‚Je to náhoda, no.‘ Neznámý spolek získal pár měsíců po založení od Peltovy fotbalové asociace 7 milionů

Neznámý spolek získal od fotbalové asociace, kterou tehdy vedl Miroslav Pelta, sedm milionů korun. Byla to jedna z nejvyšších částek při porcování takzvaných peněz z loterií za rok 2016. Spolek pro podporu mládeže a kolektivních sportů přitom nespolupracuje s žádnými kluby a začal fungovat krátce před odklepnutím milionů. Sídlí navíc v tom samém bytě jako firma, ve které figuruje jeden z blízkých Peltových spolupracovníků. Praha 6:00 23. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý předseda FAČR Miroslav Pelta. | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Radiožurnál to zjistil při pátrání po tom, jak Fotbalová asociace České republiky (FAČR) rozdělovala přes sto milionů z loterií. Nedávno reportéři upozornili, že se tak dělo podle nejasných pravidel. Peníze z loterií a kurzových sázek rozdělovala fotbalová asociace naposledy za rok 2016. Od roku 2017 plynou příjmy z loterií přímo do státního rozpočtu.

O existenci spolku svědčí pouze schránka polepená několika papírovými štítky, na kterých jsou ručně dopsaná jména několika firem či sdružení. | Foto: Markéta Chaloupská | Zdroj: Český rozhlas

Spolek nemá webové stránky, sídlí v jednom pražském bytě v centru Prahy. Je ale tak trochu utajený, nemá žádnou ceduli u hlavních dveří a ani uvnitř domu není jasné, ve kterém se nachází bytě. O jeho existenci svědčí pouze schránka polepená několika papírovými štítky, na kterých jsou ručně dopsaná jména několika firem či sdružení.

Podle obchodního rejstříku šlo původně o spolek podporující basketbal, až v prosinci 2016 se přejmenoval na Spolek pro podporu mládeže a kolektivních sportů. Ale to už měl v podstatě přislíbené peníze od Miroslava Pelty.

„V roce 2016 bylo první jednání s panem Peltou, kde jsme představili projekt. V té době spolek ještě nefungoval. S panem Peltou se znám jen po pracovní stránce, netykáme si,“ říká bezelstně šéf spolku David Novotný, který tím vlastně přiznal, že ještě před fungováním Spolku pro podporu mládeže a kolektivních sportů mu Miroslav Pelta slíbil peníze.

Neznámý spolek, který získal od fotbalové asociace sedm milionů korun sídlí v jednom pražském bytě v centru Prahy. | Foto: Markéta Chaloupská | Zdroj: Český rozhlas

Miliony spolek skutečně získal. Výkonný výbor fotbalové asociace v čele s Peltou přiklepl neznámému sdružení během roku 2017 celkem sedm milionů korun.

„Dotaci jsme získali do čtyř měsíců po založení spolku, je to náhoda no, ale tak to je,“ říká Novotný.

Byt v centru Prahy

Co přesně vedlo Peltu k takové mimořádné podpoře, si tehdejší vládce fotbalu nevzpomíná. „Je to už dávno, přesně si teď nepamatuji, zeptejte se na FAČR,“ říká Pelta.

Jedno vysvětlení by se ale nabízelo. V bytě, kde spolek sídlí, má mimo jiné sídlo i společnost NBL, ve které kromě ředitele spolku Novotného figuruje i Nizozemec Andre Kruf. Tedy jeden z blízkých Peltových spolupracovníků, kterému v roce 2016 Pelta přenechal roli prezidenta fotbalového Jablonce. Klubu, který Pelta spoluvlastní a o kterém prohlásil, že „je to jeho život a je to jeho dítě."

Fotbalová asociace rozdělila bez jasných pravidel 100 milionů. Z krajů dostaly nejvíc Peltův a Berbrův Číst článek

Jakou roli toto spojení hrálo v žádosti o peníze, nechal bývalý šéf fotbalu bez odpovědi. Stejně jako André Kruf. „Mail jsem panu Krufovi přeposlal, pokud se k tomu bude chtít vyjádřit, tak vám napíše,“ řekl mluvčí jabloneckého klubu Martin Bergman. Ani po pěti dnech ale reakce nepřišla.

Fotbalová asociace, které tehdy Pelta šéfoval, takové propojení považuje za spekulaci.

„Samozřejmě, že nic takového roli při rozdělování peněz nemělo. Obecně jde o typ spekulace, ke kterému nemá smysl se více vyjadřovat,“ uvedl mluvčí asociace Michal Jurman.

