o přijetí půjčky nemá k dispozici ani resort školství, který na halu přispěl 110 miliony. „Ministerstvo kontroluje pouze svoji dotaci, na další případné zdroje nemá kompetenci kontroly,“ reagovala pro iROZHLAS.cz mluvčí Aneta Lednová.

„Transparentnost chápeme ve smyslu: kdo, komu a za jakých podmínek půjčil zmiňovanou částku. Obvykle je k takto vysoké částce písemný dokument,“ řekla k tomu, zda je uzavírání ústní smlouvy na 23 milionů transparentní.

Kdo peníze půjčil, neví ministerstvo, a podle vlastních slov ani primátor Prostějova František Jura z hnutí ANO.

„Zajímá, ale pan Černošek to nechce říct,“ reagoval se smíchem na dotaz, jestli ho nezajímá, komu spolek vracel 23 milionů. „Ptal jsem se ho a on řekl, že to neřekne, protože je to přání toho, kdo to půjčil. Vám to přijde divné?“

Na poznámky o nejasném financování reagoval slovy: „Nevím, o co vám jde.“

Prostějovský primátor František Jura | Foto: Oficiální web hnutí ANO

Jura v roce 2015 odešel z prostějovského klubu hnutí ANO, a to i kvůli kritice projektu haly, který se tehdy zdál nejasný a netransparentní i zastupitelům za ANO. Podle primátora se ale toto téma „projednávalo mnohokrát a bylo mnohokrát vysvětlováno“.

Jednatel ‚v útlumu‘

Podle údajů z obchodního rejstříku má Jura k Černoškovi, který s nápadem vzniku sportovního centra přišel, poměrně blízko. Od roku 2012 působí jako jednatel ve společnosti 1. SK, kterou vlastní společnost Moravská sportovní. Místopředsedkyní představenstva v dané firmě je Černoškova žena Petra. Až do roku 2017 byl jediným akcionářem uvedeným v rejstříku právě Černošek. Od roku 2017 je akcionář firmy skrytý.

Podle Černoška Jura v dané společnosti momentálně nemá nic na starosti. „Firma je v útlumu s výhledem na zrušení v příštím roce, až doběhnou dlouhodobé smlouvy,“ řekl.

Firma byla založena v roce 2012 a podle Černoška to bylo za účelem marketingové podpory fotbalového klubu 1. SK Prostějov, ve kterém Jura působí.

Miroslav Černošek s manželkou Petrou | Zdroj: ČTK

Černoškova slova o „útlumu“ nelze ověřit – společnost, ve které je primátor jednatelem, už tři roky neodevzdala účetní závěrku. Dle dřívějších dokladů ale obchodní činnost vyvíjela.

„Zaměstnanec Miroslava Černoška rozhodně nejsem. Při hlasování v orgánech města a kraje poctivě ohlašuji střet zájmů a fotbalový klub nijak nezvýhodňuji. Rozhodování je navíc vždy kolektivní a můj hlas je pouze jedním z mnoha,“ hájil se Jura.

Podle některých zastupitelů je ale Jura ve střetu zájmů i k dalším Černoškovým klubům a společnostem, které milionové dotace a zakázky jak na kraji, tak ve městě, získávají – právě kvůli tomu, že působí v jeho rodinné firmě.

„Nejenom, že to je střet zájmů, ale především je to pokračování té prostějovské politiky v té původní podobě, protože pan Černošek, jak je všeobecně známo, je hybatelem zdejší politické scény a určuje, jak budou sestaveny koalice a podobně. Takže momentálně je v Prostějově vláda sestavena tak, aby byl zajištěn přítok peněz k panu Černoškovi,“ kritizoval Jurovo angažmá na postu primátora například prostějovský zastupitel Petr Kapounek (Piráti).

Černoškova zdravice

Miroslav Černošek se již v minulosti redaktorce k problematice vyjádřil: „Konstrukce o mém personálním propojení s Františkem Jurou je zcela absurdní.“

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Než se stal v říjnu 2018 primátorem Prostějova, zastával Jura od konce roku 2016 post náměstka hejtmana pro sport. Například společnost Prostějovský volejbal, která spadá pod Moravskou sportovní, získala poprvé dotaci v roce 2017 – 2,2 milionu korun. V roce 2018 pak od kraje dostala 1,7 milionu korun a veřejné zakázky v hodnotě 4,2 milionu.

Senátorka a tamní zastupitelka za KDU-ČSL Jitka Seitlová vzpomíná na událost, jež se před dvěma roky odehrála na jednom z ustavujících zastupitelstev Olomouckého kraje a která podle ní dokládá Černoškův vliv: „Začali jsme tím, že přišel pan Černošek a všechny nás pozdravil. Tím začalo zastupitelstvo, což mě naprosto šokovalo a vyrazilo dech. Říkal, že se těší na spolupráci. Nevěřila jsem svým očím a uším. První bod programu bylo to, že nás pozdravuje pan Černošek.“