A odmítl to i Novotný. „S André Krufem jsem ve firmě, která se dlouhodobě zabývá internetovým obchodem. To je jediná aktivita, krom toho, že jsme skutečně byli sousedé a vypili nějaké to pivo. O jeho angažování ve prospěch spolku nemám žádné informace a myslím, že ani on nemůže mít informace o aktivitách spolku. O angažovaní Miroslava Pelty ve prospěch spolku nic nevím.“

PENÍZE Z LOTERIÍ Od roku 2014 mohli provozovatelé loterií a kurzových sázek věnovat až 25 procent z takzvané „loterijní daně“ na sport prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV). Za rok 2016 odvedlo celkem 11 loterijních společností 659,4 milionu Kč. Nejvíce peněz z této sumy získávala Fotbalová asociace ČR, a to plných 31 procent (část FAČR použila na vlastní aktivity, část přerozdělila hlavně mezi jednotlivé krajské svazy, kluby, nadace a spolky). Od roku 2017 ČOV o možnost přerozdělovat peníze přišel. Příjmy z loterií plynou přímo do státního rozpočtu a peníze na sport rozděluje ministerstvo školství.

Co přesně spolek dělá, je záhadou. Novotný přiznal, že má pouze tři členy a nespolupracuje s žádnými kluby. Peníze prý získal na fotbalový projekt „Staň se hvězdou“. Na ničem jiném nepracuje.

„Budeme hledat formou takové reality show mezi dětmi mladé talenty, které ale nejsou v žádném týmu. Cílem je v roce 2020 vytvořit výběr, který si pak zahraje s U14 (hráči do 14 let, pozn.red) špičkový zápas,“ přibližuje Novotný.

O projektu ale zatím není nikde ani zmínka. Novotný to vysvětluje tím, že oficiálně se má kampaň rozběhnout až letos v září, tedy zhruba po roce, co peníze fotbalová asociace odklepla.

„Projekt má rozpočet 15 milionů. V současné době ještě sháníme komerční partnery, aby se to dalo uskutečnit,“ říká Novotný.

Sedm milionů je přitom jedna z nejvyšších sum, která byla z peněz z loterií za rok 2016 vyplacena. Jen pro srovnání - třeba takový spolek All Stars Cup, který už několik let pořádá juniorský mezinárodní fotbalový turnaj, kde letos hrála i FC Barcelona, dostal od FAČR v roce 2016 šest set tisíc.

'Co se stalo? Sebrali mě...' Český fotbal zažil letos jeden z největších skandálů v historii Číst článek

„Náš rozpočet na turnaj je 3 a půl až čtyři miliony. Sedm milionů by tedy pokrylo celkové náklady na pořádání zhruba dvou takových mezinárodních turnajů,“ říká jeden z organizátorů turnaje Jiří Valín s tím, že je fotbalové asociaci vděčný i za šest set tisíc.

Fotbalová asociace odmítá, že by rozdělování peněz probíhalo netransparentně.

„Rozdělování „loterijních peněz“ pro tento spolek se, stejně jako pro dalších 325 subjektů, rozhodovalo na zasedání VV FAČR v průběhu roku 2017. To vše na základě dostupných informací představující projekt Staň se hvězdou, který dával členům VV FAČR smysl a považovali jej za přínosné podpořit.

Projekt je teprve v přípravné fázi s plánovaným startem na podzim 2018 a cílí ke svému finále v roce 2020, kdy také dojde k transparentnímu souhrnnému vyúčtování,“ uvedl mluvčí Jurman.

Radiožurnál už v minulosti informoval, že fotbalová asociace rozdělovala přes sto milionů korun z takzvaných loterií za rok 2016 podle nejasných pravidel. Rekordní sumu - ve srovnání s podobnými celky - získal třeba vesnický fotbalový klub Osvětimany, kde působí i hradní kancléř Vratislav Mynář. Na nejvíc peněz si - ve srovnání s ostatními kraji - přišel i Plzeňský krajský fotbalový svaz, který vede vlivný zákulisní hráč Roman Berbr.

Dotační aféra Bývalý předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta čelí od loňska trestnímu stíhání v souvislosti s údajným zmanipulováním rozdílení sportovních dotací. Zatčen byl při razii 3. května 2017.

v souvislosti s údajným zmanipulováním rozdílení sportovních dotací. Kriminalisté ho kvůli machinacím s dotacemi obvinili ze tří přečinů (zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku).

Pelta strávil měsíc ve vazbě, odkud byl propuštěn na začátku června 2017 , nyní je tedy vyšetřován na svobodě. Ještě ve vazbě rezignoval na funkci předsedy fotbalové asociace.

, nyní je tedy vyšetřován na svobodě. Ještě ve vazbě rezignoval na funkci předsedy fotbalové asociace. V kauze policisté stíhají také odvolanou náměstkyní ministerstva školství Simonu Kratochvílovou, někdejšího ředitele odboru ministerstva školství Zdeňka Břízu, předsedu ČUS Miroslava Janstu a generálního sekretáře ČUS Jana Boháče. Obviněny jsou i dvě právnické osoby, Fotbalová asociace ČR a Česká unie sportu.